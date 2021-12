Extraño manuscrito de Einstein sobre relatividad sale a subasta 1:08

(CNN) -- Un globo terráqueo del siglo XVI que representa el mundo antes de que se "descubriera" Australia podría ser el más antiguo en ser subastado.



El artefacto, de valor incalculable, en el que aparecen monstruos marinos, barcos y una representación de Tritón, dios griego del mar, fue subastado por la empresa británica Hansons Auctioneers.

El globo terráqueo, que mide casi 9 centímetros de diámetro, se cree que tiene casi 500 años de antigüedad y había pertenecido a un miembro de la sección de Monumentos, Bellas Artes y Archivos (MFAA, por sus siglas en inglés), una unidad de los Aliados apodada "Monuments Men" que protegía los tesoros culturales durante la Segunda Guerra Mundial.

Jim Spencer, director de la subasta de bibliotecas de Hansons, se quedó "atónito" cuando un miembro del público llevó el globo terráqueo a la sala de ventas de la empresa en Staffordshire, Bishton Hall en Wolseley Bridge, para una valoración gratuita.

Según Spencer, el vendedor "no estaba seguro de que el globo fuera algo de gran importancia".

Pero las investigaciones realizadas por Hansons revelaron que data de alrededor de 1550-1560, lo que lo convierte en uno de los primeros globos terráqueos que existen, y potencialmente el más antiguo que haya salido a subasta. El precio orientativo está fijado entre 20.000 y 30.000 libras (US$ 26.443 a US$ 39.650), pero Spencer dijo que probablemente se vendería por encima de esa cifra.

Spencer explicó a CNN que el globo terráqueo se compone de 12 piezas triangulares grabadas llamadas gajos.

Spencer lo describe como: "Los gajos son como los segmentos de una naranja. Se produjeron como un grabado o una xilografía y se imprimieron en papel. Luego se pegaban en una esfera, normalmente de madera, para crear el globo. Es más común ver un globo terráqueo de latón o plata grabado de esta época, aunque siguen siendo increíblemente raros”.

"Creo que un globo terráqueo con gajos de papel como el nuestro, de esta época, es inaudito. Una hoja de gajos por sí sola es muy rara y valiosa, quizá entre 10.000 y 20.000 libras esterlinas, pero verlos realmente en un globo terráqueo, con el mobiliario, la horquilla de madera, etc., es realmente extraordinario".

Spencer se puso en contacto con expertos de todo el mundo para averiguar más sobre su procedencia.

"La mayoría de los museos dijeron que no podían ayudar porque no tenían nada parecido en sus colecciones, pero uno me puso sobre la pista del cartógrafo francés Francois Demongenet, que estaba activo en 1550-60", dijo en un artículo en el sitio web de Hansons.

Un especialista dijo que los globos del siglo XVI son casi imposibles de encontrar.

"Nuestro globo parece que podría ser el más antiguo jamás ofrecido en una subasta".

El globo terráqueo pertenecía originalmente a la colección del comandante Edward Croft-Murray, antiguo conservador de grabados y dibujos del Museo Británico, antes de ser adquirido por el vendedor.

"Supongo que nunca sabremos cómo adquirió el globo el comandante Croft-Murray, pero sí sabemos que fue uno de los "Monuments Men" que rescataron todo tipo de tesoros durante la guerra", dijo Spencer.

Según la Monuments Men Foundation, Croft-Murray fue asignado como asesor de la MFAA en Italia en 1943.

Sin embargo, no se sabe cómo llegó a sus manos el globo terráqueo, dijo Spencer a CNN.

"Supongo que nunca sabremos cómo lo adquirió. Podría decirse que es el tipo de objeto importante que podría haber sido descubierto durante el caos de la guerra".

Según Spencer, el globo terráqueo más antiguo del mundo es el Erdapfel que data de 1492, seguido por el Globo de Huevo de Avestruz de 1504 que se vendió en la Feria de Mapas de Londres en 2012. Dijo: "La edad de nuestro globo terráqueo lo sitúa firmemente entre los más raros que existen. Es más antiguo que otros globos terrestres que se encuentran en muchos museos importantes, como la Biblioteca Británica y el Museo Británico".

Su rareza hace imposible predecir por cuánto se venderá.

"Para mí, parece que no tiene precio", dijo Spencer. "No creo que sea posible decir cuál es su valor monetario porque no tengo nada con lo que compararlo, pero me guío por 20.000-30.000 libras y siento que seguramente alcanzará o superará esa cifra".

Y añadió: "La gente debía llevar gorgueras y braguetas cuando manipulaban este globo por primera vez en la Inglaterra isabelina. Ningún europeo había avistado y mucho menos pisado Australia".

La exploración floreció en el siglo XVI gracias a los conocimientos de navegación. Japón aparece en el globo como "Sipannge", América del Norte está marcada como "Devicta ann 1530" y América del Sur como "Nova Terra Inventa anno 1492" y "Canibales Tropophagi".

"Es asombroso pensar en todos los acontecimientos históricos a los que ha sobrevivido este pequeño y delicado globo terráqueo", dijo Spencer, señalando que fue fabricado un siglo antes del Gran Incendio de Londres de 1666 y que ha atravesado dos guerras mundiales. "Para mí, parece una pieza de museo".