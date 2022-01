Seúl, Corea del Sur (CNN) -- El piloto de un avión de combate F-35A de Corea del Sur realizó un "aterrizaje de vpanza" de emergencia en una base aérea este martes después de que su tren de aterrizaje funcionara mal debido a problemas electrónicos, dijo un portavoz de la Fuerza Aérea de Corea del Sur.



Según los expertos, el "aterrizaje de panza", es decir, el aterrizaje con el tren de aterrizaje replegado, fue un acontecimiento sin precedentes para el avión de combate furtivo diseñado por EE.UU., con un costo de US$ 100 millones, que ahora está siendo utilizado o encargado por más de una docena de países.

"El avión realizó un aterrizaje de emergencia, ya que el tren de aterrizaje no se desplegó. Esto significaría que el avión hizo un 'aterrizaje de panza'", dijo un oficial militar de Corea del Sur, que no quiso confirmar si el avión sufrió algún daño en el incidente.

Incluso si lo hizo, demostraría las magníficas habilidades de vuelo del piloto, que según las autoridades salió ileso del aterrizaje, según un oficial.

"Un aterrizaje sin tren de aterrizaje en el F-35 puede ser bastante difícil y peligroso debido al ángulo de ataque que tiene la aeronave en la aproximación al aterrizaje", dijo David Cenciotti, un exoficial de la Fuerza Aérea de Italia y editor del blog The Aviationist.

"El F-35 aterriza muy rápido. No es un F-16, un 18 o un 111", dijo Peter Layton, un exoficial de la Fuerza Aérea de Australia que ahora trabaja en el Griffith Asia Institute, refiriéndose a aviones militares más antiguos y menos sofisticados que el F-35.

"Me sorprende mucho que los sistemas de emergencia para reducir la marcha no hayan funcionado, o que no se hayan utilizado", dijo.

Layton también expresó su sorpresa por el hecho de que el piloto surcoreano no se eyectara, "pero está claro que hicieron lo correcto", dijo.

Las autoridades de Corea del Sur informaron que se está llevando a cabo una investigación sobre el incidente.

Corea del Sur recibió su primer F-35 de fabricación estadounidense en 2019 como parte de un pedido inicial de 40 de los aviones monomotores, según el fabricante del avión, Lockheed Martin.

Las versiones del F-35 también son voladas por la Fuerza Aérea, la Armada y el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, así como por aliados y socios de Estados Unidos como Japón, el Reino Unido, Australia, Italia, Noruega, los Países Bajos e Israel. Hay más países que han hecho pedidos del avión.

El accidente de este martes es el primero de un F-35 surcoreano, pero los aviones se han visto involucrados en al menos otros ocho incidentes, según los registros del sitio web F-16.net.

El más reciente fue la pérdida de un F-35 británico, que se estrelló en el mar Mediterráneo frente al portaaviones HMS Queen Elizabeth en noviembre. El piloto se eyectó sano y salvo de ese avión.

En mayo de 2020, el piloto se eyectó sano y salvo luego de que un F-35 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló al aterrizar en la base aérea de Eglin, en Florida. La Fuerza Aérea atribuyó el accidente a una serie de factores relacionados con el piloto y los sistemas del avión.

En abril de 2019, un F-35 japonés se estrelló en el Océano Pacífico frente al norte de Japón, matando a su piloto. El ejército de Japón atribuyó ese accidente a la desorientación espacial, "una situación en la que un piloto no puede percibir correctamente la posición, la actitud, la altitud o el movimiento de un avión", según la revista Military Medicine.

Lockheed Martin afirma que el F-35 "es el avión de combate más letal, con mayor capacidad de supervivencia y más conectado del mundo, lo que proporciona a los pilotos una ventaja contra cualquier adversario y les permite ejecutar su misión y volver a casa sanos y salvos".