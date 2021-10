¿Qué pasaría si Trump regresara al poder en Estados Unidos? 0:31

(CNN) -- El exfuncionario de inteligencia británico Christopher Steele, el hombre detrás del "Dossier Steele" que afirmaba que funcionarios rusos tenían información comprometedora sobre el expresidente Donald Trump, defendió las afirmaciones hechas en el expediente en su primera entrevista en cámara desde las revelaciones en 2017.

En un clip publicado el domingo de un documental de ABC News, Steele dijo que decidió hacer la entrevista ahora porque quería "dejar las cosas claras" sobre su papel en la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016. ABC publicó una parte del documental con partes de la entrevista de Steele el domingo, y el documental completo está programado para ser lanzado en Hulu el lunes por la mañana temprano.

"La mayor parte del mundo escuchó tu nombre por primera vez hace unos cinco años, pero te mantuviste en silencio hasta ahora. ¿Por qué hablar ahora?", preguntó el anfitrión George Stephanopoulos.

"Creo que la primera y más importante (razón) es que los problemas que identificamos en 2016 no han desaparecido, y posiblemente hayan empeorado, y pensé que era importante venir y dejar las cosas claras", Steele dijo.

El expediente no verificado de Steele se convirtió en uno de los aspectos más controvertidos de la investigación del FBI sobre Trump y Rusia que llevó a la investigación del fiscal especial Robert Mueller. Muchas de las afirmaciones, como la llamada "cinta de orín", nunca fueron probadas, a pesar de los esfuerzos del FBI por verificar las acusaciones lascivas y los años de investigadores del Congreso investigando las afirmaciones que involucran al expresidente y Rusia.

El informe de Mueller también concluyó que otra acusación que hizo Steele, que el exabogado de Trump Michael Cohen viajó a Praga en 2016 para reunirse con funcionarios rusos, no era cierta.

publicidad

Steele reforzó su creencia de que la mayoría de las afirmaciones hechas en el expediente son precisas.

"Respaldo el trabajo que hicimos, las fuentes que teníamos y el profesionalismo que le aplicamos", dijo Steele.

El uso por parte del FBI del expediente de Steele para obtener una orden de vigilancia extranjera contra el exasistente de campaña de Trump, Carter Page, fue objeto de un mordaz informe del inspector general del Departamento de Justicia publicado en 2019. El informe encontró que la investigación del FBI sobre Rusia se inició correctamente, pero planteó graves preguntas sobre las fuentes de Steele para el expediente, incluido el hecho de que su fuente principal le dijo al FBI que pudieron haber hablado sobre las supuestas actividades sexuales de Trump "en broma" y que la cinta era "rumor y especulación".

Steele reafirmó su confianza en la afirmación más controvertida del expediente no verificado: que Rusia tenía un video de Trump viendo a prostitutas orinar en la suite de un hotel, según BuzzFeed News, que publicó el expediente completo. En enero de 2017, CNN informó que los principales funcionarios de inteligencia presentaron al entonces presidente Trump afirmaciones del Dossier Steele. No hay evidencia de que exista la cinta, y Trump ha negado que el presunto incidente haya tenido lugar.

Steele dijo que cree que Rusia probablemente retiene "kompromat" contra Trump, y cuando ABC lo presiona si cree que Rusia tiene una cinta de Trump con prostitutas en un hotel ruso, Steele dijo que la cinta "probablemente" existe, pero que Rusia ha evaluado que "no ha necesitado ser lanzado".

"Y hoy, ¿todavía crees que existe esa cinta?", preguntó Stephanopoulos.

"Creo que probablemente sí, pero no le daría un 100% de certeza", dijo Steele.

"Entonces, ¿cómo se explica que si la cinta realmente existe, no ha sido publicada?", preguntó Stephanopoulos.

"Bueno, no es necesario que la publiquen", dijo Steele. "Creo que los rusos sintieron que sacaron bastante provecho de Donald Trump cuando fue presidente de Estados Unidos".

Steele apoyó muchas de las afirmaciones hechas en su expediente inicial, incluido el viaje de Cohen a Praga. Cohen negó bajo juramento haber viajado a la República Checa durante una audiencia del Congreso en 2019 y ha cooperado con los investigadores que investigan a Trump. Un informe de 2019 del inspector general del Departamento de Justicia mostró que el FBI demostró que Cohen no viajó a Praga en 2016.

Steele racionalizó que Cohen todavía podría estar mintiendo sobre viajar a Praga a pesar de cooperar con los investigadores en otros asuntos, diciendo que el viaje a Praga sería "muy autoincriminatorio en un grado muy alto".

"Desde que fue a prisión, desde que se volvió contra el presidente Trump, ha contado todas y cada una de las historias. ¿Por qué no admitiría esto?", preguntó Stephanopoulos.

"Creo que es tan incriminatorio y degradante", dijo Steele. "Y la otra razón es que podría tener miedo de las consecuencias".

En una declaración a CNN, Michael Cohen refutó las afirmaciones de Steele, diciendo: "Espero ansiosamente su próximo expediente secreto que prueba la existencia de Pie Grande, el monstruo del lago Ness y que Elvis todavía está vivo".

Cuando se le preguntó si cree que la credibilidad de su expediente se ha visto afectada después de que el inspector general del Departamento de Justicia no pudo probar su afirmación sobre el viaje de Cohen a Praga, Steele dijo que "aún no está convencido" de que Cohen no viajó a Praga.

"¿Crees que daña tu credibilidad y todo que no aceptes los hallazgos del FBI en este caso en particular?", preguntó Stephanopoulos.

"Estoy dispuesto a aceptar que no todo en el expediente es 100% exacto. Aún no estoy convencido de que ese punto sea uno de esos", dijo Steele.