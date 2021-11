Las 5 cosas que debes saber este martes 2 de noviembre: disculpas, promesas y decepción: así fue el primer día de la COP26

La Cámara de Representantes espera votar este martes dos proyectos económicos clave para Estados Unidos. La normativa que exige la vacunación en las grandes empresas se emitiría en los próximos días. ¿Impuestos a los ricos? Tal vez no. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Disculpas, promesas y decepción: 5 conclusiones del primer día de la COP26

Cerca de 120 líderes mundiales se dan cita en Glasgow, Escocia, para abordar lo que, según científicos y expertos de salud, es la mayor crisis del mundo: el cambio climático. Aquí, cinco conclusiones clave del primer día de la COP26, marcado por las disculpas del presidente Biden, la promesa de India y la decepción de las naciones más pequeñas.

Cámara de Representantes espera que se voten proyectos económicos clave

Los líderes demócratas de la Cámara de Representantes están presionando para que este martes se vote tanto el proyecto de ley de infraestructura, de US$ 1,2 billones, como el plan económico más amplio de US$ 1,75 billones, según tres fuentes familiarizadas con el tema. De todas formas, el calendario no se ha concretado.

¿Qué incluye el plan de gastos de US$ 3,5 billones? 2:25

Normativa sobre vacunación en grandes empresas se oficializará en días

El Registro Federal publicará en los próximos días la norma del Departamento de Trabajo de EE.UU. que exige a las empresas privadas con 100 o más empleados que se vacunen contra el covid-19 o se sometan a pruebas semanales, cumpliendo así un anuncio que hizo el presidente Joe Biden en septiembre.

La vacuna o su matrimonio: una decisión imposible 4:18

¿Impuestos a los ricos? Tal vez no

El proyecto de ley económico y de acciones frente al clima de los demócratas, que tiene un valor de US$ 1,75 billones, podría terminar significando una rebaja de impuestos para el 5% más rico de los estadounidenses, según un análisis de la Comisión bipartidista para un presupuesto federal responsable. ¿Cómo es posible? Esta es la explicación.

Ocasio-Cortez pide impuestos para ricos con un vestido 1:16

¿Cuánto sabes sobre Nicaragua y sus elecciones? Descúbrelo con este test

Con los principales candidatos opositores detenidos o inhabilitados, Nicaragua celebrará el 7 de noviembre unas elecciones empañadas por la crisis política. Daniel Ortega, actual presidente, ha quedado como el principal candidato para ganar y obtener la reelección en los comicios, cada vez más cuestionados. ¿Sabes qué se elige exactamente, quiénes son los candidatos y cómo llegan los nicaragüenses a estos comicios? Pon a prueba tus conocimientos en este test.

Elecciones en Nicaragua: conoce algunos de los candidatos habilitados 4:14

A la hora del Café

Esta será una Navidad increíblemente cara. A los compradores no les importa

Si estás haciendo compras para Navidad probablemente hayas notado que los precios de comestibles, artículos básicos, electrodomésticos, comida rápida y todo tipo de bienes de consumo han subido. La inflación en Estados Unidos está en un máximo de más de una década. ¿Cómo ha reaccionado el público?

Esta Navidad será increíblemente cara, advierten expertos 0:46

¿Estás pensando en adoptar una dieta vegana? Esto es lo que debes saber primero

Aunque la alimentación vegana tiene ciertamente sus beneficios a nivel de salud y de cuidado del medio ambiente, la elección conlleva también algunas consideraciones. Antes de que te subas al carro del veganismo, aquí tienes cinco cosas que vale la pena tener en cuenta.

Nestlé lanza barra de KitKat vegana 0:48

Cómo ayudar a tus hijos a readaptarse a las dinámicas sociales en la escuela

Durante el cierre de las escuelas, los educadores hicieron todo lo posible por recrear el aprendizaje en clase a través de Internet. Pero, ¿qué pasa con el tipo de aprendizaje que tiene lugar en los pasillos entre clases, o en el patio durante el almuerzo y después de las clases? Esas experiencias no podían transferirse y ahora los niños volvieron al aula y deben adaptarse.

Elon Musk ofrece vender acciones de Tesla si la ONU demuestra cómo se soluciona el hambre con US$ 6.000 millones

Elon Musk ha ofrecido vender parte de sus acciones de Tesla "ahora mismo" si la ONU puede demostrar que US$ 6.000 millones resolverán el problema del hambre en el mundo, luego de que el director del Programa Mundial de Alimentos del organismo desafiara a los ultrarricos a dar un paso al frente.

Elon Musk tiene más dinero que casi toda América Latina 1:10

Arqueólogos en Egipto revelan la tumba del principal tesorero de Ramsés II

Arqueólogos que trabajan en Egipto descubrieron la tumba de Batah-M-Woya, quien fue tesorero jefe en la época del faraón Ramsés II. La tumba se encuentra en Saqqara, una enorme necrópolis al sur de El Cairo que ha sido escenario de una serie de hallazgos sorprendentes.

La cifra del día

US$ 0

La criptomoneda SQUID, basada en la popular serie de Netflix "El juego del calamar", se cotizó a US$ 0 después de que sus creadores robaran unos US$ 2,1 millones a los inversores.

Netflix suma 4,4 millones de suscriptores 0:53

La cita del día

"La Asociación Estadounidense de Psicología fracasó en su papel de liderar la disciplina de la Psicología, fue cómplice de contribuir a las desigualdades sistémicas y perjudicó a muchos a través del racismo, la discriminación racial y la denigración de las personas de color, incumpliendo así su misión de beneficiar a la sociedad y mejorar las vidas".

La principal organización científica y profesional de Psicología de Estados Unidos publicó una disculpa formal a las comunidades de color por la forma en que las perjudicó.

Analista pide cuestionar prejuicios y ser autocríticos 1:16

La selección del día

Oprah Winfrey revela sus artículos favoritos del 2021

Como cada año, la conductora presentó su listado de objetos favoritos en Amazon y tiene buenas ideas de regalo para la época navideña.

Y para terminar...

Un dron capta un encuentro cercano entre tiburones blancos y surfistas

Mira como este tiburón blanco se acerca a surfistas 1:29

El fotógrafo Scott Fairchild captó el momento en que un gran tiburón blanco pasó nadando junto a dos surfistas en las aguas cercanas a San Diego, California.