(CNN) -- La youtuber mexicana YosStop salió de prisión este martes luego de que la Fiscalía aceptó reclasificar su anterior imputación de un delito de pornografía infantil a uno de discriminación, informó su abogado en un comunicado de prensa. La youtuber, cuyo nombre real es Yoselinne Hoffman Badui, había estado en prisión preventiva desde el 29 de junio.

Ricardo Cajal, abogado de YosStop, dijo que la reclasificación del delito por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México permitió a la defensa elevar una solicitud de suspensión condicional del proceso, la que fue “puntualmente revisada y autorizada por una jueza", según el comunicado. Ese cambio fue el que permitió obtener la libertad de Hoffman Badui, indicó el abogado.

Según la Fiscalía, "se autorizó por tres años la suspensión condicional del proceso penal" que enfrenta la “influencer”. Hoffman Badui no fue condenada ni sentenciada por el delito de pornografía infantil.

Hoffman Baudi "aceptó la reparación del daño ofrecida por la defensa de la imputada", según la Fiscalía General de Justicia.

A su salida de prisión en la noche del martes, YosStop dijo a periodistas estar "feliz porque ya estoy libre".

"Lo único que puedo decir es que estoy muy agradecida con todos los que me apoyaron y que sí les voy a dar entrevistas, pero no en este momento porque me urge llegar a mi casa", agregó la youtuber.

En su cuenta de Instagram, 'YosStop' publicó fotografías en su casa celebrando su llegada.

Los detalles del acuerdo al que llegó "YosStop"

Según las autoridades mexicanas, varios abogados presentaron una denuncia el 3 de marzo contra la youtuber, afirmando que habría adquirido, almacenado, reproducido y publicitado una videograbación sexual de una menor de edad.

Los abogados de la denunciante presentaron como prueba un video titulado “Patética Generación” que Yoselinne Hoffman subió a YouTube y en el que dice poseer otro video con contenido sexual.

La defensa de YosStop dijo que "las partes privilegiaron en todo momento el potencial pedagógico del presente caso" tras tener un acercamiento tanto con la víctima como sus abogados con el fin de "alcanzar una reparación integral... buscando un enfoque transformador y atendiendo a la perspectiva de género".

La Fiscalía informó este martes que YosStop se apegó a un acuerdo de justicia restaurativa, que consiste en otorgarle "diversos bienes materiales, el pago de una cantidad económica, no contactar a la víctima, una disculpa pública, así como no expresarse de forma denigrante, insultante y humillante hacia cualquier persona".

También deberá publicar un video cada mes para compartir el contenido de los cursos a los que deberá asistir tras el acuerdo, deberá capacitarse en el tema de víctimas y donar el 5% de sus ingresos a asociaciones de víctimas o colectivos, informó la Fiscalía.

¿Quién es YosStop?

Yoselinne Hoffman es conocida como “YosStop” en YouTube y diversas redes sociales. La “influencer” cuenta con millones de seguidores: casi 7 millones en Instagram, y 13 millones en dos canales de YouTube. La chica de 30 años se hizo popular con videos de parodias cómicas.

Más adelante diversificó su contenido para abordar temas sociales de coyuntura y abogar por el derecho a la libertad de expresión.

Con información de Fidel Gutiérrez