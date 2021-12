Elon Musk, de Tesla, dice que está "pensando" en dejar sus trabajos

(Reuters) -- Elon Musk, CEO de Tesla, está "pensando" en dejar sus trabajos y convertirse en un influencer, según tuiteó el jueves el hombre más rico del mundo.

"Estoy pensando en dejar mis trabajos y convertirme en un influencer a tiempo completo", dijo Musk en el tuit, sin dar más detalles.

No estaba claro de inmediato si Musk, un prolífico usuario de la plataforma de redes sociales, estaba hablando en serio sobre el abandono de sus funciones.

thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt

— Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2021