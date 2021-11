Ya son 9 víctimas fatales de la tragedia de Astroworld 0:43

Washington (CNN) -- Diez muertes. Una avalancha de demandas. Muchas, muchas preguntas sin respuesta. La tragedia del Festival de Música Astroworld, de la semana pasada en Houston, ha desencadenado un nuevo debate en cuanto a la seguridad de los recintos, la responsabilidad de los artistas y la etiqueta del público.

Travis Scott ha mantenido que no sabía lo que estaba ocurriendo en la multitud durante su set, disputando la versión de los funcionarios de la ciudad sobre su papel en la oleada mortal. Pero hasta que las autoridades no terminen de investigar la tragedia, las respuestas definitivas no tardarán en llegar.

Para ayudar a comprender el papel que desempeña la política en la configuración de eventos como Astroworld –y el papel que podría desempeñar en el futuro– CNN recurrió a Gil Fried, experto en gestión de multitudes y profesor de la Universidad de Florida Occidental. Nuestra conversación, llevada a cabo por teléfono y ligeramente editada para mayor duración y claridad, se encuentra a continuación.

CNN: Como punto de partida, ¿podría decirme qué implica la planificación de un evento de la envergadura de un festival Astroworld?

GF: Quiero decir que hay muchas partes en movimiento. Si nos fijamos en las Series Mundiales o en el Super Bowl, la planificación dura un par de años. Para un evento como este, no se necesitan un par de años, sino varios meses. Y podría llevar un año, es decir, solo para ultimar la fecha, asegurarse de que no hay conflictos importantes, cosas así.

Padre vio a su hijo en avalancha humana del Astroworld 3:53

Pero lo serio llevará varios meses. Uno es conseguir todos los permisos de derechos. Hay que tener el personal. Hay que conseguir todos los patrocinadores. Tienes que conseguir todo el marketing, la venta de entradas. Quiero decir que hay muchas variables diferentes y lo más importante, al menos en este contexto, es que hay que reunir a todos los actores adecuados para que se reúnan y aborden todas las cuestiones diferentes.

publicidad

Y parte de eso es, en nuestra industria, algo llamado "Archivo de eventos". Normalmente se guarda un archivo de eventos pasados y entonces se puede mirar y decir: "¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? ¿Qué podemos hacer en el futuro para asegurarnos de que el evento sea el mejor posible?" Ya sea por el marketing, por el apoyo de los fans o por la violencia, hay que tener todo eso para poder analizarlo y juzgarlo: "Bueno, ¿qué tenemos que hacer en el futuro?"

Sabemos que en este contexto, el artista ha tenido problemas en el pasado, ya sea en Astroworld o en otros conciertos, donde animó a los fans a no escuchar a la seguridad. Si sabías eso al entrar, entonces tienes que tomar medidas más significativas para tratar de minimizar el potencial de problemas.

CNN: ¿Puedes hablar de las leyes que los organizadores de eventos o los artistas tienen que cumplir? ¿Hay leyes?

GF: Me encantaría decir: "Esto es Estados Unidos, estamos muy avanzados". No estamos ni cerca de lo que es principalmente en Inglaterra, pero también lo tienen en Canadá y Australia: hay una cosa llamada la guía verde, que realmente establece desde el Gobierno federal en esos países lo que las instalaciones tienen que hacer, cómo tienen que gestionar sus eventos, lo que constituye un evento seguro, porque han tenido algunas tragedias importantes en Inglaterra y utilizan esta guía para ayudarles a prepararse y abordar cualquier posible problema que pueda surgir en el futuro.

Y así vemos que nuestra industria ha visto una serie de pasos muy importantes, pero también está muy atrasada. Así que no tenemos una política nacional; la mayoría de los estados no tienen una política del tipo "Así es como vamos a responder en caso de X, Y o Z". No tenemos eso.

Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una mezcolanza de mejores prácticas del sector que son defendidas por diferentes organizaciones y grupos.

El estremecedor relato de un asistente a Astroworld 1:49

Una de ellas, muy bien considerada, es la de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, que dice que hay que tener un gestor de multitudes formado por cada 250 personas presentes. Así que si van a asistir 25.000 personas, hay que tener al menos 100 gestores de multitudes formados.

