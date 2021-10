Biles: Hay que hablar más de la salud mental con atletas 0:58

(CNN) -- La gimnasta Simone Biles, quien reveló sus problemas de salud mental durante los Juegos Olímpicos de Tokio, dice que "todavía tiene miedo de hacer gimnasia".

En una emotiva entrevista en el programa "Today" de NBC el jueves, Biles dijo que todavía está luchando con los "twisties" mientras se presenta en su gira Gold Over America. Los twisties son un bloqueo mental en el que las competidoras pueden perder la pista de dónde están mientras están girando en el aire.

"No hago giros (en la gira). Hago half-outs dobles, que es mi movimiento característico en el suelo. Eso nunca me afectó. Pero todo lo demás pesa tanto, y veo a las chicas hacerlo, y no es lo mismo", dijo Biles, posiblemente la mejor gimnasta de todos los tiempos.

"Pero los giros, una vez que los haga, volverán. Pero todavía tengo miedo de hacer gimnasia", agregó.

Biles, de 24 años, quien ha ganado siete medallas olímpicas, incluidas cuatro de oro, luchó contra problemas de salud mental y la pérdida inesperada de una miembro de su familia durante los Juegos de Verano.

'Estoy feliz de poder ser una líder para las sobrevivientes'

El mes pasado, Biles testificó ante la Comisión Judicial del Senado sobre el manejo del FBI de las denuncias de abuso sexual contra el exmédico del equipo de gimnasia de EE.UU. Larry Nassar.

Biles, junto con McKayla Maroney, Maggie Nichols y Aly Raisman, todas ellas abusadas por él, se centró en cómo el FBI falló en su investigación y en la intimidación que provenía de los órganos rectores del deporte.

"Durante tantos años, pasar por todo lo que he pasado, poner una fachada, estoy orgullosa de mí misma y estoy feliz de poder ser una líder para las sobrevivientes y dar valor a todas las que hablan, así que estoy feliz de ser una voz para ellas", dijo Biles en Today.

En los Juegos Olímpicos, Biles se retiró durante la final por equipos y luego se retiró antes de la final general e individuales de salto, barras asimétricas y ejercicio de piso. Compitió en la final de la viga de equilibrio, ganando el bronce.

"Hacer algo que he hecho desde siempre y no poder hacerlo por todo lo que he pasado es realmente una locura, porque amo mucho este deporte. Es difícil, lo siento. Y no creo que la gente entienda la magnitud de lo que estoy pasando", dijo Biles, con la voz quebrada.

Biles dijo que tiene muchas técnicas para ayudar con su bienestar mental, incluido el uso de la aplicación de salud mental "Cerebral". Ahora es la directora de impacto de la empresa.

"Recibir la terapia de salud mental que necesito ha sido realmente un alivio para mí, especialmente estando de viaje y de gira. Estoy feliz de tener una aplicación tan excelente para ayudarme con eso", dijo.

Biles dijo que también le gusta pasear al aire libre y disfrutar de una pequeña "terapia de compras".

