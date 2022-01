Suar supo de la agresión sexual a su hijo hace dos años 1:21

(CNN Español) -- Adrián Suar se refirió a la dura confesión de su hijo Tomás sobre la agresión sexual que sufrió cuando era un niño. Polifacético, en una entrevista exclusiva con Marcelo Longobardi también relató desde las oficinas de Polka los avatares de sus varias ocupaciones y analizó la situación en Argentina.

"Fue una situación dura que nosotros nos enteramos, lo que fue muy impactante, ¿no? Cuando lo contó, nosotros ya lo sabemos con la madre dos años antes, pero durante casi 15 años o 14 años no contó nada", dijo sobre la situción.

"Y fue muy fuerte para él como lo vivió, como tantos chicos que tuvieron ese problema, que uno puede pensar por qué no habló. Y no, no habla, con semejante flagelo de ese tipo de personas enfermas (es una enfermedad) que pasa y sigue pasando. Por eso hay que estar muy atento", señaló Suar.

El golpe económico generado por el covid-19

Con más de 70 programas televisivos como actor, director, productor y gerente de programación de eltrece, más el cine, el teatro y el ser empresario, Suar se expandió fuera de la Argentina y se reinventó como productor.

Sus negocios también sintieron el golpe económico con la pandemia de covid-19:

"El fanatismo no me gusta"

Durante la entrevista con Longobardi, Suar fijó su postura sobre la actual situación política del país, que dice estar en creciente polarización. Esto fue lo que dijo:

