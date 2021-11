(CNN) -- Un hombre de Maryland en Estados Unidos reclamó su segundo premio de lotería de US$ 2 millones, después de ganar el primero hace varios años.

El trabajador de servicios públicos jubilado de Salisbury compró dos boletos para raspar "US$ 2.000.000 Richer" en una estación de servicio local de Exxon. El primer boleto reveló un premio de US$ 100, pero el segundo boleto lo impactó al revelar el premio mayor de US$ 2 millones.

El afortunado descubrió que ganó durante la pandemia, pero mantuvo el boleto escondido en una caja fuerte hasta días antes de la fecha de vencimiento.

"Estaba un poco nervioso", dijo a los funcionarios de la Lotería de Maryland. "Me preocupaba que pudiera haber un incendio (en casa) que lo quemara, que la fecha de vencimiento del boleto pudiera llegar e incluso tenía un poco de duda de que era realmente real".

Después de su primera victoria, el hombre les dijo a los funcionarios de la lotería que planeaba usar el dinero para financiar unas vacaciones familiares y su jubilación. Ahora jubilado, sus nuevas ganancias se destinarán a realizar otras vacaciones familiares y mejoras en el hogar, dijo.

Por supuesto, es muy consciente de la suerte que tiene e incluso ofreció algunos consejos a los jugadores.

"Sé realista y asegúrate de que cuando juegas no solo estás jugando por el gran premio mayor. Juega para divertirte y mientras disfrutes lo que estás haciendo, ganes o pierdas, ya has ganado", comentó.

El juego "US$ 2.000.000 Richer" se lanzó el 25 de febrero de 2019 y finaliza el 1 de noviembre de 2021.