(CNN)-- Las tormentas desataron tornados devastadores el viernes por la noche y la madrugada del sábado en partes del centro y sur de Estados Unidos, incluido Kentucky, donde el gobernador dice que el número de muertos puede superar los 70 después de "una de las noches más duras en la historia de Kentucky".

Entre los daños más importantes: los tornados o fuertes vientos colapsaron una fábrica de velas en Kentucky, un almacén de Amazon en el oeste de Illinois y un hogar de ancianos en Arkansas, matando a personas en cada comunidad y dejando a los socorristas luchando por rescatar a otros.

Se han reportado más de 30 tornados en al menos seis estados, incluidos Missouri, Tennessee y Mississippi. Un tramo de más de 402 kilómetros desde Arkansas hasta Kentucky podría haber sido golpeado por un violento tornado de larga trayectoria, dicen los meteorólogos de CNN.

"Estoy bastante seguro de que el número (de muertos en Kentucky) está al por arriba de 70... de hecho podría superar los 100 antes de que termine el día", dijo el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, el sábado por la mañana. "El nivel de devastación es diferente a todo lo que he visto".

Uno de los sitios más devastados es la ciudad de Mayfield, en el suroeste de Kentucky, donde un tornado azotó la fábrica de velas de Mayfield Consumer Products el viernes por la noche mientras la gente trabajaba. Alrededor de 110 personas estaban adentro y se teme que haya decenas de muertos allí, dijo Beshear.

Un video de Mayfield mostró lo que quedaba de la fábrica: un enorme campo de escombros, en gran parte de metal retorcido, de varios metros de altura, con rescatistas que usaban manos y máquinas para excavar.

Entre los sobrevivientes está Kyanna Parsons-Perez, quien dijo que los trabajadores habían sido llevados a un área segura antes de que azotara la tormenta. Mientras se tomaba la asistencia en la fábrica, vio "un poco de polvo de viento".

"Mis oídos comienzan a estallar. Y era como si el edificio, todos nos movíamos de un lado a otro, y luego boom, todo cayó sobre nosotros", le dijo Kyanna Parsons-Pérez a Boris Sánchez de CNN.

Atrapada por los escombros con otras personas, usó su teléfono para transmitir en Facebook Live y llamó al 911, a su madre y al pariente de un compañero de trabajo. Supo que los rescatistas estaban cerca cuando pudo sentir la presión desde arriba: gente caminando sobre los escombros.

"Yo estaba gritando como, 'Señor, ¿puede tomar esto para que pueda mover mi pierna?' Él dijo: 'Señora, hay unos 1,5 metros de escombros encima de usted'", dijo.

Los equipos de rescate finalmente la sacaron a ella y a otros, dijo.

Ivy Williams estaba en el sitio de Mayfield el sábado buscando a su esposa quien dice que estaba en la fábrica.

"Espero que esté en un lugar seguro", dijo Williams entre lágrimas. "Por favor llámame... Te estoy buscando, bebé".

Los socorristas sacaron a "muchas, muchas" personas de entre los escombros, algunas vivas y otras aparentemente muertas, dijo el cazador de tormentas Michael Gordon a CNN el sábado por la mañana desde el lugar.

"Es un poco difícil hablar de eso... Están cavando esos escombros a mano en este momento", dijo Gordon.

La gente estaba trabajando allí, ya que la fábrica ha estado "funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana" en parte para satisfacer la demanda de velas navideñas, dijo a CNN el representante estadounidense James Comer, que representa al área.

Otros edificios afectados en Mayfield, una ciudad de alrededor de 10.000 habitantes, incluyen el juzgado del condado de Graves y la cárcel contigua.

"Ha cambiado el panorama... aquí en Mayfield", dijo el teniente Dean Patterson de la Policía Estatal de Kentucky. "Estamos viendo (destrucción) que ninguno de nosotros había visto antes".

Las tormentas eléctricas severas aún son posibles el sábado desde los estados del norte del Golfo hacia los Apalaches del centro-sur, dijo el Centro de Predicción de Tormentas del Servicio Meteorológico Nacional.

En el almacén colapsado de Amazon en la ciudad de Edwardsville, en Illinois, en las afueras de St. Louis, al menos dos personas murieron y se estaban realizando intentos de rescate el sábado, dijo el jefe de policía Mike Fillback.

Los rescates avanzan lentamente porque los escombros colgados representaban un peligro para los socorristas, dijo Fillback.

Decenas de personas pudieron escapar sin sufrir lesiones graves, dijo Fillback.

Un residente le dijo a KMOV, afiliada de CNN, que un miembro de la familia y un empleado estaban atrapados adentro, y que otros dentro permanecían tranquilos y trabajando para salir del almacén. El video de la escena mostró una gran respuesta de emergencia.

"Es devastador ver la cantidad de daño allí y saber que había gente adentro cuando eso sucedió", dijo Fillback a KMOV el sábado por la mañana. La policía no sabía cuántas personas había en el edificio en el momento del derrumbe, dijo Fillback, ni cuántas personas seguían atrapadas en el interior.

También se ha reportado destrucción mortal en Arkansas, Missouri y Tennessee.

