Britney Spears, a sus seguidores: "Me salvaron la vida" 1:27

(CNN) -- Britney Spears cumple 40 años este jueves 2 de diciembre. La cantante, que alcanzó una gran popularidad cuando era adolescente con su éxito "...Baby One More Time", publicó en las redes sociales para recordar a sus fans que todavía se siente joven.

Spears modeló bikinis en el post y citó la película "This is 40", protagonizada por Leslie Mann, que dice: "No quiero comprar en tiendas de ancianas. No quiero ir a J. Jill ni a Chico's ni a Ann Taylor".

Se probó varios trajes en un carrete, apareciendo delante de un enorme árbol de Navidad mientras se probaba vestidos festivos.

"Moda y festividades... adivina qué ???? Mi día de cumpleaños se acerca", subtituló el vídeo, e incluyó un emoji de tarta de cumpleaños.

Spears tiene mucho que celebrar este año después de ganar su lucha para poner fin a su tutela de 13 años y recuperar el control de sus finanzas.

publicidad

Desde entonces ha estado celebrando su nueva vida en Instagram con bailes y citas inspiradoras.