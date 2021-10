Reino Unido sacará de su lista roja de viajes a los países restantes (todos son latinoamericanos)

Las 5 ciudades europeas más baratas para turistas 1:26

(CNN) -- Reino Unido planea sacar a los siete países que permanecen en su lista "roja" de viajes a partir del 1 de noviembre.

Esto sigue a que el Reino Unido introdujo un nuevo sistema para viajes internacionales a principios de este mes, en el que los requisitos de prueba se relajaron para muchos viajeros y los destinos completamente vacunados fueron designados en "rojo" o "verde".

Una semana después, el Reino Unido eliminó 47 países de la lista roja, dejando solo siete destinos en rojo: Colombia, República Dominicana, Ecuador, Haití, Panamá, Perú y Venezuela.

Si bien pronto habrá cero países en la lista roja del Reino Unido, el ministro de Transporte, Grant Shapps, quien anunció la noticia en Twitter, dijo que la lista se mantendrá "como medida de precaución para proteger la salud pública" y que aún se podrían agregar destinos a la lista roja si es necesario.

Reglas de la lista verde

Todas las llegadas al Reino Unido, independientemente del país de origen o del estado de vacunación, deben completar un Formulario de Localización de Pasajeros antes de llegar al Reino Unido.

La mayoría de los viajeros completamente vacunados al Reino Unido desde países de la lista verde ya no necesitan una prueba negativa previa a la salida. Esta regla también se aplica a los viajeros menores de 18 años.

Todos los viajeros de países de la lista verde a Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte deben reservar y pagar la prueba del segundo día.

En Inglaterra, los viajeros vacunados y la mayoría de los viajeros menores de 18 años ahora pueden optar por una prueba de antígenos, más barata, el segundo día.

No se deben utilizar pruebas de antígenos del NHS gratuitas, los viajeros deben solicitar las pruebas a proveedores privados, con una lista de proveedores disponible aquí. Los viajeros deben cargar una foto de su prueba y la referencia de la reserva para verificar su resultado.

Gales, Escocia e Irlanda del Norte todavía exigen que todos los viajeros, independientemente del estado de vacunación, se realicen una prueba de PCR el segundo día. Sin embargo, Gales y Escocia están programados para introducir la prueba de antígenos el segundo día a partir del 31 de octubre.

El gobierno de Irlanda del Norte aún no ha hecho un anuncio al respecto.

Los viajeros no vacunados que lleguen al Reino Unido desde países de la lista verde deben presentar una prueba negativa previa a la salida (completada dentro de las 72 horas de la salida) y deben reservar y pagar una prueba de PCR el segundo y octavo días.

Los viajeros no vacunados de la lista verde también deben estar en cuarentena durante 10 días a su llegada al Reino Unido, ya sea en su casa o en el alojamiento correspondiente.

Los viajeros no vacunados que se encuentran en cuarentena en Inglaterra pueden poner fin a la cuarentena antes de tiempo mediante el programa Test to Release. Test to Release no se aplica en Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

La lista de países con programas de vacunación aprobados por el Reino Unido incluye países de la UE y EE.UU. El 11 de octubre, se agregaron más países a esta lista, incluidos Brasil y Sudáfrica. Mira la lista completa aquí.

Se espera que se agreguen más países a esta lista el 1 de noviembre, incluidos Perú y Uganda.

Cualquier destino que no esté en la lista roja se considera verde, pero algunos destinos verdes no permiten viajes no esenciales desde el Reino Unido en este momento.

Requisitos de la lista roja

Colombia, República Dominicana, Ecuador, Haití, Panamá, Perú y Venezuela permanecerán en la lista roja del Reino Unido hasta el 1 de noviembre.

Hasta entonces, a menos que seas residente de Inglaterra, Escocia, Gales o Irlanda del Norte, o ciudadano británico o irlandés, se te negará la entrada al Reino Unido desde uno de estos países.

Los residentes del Reino Unido y los ciudadanos británicos e irlandeses que lleguen a casa desde destinos de la lista roja deben someterse a una cuarentena de hotel de 10 días a su cargo.

Las reservas deben realizarse a través de este portal en línea. El cargo por un solo adulto que ocupe una habitación durante 10 días es de 2.285 libras esterlinas.

Los hoteles de cuarentena del Reino Unido se encuentran en Inglaterra y Escocia, por lo que si llegas al Reino Unido desde un país de la lista roja y tu destino final es Gales o Irlanda del Norte, deberás reservar un hotel de cuarentena en Inglaterra o Escocia.

Las personas que llegan desde la lista roja y se saltan la cuarentena enfrentan fuertes multas.

Si bien el Reino Unido tiene programado eliminar los siete países restantes de la lista roja de la lista el 1 de noviembre, la lista roja está programada para permanecer como una "medida de precaución".

Países en la lista roja (hasta el 1 de noviembre)