En la ciudad de Monette, en el noreste de Arkansas, se reportaron al menos dos muertes, incluyendo a una persona muerta en un hogar de ancianos fue fue dañado por un tornado, dijo el alcalde Bob Blankenship.

En el hogar de ancianos, muchas personas quedaron atrapadas antes de ser rescatadas, dijeron las autoridades. Al menos 20 resultaron heridos en la instalación, dijo Blankenship a CNN.

Otra persona murió en la cercana Leachville, cuando una mujer adulta estaba "en una tienda Dollar General cuando golpeó la tormenta y no pudieron salir", dijo a CNN el alguacil del condado de Mississippi, Dale Cook.

También en Arkansas, la Interestatal 555 cerca de la ciudad de Trumann fue cerrada debido a vehículos volcados, dijo LaTresha Woodruff, portavoz de Arkansas Emergency Management. Se les había dicho a los funcionarios estatales que el departamento de bomberos de la ciudad, las instalaciones de emergencias médicas y un hogar de ancianos estaban dañados, dijo Woodruff.

El gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, quien recorrió los daños en Monette y Trumann, emitió una declaración de emergencia para cuatro condados en el noreste de Arkansas el sábado.

"Ven aquí a Monette y verás la devastación de este tornado .. lo más notable es que no hay una mayor pérdida de vidas", dijo Hutchinson.

En el noroeste de Tennessee al norte de Memphis, una persona murió en el condado de Obion y dos murieron en el condado de Lake durante las tormentas, dijo la Agencia de Manejo de Emergencias de Tennessee.

En el condado de Obion, varias estructuras resultaron dañadas en la comunidad de Samburg, según los funcionarios. La ciudad "está bastante plana", dijo a CNN la despachadora del alguacil del condado de Obion, Judy Faulkner.

En Missouri, una mujer de 84 años murió durante tormentas nocturnas en la comunidad de Defiance, según la funcionaria de manejo de emergencias del condado de St. Charles, Mary Enger.

La mujer estaba en casa cuando golpeó la tormenta y Enger dijo que no tenía más detalles.

Más de 400.000 hogares y negocios se quedaron sin electricidad en ocho estados del sur y el medio oeste a las 10 a.m. ET del sábado, incluyendo más de 130.000 en Tennessee y más de 60.000 en Kentucky, según poweroutage.us.

El tramo más largo de devastación se extendió a más de 402 kilómetros desde Arkansas hasta Missouri, Tennessee y Kentucky. Ese tramo podría haber sido afectado por un tornado de larga trayectoria, dijeron los meteorólogos de CNN.

Si fue un tornado, su trayectoria puede haber excedido el más largo registrado: un tornado que estuvo en el suelo durante 219 millas en 352 en Missouri, Illinois e Indiana.

A unas 112 kilómetros al noreste de Mayfield, Lori Wooten se refugió en el sótano de su hija en la pequeña comunidad de Dawson Springs en Kentucky cuando pasó la tormenta el viernes por la noche. Ella emergió para ver un trozo de madera de 60 centímetros que había atravesado un dormitorio principal y escombros esparcidos por el exterior.

"Los canalones cuelgan de su... techo. El trampolín, hay tantas cosas aquí, es difícil saber qué es de ellos y qué es de otras personas", dijo Wooten, una tía del analista político de CNN Scott Jennings, a CNN el sábado.

Se emitieron más de 100 advertencias de tornados en EE.UU. el viernes antes de la medianoche, la mayor cantidad en un día de diciembre.

Junto con múltiples tornados, las tormentas produjeron docenas de reportes de viento y granizo hasta la madrugada del sábado.

Al activar las alertas meteorológicas el viernes de Arkansas a Indiana, se anticipa que la severidad de las tormentas disminuirá a lo largo del sábado.

Gran parte del este de EE.UU. ee verá afectado por la lluvia hasta el sábado por la noche. Pueden ocurrir tormentas eléctricas aisladas de fuertes a severas desde los valles de Ohio y Tennessee hacia los estados del norte del Golfo, según el Centro de Predicción de Tormentas. Siguen siendo posibles ráfagas de viento, granizo y un tornado aislado.

No se ha publicado una cifra oficial de muertos en Kentucky. Se han reportado muertes en Arkansas (tres), Tennessee (tres), Illinois (dos) y Missouri (uno).

La Guardia Nacional y otro personal estatal se están desplegando en áreas más afectadas para realizar registros "casa por casa" y la remoción de escombros, dijo Beshear a CNN.

En un mensaje en Twitter, el presidente Joe Biden calificó la pérdida de un ser querido en tormentas como esta como una "tragedia inimaginable" y dijo que el gobierno federal está "trabajando con los gobernadores para garantizar que tengan lo que necesitan mientras continúan con la búsqueda de sobrevivientes y las evaluaciones de daños".

This morning, I was briefed on the devastating tornadoes across the central U.S. To lose a loved one in a storm like this is an unimaginable tragedy. We’re working with Governors to ensure they have what they need as the search for survivors and damage assessments continue.

— President Biden (@POTUS) December 11, 2021