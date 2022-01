Messi o Lewandowski, ¿quién será "The Best"? 3:43

(CNN Español) -- La FIFA entregará el 17 de enero la edición 2021 del premio The Best al mejor jugador del año en las ramas masculina y femenina.

De los nominados iniciales, hay tres finalistas en la rama masculina: Lionel Messi, Robert Lewandowski y Mohamed Salah. Mientras tanto, en el fútbol femenil, las tres finalistas son Jennifer Hermoso, Sam Kerr, Alexia Putellas.

Messi, exjugador del FC Barcelona y ahora con el Paris Saint-Germain de Francia, y Putellas, estrella de España y el Barcelona, ganaron en noviembre el Balón de Oro. ¿Ahora conquistarán este nuevo galardón?

Esto es lo que debes saber sobre la edición 2021 de The Best.

¿Cuándo es The Best?

La ceremonia de premiación de The Best será el 17 de enero de 2022 a la 1 p.m. (hora de Miami). Tendrá lugar en Zúrich y será presentada por Reshmin Chowdhury y Jermaine Jenas, según la FIFA.

¿Cómo verla?

Se podrá ver en directo a través de la página web de la FIFA y el canal oficial de la FIFA en YouTube.

¿Cómo escoge la FIFA al jugador The Best?

La federación indica que hace una votación con un jurado internacional “compuesto por los actuales entrenadores de todas las selecciones nacionales masculinas, los actuales capitanes de todas las selecciones nacionales masculinas y un periodista especializado de cada territorio representado por una selección nacional”. Además, la FIFA tiene en cuenta la votación de aficionados registrados en fifa.com

Puntualmente, lo que se tiene en consideración es el rendimiento deportivo durante el periodo comprendido entre el 8 de octubre de 2020 y el 7 de agosto de 2021.

¿Quiénes aspiran al premio en esta edición?

En la rama masculina: Lionel Messi (Argentina, Paris Saint-Germain), Robert Lewandowski (Polonia, Bayern München), Mohamed Salah (Egipto, Liverpool FC).

En la rama femenina: Jennifer Hermoso (España, FC Barcelona), Sam Kerr (Australia, Chelsea FC), Alexia Putellas (España, FC Barcelona).

Guardameta masculino: Gianluigi Donnarumma (Italia, AC Milán y actual Paris Saint-Germain), Édouard Mendy (Senegal, Chelsea FC), Manuel Neuer (Alemania, Bayern München).

Guardameta femenina: Ann-Katrin Berger (Alemania, Chelsea FC), Christiane Endler (Chile, Paris Saint-Germain / Olympique de Lyon), Stephanie Lynn Marie Labbé (Canadá, C Rosengård / Paris Saint-Germain).

Entrenador: Pep Guardiola (España, Manchester City), Roberto Mancini (Italia, Selección de Italia), Thomas Tuchel (Alemania, Chelsea FC).

Entrenador de equipo femenino: Lluís Cortés (España, FC Barcelona), Emma Hayes (Inglaterra, Chelsea FC), Sabrina Wiegman, (Países Bajos, Selección de Paises Bajos / Selección de Inglaterra).

¿Y Cristiano Ronaldo?

Si bien no se encuentra entre los finalistas de esta edición, es uno de los ganadores previos del premio The Best. El portugués ganó las dos primeras ediciones de este premio: 2016 y 2017. Retratos de los finalistas al premio The Best en 2020. Crédito: VALERIANO DI DOMENICO/POOL/AFP via Getty Images

¿Quiénes han ganado el premio The Best?

El premio al Jugador del Año de la FIFA se entregó por primera vez en 1991. De 2010 a 2015, el premio cambió a FIFA Ballon d'Or. Sin embargo, en la edición 2016 (que se celebró en enero de 2017), el premio tiene el nombre de The Best FIFA al mejor jugador. Te presentamos a los ganadores al mejor jugador y a la mejor jugadora del año desde que se llama The Best.

Fútbol masculino

Edición 2016 (celebrada en enero de 2017): Crsitiano Ronaldo

Edición 2017 (en octubre de 2017): Cristiano Ronaldo

Edición 2018 (en septiembre de 2018): Luka Modric

Edición 2019 (en septiembre de 2019): Lionel Messi

Edición 2020 (en diciembre de 2020): Robert Lewandowski

Fútbol femenil