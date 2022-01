OjoCríticoTop10: las películas favoritas de 2021

(CNN Español) -- En un año en el que volvimos a depender del streaming como fuente segura de entretenimiento debido al covid-19, resultó toda una casualidad que seis de mis diez películas favoritas de 2021 hayan sido distribuidas o producidas por una de estas plataformas. Ojo, todas ellas las pude disfrutar en pantalla gigante y de hecho me costaría mucho verlas en mi celular o incluso una pantalla de televisión, como suelo ver las series de esa misma plataforma.

Dicho esto, aquí les presento mi top 10 de 2021:

#10 Tick, Tick… boom!

Arrancamos con un género que en 2021 tuvo una fuerte presencia en la cartelera, aunque eso no se tradujera en grandes ganancias.

La número diez es 'Tick Tick... Boom!', del mismo creador de ese otro musical estrenado en junio pasado 'In the Heights', pero que aquí Lin-Manuel Miranda prefirió hacer las veces de director... debutando en esa silla con esta película protagonizada por Andrew Garfield.

¿Qué tiene entonces este musical para que fuera mi favorito del año? Por alguna razón, el que fuese hecho con menos pretensiones que los otros y que hasta sus transiciones entre lo hablado y cantado se sintieran más orgánicas.

La película habla del proceso creativo del desaparecido dramaturgo de Broadway Jonathan Larson, figura de alta estima en el círculo teatral de Nueva York y que hizo posible que muchas de sus leyendas participaran precisamente en este número musical.

#9 The Lost Daughter

Otra que recién debutó como directora es la actriz Maggie Gyllenhaal, quien además escribió el guión de la número nueve, una adaptación de la novela italiana 'La hija oscura'.

El papel estelar fue para Olivia Colman, interpretando a una mujer solitaria que se encuentra de vacaciones y cuya interacción con una joven en la playa, pondrá punto final a su descanso y desatará toda una crisis personal.

Gyllenhaal eligió además para su elenco a una irreconocible Dakota Johnson —no por físico sino por registro— para que le hiciera perfecto contrapeso a su protagonista principal.

El estilo y ritmo utilizados por Gyllenhall hacen de 'The Lost Daughter', su título en inglés, un exquisito relato de gran tensión psicológica y emocional.

#8 Don’t Look Up

La sátira política, social, es algo en lo que el director Adam McKay ha dejado su sello personal en los últimos años. Y en la número ocho, vuelve a arremeter contra varios, llámense negacionistas, fuerzas ultraconservadoras o prensa light.

'Don't Look Up' es además otra película donde Leonardo DiCaprio nos renueva la confianza en él como un actor de gran calibre y donde también se hace acompañar de un elenco igualmente estelar: Jennifer Lawrence, Meryl Streep, su viejo compañero Jonah Hill y la siempre estupenda Cate Blanchett, por nombrar solo algunos.

El inminente impacto de un cometa que amenaza con destruir a la tierra será pues el detonante de esta historia absurda, fatalista, pero incluso relevante. ¡Ojo! Hay que seguir atentos hasta el final de los créditos.

#7 Noche de fuego

Las realizadoras mexicanas nos trajeron en el último año las historias más crudas y emotivas del cine iberoamericano. Una de mis favoritas fue la número siete, de la documentalista Tatiana Huezo pero que con 'Noche de fuego' se lanzó a dirigir su primer largometraje de ficción.

En la historia conoceremos a tres pequeñas, de cuyo crecimiento seremos testigos gracias a la dedicación del equipo creativo.

Su pueblo, ubicado en una sierra de impresionante belleza, subsiste gracias al cultivo de amapola pero esa condición también determinará la libertad y los sueños de las protagonistas.

Huezo dibuja un preciso y sentido retrato de lo que las noticias nunca muestran, pero que son el catalizador para que hoy tantos se sientan obligados a emigrar.

#6 Titane

Desde que ganara la Palma de Oro en el festival de Cannes en julio pasado, la número seis se proyectaba como la película internacional que seguramente brillaría en la noche del Oscar. Aunque Francia la eligió como su representante para estos premios, la academia de Hollywood no la incluyó entre las semifinalistas y hoy su nombre se ha diluido, aunque no en mi top ten.

