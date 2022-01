Las cinco celebridades fallecidas que más dinero generan 1:06

(CNN) -- Peter Bogdanovich, el director nominado al Oscar por películas como "The Last Picture Show" y "Paper Moon", y cuya vida fuera de la pantalla fue tan colorida como sus filmes, falleció, según varios reportes que citan a su hija Antonia Bogdanovich.

Tenía 82 años.

Bogdanovich murió por causas naturales en su casa de Los Ángeles, le dijo su hija a The Hollywood Reporter, lo que luego su agente confirmó a CNN.

Peter Bogdanovich, un renombrado historiador de cine, escribía sobre películas cuando dio el salto a la dirección, se mudó a Los Ángeles en la década de 1960 y recibió su oportunidad del productor Roger Corman.

Así fue el despegue de la carrera de Bogdanovich como director

Sin embargo, su carrera despegó con su adaptación en blanco y negro de "The Last Picture Show" del autor Larry McMurtry, ambientada en un pueblo de Texas, que se estrenó en 1971. A esta le siguieron películas como "What's Up, Doc?", una comedia con Barbra Streisand y Ryan O'Neal, y "Paper Moon" (también con O'Neal y su pequeña hija Tatum, quien ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto a los 10 años).

Peter Bogdanovich también apareció en los titulares fuera de la pantalla por sus diversas relaciones, incluida una con la coprotagonista de "Last Picture Show", Cybill Shepherd, quien luego protagonizó su película "Daisy Miller".

El director también salió con la modelo de Playboy convertida en actriz Dorothy Stratten, quien apareció en su película de 1981 "They All Laughed", antes de ser asesinada por su esposo, Paul Snider. Más tarde Bogdanovich escribió un libro sobre la muerte de Stratten.

La admiración de Bogdanovich por el gran talento cinematográfico lo llevó a entablar amistad con figuras como Orson Welles, y uno de sus proyectos más recientes implicó colaborar en la edición y el lanzamiento de la película incompleta del director de "Citizen Kane", "The Other Side of the Wind", en la que Welles había trabajado intermitentemente desde 1970 hasta su muerte en 1985.

Peter Bogdanovich tuvo un pequeño papel en la película y también actuó en otros proyectos, quizás el más memorable interpretando a un terapeuta en "The Sopranos".

Homenajes

El director mexicano Guillermo del Toro elogió a Bogdanovich en Twitter, calificándolo de "defensor del cine" que "él solo entrevistó y consagró la vida y el trabajo de cineastas más clásicos que casi cualquier otra persona de su generación".

Nacido en Nueva York, el interés de Bogdanovich por hacer una crónica de las obras de grandes cineastas incluía el libro "Who the Devil Made It: Conversations With Legendary Directors" y, más recientemente, "The Plot Thickens", un podcast dedicado a las películas "y a las personas que las hacen" para Turner Classic Movies, la red hermana de CNN.

TCM señaló que la pasión de Peter Bogdanovich por el medio "inspiró a generaciones de cineastas".