(CNN) -- Los negociadores rusos y ucranianos acordaron que un alto el fuego permanente en el este de Ucrania debe ser observado "incondicionalmente" después de las conversaciones de horas en París este miércoles.

El anuncio se produjo después de una reunión en el Palacio del Elíseo del llamado Formato de Normandía --una conversación a cuatro bandas entre representantes de Ucrania, Rusia, Alemania y Francia-- que ha estado tratando de negociar la paz en el este de Ucrania desde 2014.

Las tensiones entre Moscú y Kiev están en su punto más alto en años, con una gran acumulación de tropas rusas cerca de las fronteras compartidas de las dos antiguas repúblicas soviéticas, lo que hace temer que Rusia pueda lanzar una invasión.

Tras la reunión de este miércoles, el negociador jefe de Moscú, Dmitry Kozak, afirmó que el alto el fuego debe respetarse "incondicionalmente", pero que muchas otras cuestiones en el este de Ucrania siguen sin resolverse.

Los funcionarios occidentales siguen impulsando una solución diplomática a las tensiones mediante la plena aplicación de los acuerdos de Minsk, un protocolo de alto el fuego firmado por Ucrania y Rusia en 2015.

"Acordamos que, independientemente de las diferentes discrepancias de los acuerdos de Minsk que existen entre Ucrania y las regiones de Donetsk y Luhansk, la tregua en Donbás debe ser observada incondicionalmente", dijo Kozak.

Añadió que la "obligación" de aplicar dichos acuerdos "recae en las fuerzas armadas de Ucrania y en las formaciones armadas de la República Popular de Donetsk (separatistas del este) y de la República Popular de Luhansk".

El negociador ucraniano Andriy Yermak dijo que todas las partes eran partidarias de un alto el fuego permanente y que Ucrania estaba dispuesta a negociar a todas horas para evitar la guerra y rebajar las tensiones en la frontera.

Yermak calificó la reanudación de las conversaciones del Formato Normandía --que se celebraron por primera vez tras la invasión rusa de Crimea en 2014-- como una "señal muy positiva" y el primer acuerdo sustantivo de este tipo desde finales de 2019.

Calificó las conversaciones de "realmente sustanciales, pero no es una discusión fácil" y aunque todavía hay desacuerdos, hay interés en trabajar en ellos.

"El trabajo continúa y puedo decirles que Ucrania, como siempre, está dispuesta a negociar, a reunirse las 24 horas del día. Porque para nosotros, para el presidente (de Ucrania, Volodymyr) Zelensky, para todo el equipo, el objetivo de detener la guerra, de poner fin a la guerra y de devolver nuestros territorios --y hoy que esto también incluye el alivio de las tensiones-- la desescalada alrededor de la frontera ucraniana, es la prioridad", dijo Yermak.

Kozak y Yermak afirmaron que las conversaciones se reanudarán en unas dos semanas en Berlín.

La preocupación de Rusia por la OTAN

Hasta 100.000 tropas rusas han permanecido amontonadas en la frontera ucraniana, a pesar de las advertencias del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y de los líderes europeos sobre las graves consecuencias que tendría una invasión ordenada por Vladimir Putin.

Rusia negó repetidamente que esté planeando una invasión, pero argumentó que el apoyo de la OTAN a Ucrania --incluyendo el aumento de los suministros de armas y el entrenamiento militar-- constituye una amenaza creciente en su flanco occidental.

El jueves, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, acusó a la OTAN de no cumplir su "promesa" de no expandirse, diciendo que la alianza se había acercado a las fronteras rusas, informó la agencia estatal de noticias TASS.

Medvédev dijo que un proceso de negociaciones sobre garantías de seguridad es la única manera de resolver las actuales tensiones entre Rusia, Ucrania y Occidente.

"Prometieron no ampliar la OTAN, pero no cumplieron la promesa", dijo Medvédev, según TASS. "Dicen que 'no hemos firmado nada'. Pero todos sabemos bien quién y cuándo concedió a quién tales promesas, tales garantías".

Medvédev añadió: "Hay que hacer todo lo posible para evitar cualquier guerra".

La política de "puertas abiertas" de la OTAN

Este miércoles, al iniciarse el formato de Normandía, Estados Unidos entregó una respuesta escrita a las preocupaciones de Rusia sobre Ucrania. La demanda central de Putin es que Estados Unidos y la OTAN se comprometan a no admitir nunca a Ucrania en la alianza de defensa de 30 miembros.

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, no quiso revelar los detalles presentados a Moscú, pero dijo que reiteraba la respuesta pública de Occidente de mantener la "política de puertas abiertas" de la OTAN.

"No hay ningún cambio. No habrá ningún cambio", dijo Blinken sobre el apoyo de Estados Unidos y la OTAN a la política de puertas abiertas de la alianza.

"Dejamos claro que hay principios básicos que nos comprometemos a mantener y defender, incluyendo la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, y el derecho de los Estados a elegir sus propios acuerdos y alianzas de seguridad", añadió.

Blinken dijo que la respuesta de EE.UU. a Rusia "establece un camino diplomático serio hacia adelante si Rusia lo elige" y describe las áreas en las que EE.UU. ha dicho que ve potencial para el progreso con Rusia: control de armas, transparencia y estabilidad.

Radina Gigova, Jeremy Herb, Jennifer Hansler y Kylie Atwood, de CNN, contribuyeron con sus informes.