Titane, de la directora Julia Ducournau, es quizá la película más perturbadora que muchos habrán visto en los últimos meses, pero más allá de esa extraña obsesión de una niña por los automóviles, llevándola de adulta a quedar embarazada de una de estas máquinas —sí, leyeron bien— el alma de esta historia la tejen sus dos protagonistas para quienes el vacío de amor se puede llenar con la más improbable de las fantasías.

----

#5 Belfast

La número cinco tiene poco de fantasía, solo la que a través de los juegos vive y protege a su pequeño protagonista del caos sociopolítico de finales de los años sesenta en Irlanda del Norte.

'Belfast' es la carta de amor que el director Kenneth Branagh escribió a su ciudad natal, lo que la convierte en una de las historias familiares más entrañable del cine en el último año (esperen también la número tres).

Aquí volvemos a reflexionar sobre las condiciones que a muchos los obligan a emigrar. Situación que —nuevamente— no se suele explicar y por ende la falta de empatía de quienes no han pasado por ello. Por suerte, tuvimos más de una película que en el último año nos lo quiso enseñar.

#4 Flee

Y ese desplazamiento forzoso es algo que también se aborda en 'Flee', el documental animado que por Dinamarca sí logró entrar a las semifinales en la carrera por una nominación al Oscar 2022, y no solo en la categoría de documental sino además en la de película internacional como la candidata oficial de ese país nórdico.

El protagonista de este documental, que utiliza una mínima cantidad de imágenes de archivo pero que con la animación no deja de ser menos contundente, es un refugiado afgano cuyos planes de matrimonio en Dinamarca lo obligan a hacer las paces con su pasado: el calvario de años atrás vivido por él y su familia.

En 2008, otra película de mi top ten: "Vals con Bashir" me causó el mismo impacto que la de hoy: la número cuatro de 2021.

#3 Fue la mano de Dios

Uno que regresa a este conteo de mis películas favoritas de los últimos doce meses es Paolo Sorrentino, de quien esperaba una nueva historia frenética tipo Dolce Vita pero que en sus primeros minutos me cautivó por ser una divertida y algo excéntrica historia familiar que para la mitad de la misma tomaba un giro más dramático, rompiendo entonces con una clasificación exclusiva de comedia o drama

Sorrentino entiende que la vida está hecha de ambas cosas y que en el medio —si queremos— podemos tomar una pausa, pensar y determinar el siguiente paso del camino.

'Fue la mano de Dios' es su título en español y representa una nueva introspección de esos personajes suyos más grandes que la vida misma, pero que aquí, con ese elemento tan personal, la elevan aún más.

#2 Licorice Pizza

Solo una vez me he sentido defraudado por Paul Thomas Anderson (ustedes ya saben que es mi director contemporáneo preferido).

Pero no estoy aquí para hablar de esa ocasión, sino de su última producción, que hoy ocupa la segunda posición de este conteo y donde el cineasta vuelve al microcosmos que representa el valle de San Fernando en Lois Ángeles.

Esta vez no lo hace con personajes extravagantes o poco convencionales, sino simplemente con una pareja conformada por un muchacho adolescente y la chica mayor en la que él se ha fijado, pero la cual no siente el más mínimo interés por él, más que quizá el de matar el tiempo orquestando toda una aventura empresarial.

'Licorice Pizza' contiene una pureza e ingenuidad que nunca antes me había transmitido el trabajo de este director. Lo que me dejó simplemente contento al salir del cine y no con esa sensación inquietante a la que me tenía acostumbrado.

#1 The Power of the Dog

Y finalmente la número uno sí que me sorprendió. Era el regreso después de más de diez años de la directora Jane Campion, pero el que no me convencía al inicio por tratarse de una historia de vaqueros, que no suele ser uno de mis géneros favoritos.

Si esto también los ha desanimado para verla, imagínense entonces que es una historia moderna sobre la relación de dos hermanos que viven aislados en la inmensidad del campo y que cuando uno de ellos decide casarse, su esposa y el hijo de ella desatarán toda una tensión psicológica que amenazará su estabilidad.

Si bien la película puede resultar densa al comienzo, me llené de paciencia —y así se lo he dejado saber a quienes no llegan a terminarla— para luego sentirme plenamente satisfecho con un desenlace que lo ha convertido en uno de los finales más comentados del año.

Mira el Top 10 2021 de películas de Ojo Crítico también en YouTube: