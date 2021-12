77 años después identificaron a un caído en Pearl Harbor 0:53

(CNN Español) -- "¡Tora! ¡Tora! ¡Tora!", grita el comandante japonés Mitsuo Fuchida al comunicador de radio, a bordo de su ruidoso bombardero. Los ojo abiertos le brillan de emoción: acaba de comunicar a la flota que la primera oleada de 180 aviones llegó a Pearl Harbor sin ser detectada, y que pronto atacarán la principal base naval de Estados Unidos en el Pacífico.

Aunque esto ocurrió en parte el 7 de diciembre de 1941, la escena corresponde a la película "Tora! Tora! Tora!", una gran producción realizada por Japón y Estados Unidos y estrenada en 1970.

Pero no es la única interpretación cinematográfica sobre el ataque japonés de 1941 contra la flota del Pacífico de Estados Unidos, que llevó al país a ingresar en la Segunda Guerra Mundial.

A continuación, cuatro superproducciones japonesas y estadounidenses que tuvieron un enorme éxito y trataron este hecho del que se cumplen 80 años.

"De aquí a la eternidad" (1953, Estados Unidos)

Basada en la novela escrita por James Jones, que peleó en el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, "From Here to Eternity (De aquí a la eternidad)" es un drama romántico que cuenta la historia de un grupo de soldados en la base de Pearl Harbor en los momentos previos al ataque.

Se estrenó en 1953 y contó con algunos de los actores más famosos de la época: Montomgery Clift, Donnad Reed, Burt Lancaster, Deborah Kerr y Frank Sinatra, entre otros.

La película se ha convertido en un clásico del cine, popular entre los aficionados y la crítica. Según el sitio de calificaciones Rotten Tomatoes, cuenta con un 90% de aprobación en reseñas especializados y 84% en valoraciones del público.

"Storm Over the Pacific" (1960, Japón)

Esta producción japonesa estrenada a color en 1960 se centra en la historia del teniente Koji Kitami, bombardero de la marina imperial de Japón que participa en el ataque a Pearl Harbor y la posterior batalla de Midway, y es la primera película que muestra la perspectiva japonesa.

Fue dirigida por Shue Matsubayashi, y entre sus principales actores figuran Yosuke Natsuki, Toshiro Mifune y Koji Tsuruta.

"Storm Over the Pacific" (Tormenta en el Pacífico) fue estrenada en Estados Unidos en 1961 —doblada al inglés y acortada— y se llamó allí "I Bombed Pearl Harbor" (Yo bombardeé Pearl Harbor).

"Tora! Tora! Tora!" (1970, Estados Unidos/Japón)

Clásico del cine bélico, "Tora! Tora! Tora!" (el título refiere a la palabra japonesa para "ataque sorpresa", y se trataba del código que debían enviar los pilotos tras tener éxito) fue una inmensa producción entre Estados Unidos y Japón que intentó mostrar las dos perspectivas del ataque en un tono épico: la cantidad de personajes y escenas de la vida real retratadas y la atención al detalle asemejan la película a un documental.

Para eso contó con dos grandes equipos: Richard Fleischer dirigió las escenas que mostraban a los estadounidenses, con un elenco dirigido por Jason Robards y Joseph Cotten; mientras que Kinji Fukasaku y Toshio Masuda dirigieron las secuencias japonesas, contando con actores como Takahiro Tamura y Tatsuya Mihashi.

La película fue un éxito con el público y aún es muy valorada por las audiencias: tiene una evaluación del 81% en Rotten Tomatoes. Pero lo críticos han lamentado el tono documental y su lentitud, y alcanza un 55% en la misma plataforma entre los especializados.

Pero la voz de Fuchida (interpretado por Takahiro Tamura) lanzando su "Tora! Tora! Tora!" se ha vuelto ya icónica entre los amantes del cine.

"Pearl Harbor" (2001, Estados Unidos)

Vapuleada por la crítica —y los historiadores—, este drama romántico de 2001 del director Michael Bay tuvo sin embargo una gran fortuna en la taquilla: fue la sexta película más exitosa de ese año, con ganancias por casi US$ 450 millones, de acuerdo con el Internet Movie Database.

Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale, Alec Baldwin y Jon Voight son sólo algunas de la estrellas de aquel momento convocadas para intentar otra representación del ataque japonés en base a un muy criticado triángulo amoroso ente sus protagonistas, un Pearl Harbor quizás más en tono de farsa que de tragedia.

Apenas un 24% de las reseñas de los críticos especializados han sido positivas, de acuerdo con Rotten Tomatoes, y las audiencias, que disfrutaron las espectaculares escenas de combates, la han valorado con un 66% de aprobación.