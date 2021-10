(CNN Español) -- Mark Zuckerberg informó este jueves que Facebook, la compañía que fundó, ahora se llamará Meta. Esto no quiere decir, según lo reportado por el magnate de la tecnología, que Facebook vaya a desaparecer, sino que Facebook pasará a ser un servicio más dentro de las subsidiarias de la compañía, como Instagram y WhatsApp, por ejemplo.

El cambio de marca se da justo cuando Facebook enfrenta lo que llama “investigaciones gubernamentales” relacionadas con los documentos filtrados por una denunciante, además de un creciente escrutinio de las prácticas y sus ganancias.

Al momento de mostrar lo que representa Meta para el futuro, Zuckerberg exhibió su visión de lo que llama “metaverso”, que según él es la próxima frontera. Uno de los videos en los que exhibió la nueva marca tuvo una pantalla flotante que, con la rapidez de un virus, se convirtió en carne de meme. Un lienzo disponible y gratuito para que la gente se pusiera creativa.

Así reaccionaron en las redes al anuncio de Meta.