CNN: Es bastante sorprendente que no haya nada a nivel estatal o nacional para algo como esto.

GF: Sí, así que, a menudo, cuando se desarrolla algo es después de una tragedia. Y creo que eso es frustrante para mucha gente cuando no hay leyes nacionales establecidas o algo así. Pero creo que también tenemos que recordar que la razón por la que no hay leyes nacionales es que cada lugar es diferente. En algunos lugares no se puede llevar un arma de fuego, en otros se puede.

Así que todo... siempre hay que equilibrarlo. Y nuestra industria normalmente hace un buen trabajo. Este caso, creo que podría ser una historia diferente. ... La evidencia era clara que se salió de control mucho antes con el choque de las puertas. En segundo lugar, durante la actuación, había señales visibles de la presencia de una ambulancia y de otra presencia con luces intermitentes en medio de la multitud. Y el artista no se detuvo. No encendieron todas las luces del lugar, y, por lo que tengo entendido, hubo esfuerzos para tratar de detenerlo. Y el jefe de Policía estaba preocupado por detener el concierto debido a la posibilidad de que se produjera una turba, pero eso pudo ser disipado muy, muy rápidamente por el artista.

Y esa es, creo, mi gran preocupación aquí. Hace unos años me encargué de un caso con Eminem en el que hubo una avalancha de gente en un concierto de Eminem en el sur. Y un número de personas resultaron heridas, y terminó haciendo un juego de ella.

Él dijo: "Bueno, todo el mundo, voy a empezar un nuevo baile con ustedes. Bien. Dos pasos atrás, un paso adelante, dos pasos atrás, un paso adelante". Y él estaba tratando de aliviar la presión de todos los que fueron empujados contra la barricada haciendo eso. Y un artista puede hacer eso. Un artista puede decir: "Oigan amigos, voy a detener el concierto por un par de minutos porque tenemos un problema aquí. Saben qué, lo compensaré para ustedes. Cantaré una canción extra al final, pero necesito que me escuchen. Todos, encendamos las luces de la casa. Hagamos X, hagamos Y". Los artistas pueden hacer eso y eso no va a desencadenar una turba. La gente va a ser respetuosa y a escucharlo.

CNN: ¿Cree que podría surgir algún tipo de nueva política a algún nivel de esta tragedia?

GF: Eso espero. Y nuestra industria ha sido muy buena en cuanto a autocontrolarse.

Y creo que la preocupación es que cuando el Gobierno lo haga, ¿hará un buen trabajo? Si el Gobierno lo hiciera con la industria, y obtuviera la participación de una amplia franja de la industria, tal vez eso podría ser un gran beneficio. Pero no sabemos lo suficiente sobre los hechos como para sacar conclusiones precipitadas, culpar a la industria, culpar a los conciertos, señalar con el dedo. Eso es lo que todo el mundo intenta hacer en este tipo de casos. Y todo el mundo intenta jugar al mariscal de campo del lunes por la mañana y decir: "Si hubieras hecho X, no habría pasado". He estado en bastantes de estos casos en los que normalmente no es solo una cosa.

Sobrevivió al caos en Astroworld, pero perdió a su hermano en la estampida 3:27

Así que me gustaría trabajar con los Gobiernos, ya sea el estatal o el federal, pero hagámoslo de forma inteligente y estratégica, en lugar de que alguien en lo alto diga: "Creo que es un gran mandato. Deberíais hacer X", sin nuestra aportación.

CNN: Tengo que imaginar que parte del desafío con un artista como Travis Scott es que parte del atractivo aparente de sus espectáculos es un elemento de las cosas fuera de control. Es decir, es algo difícil de desalentar cuando es una característica y no un error.

GF: A la gente le gusta, a veces, la confrontación. Y nuestra sociedad se está volviendo cada vez más violenta y se puede ver en esta situación. Entiendo que la cuestión de... esto era parte de su plan de juego, por así decirlo, es que voy a conseguir que la gente esté excitada y enérgica y que se sienta muy bien y que maldiga las reglas.

Bueno, si la gente es más propensa y está más interesada en la violencia, esto podría ser una manera de ayudar a fomentar eso. Y eso va a ser muy triste porque si va a suceder aquí, ¿por qué no en un cine? ¿Por qué no en un restaurante?