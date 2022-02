Presidente del INE habla de la revocación de mandato y los recursos para hacerla 3:35

(CNN Español) -- El Instituto Nacional Electoral de México (INE) aprobó por unanimidad este viernes instalar poco más de 57.000 casillas para la consulta ciudadana de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, menos de la mitad de las 161.000 casillas que establece la ley.

El INE hizo el anuncio en medio de una controversia con el Poder Ejecutivo sobre la disponibilidad del organismo para financiar la consulta. De ese modo, la convocatoria para la votación del 10 de abril se ajusta a los recursos del órgano electoral, tras la negativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a otorgarle el equivalente a unos US$ 87 millones adicionales, frente a un costo original de más US$ 183,7 millones —según el INE—, y que fue reducido a US$ 165,3 millones.

La negativa de aumentar su presupuesto ya había sido previamente declinada por la Cámara de Diputados. Esta semana, la Suprema Corte de Justicia de México determinó también que el INE debía cumplir con la convocatoria de la consulta de revocación de mandato ajustándose al presupuesto asignado para 2022.

"Hoy es importante recordar que la revocación de mandato, de acuerdo con el artículo 35 constitucional, es un derecho de la ciudadanía y no una prerrogativa del gobernante o de los partidos políticos", dijo este viernes el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, durante una sesión extraordinaria del Consejo General de la institución.

La consulta de revocación de mandato es un instrumento de participación ciudadana que fue publicado por el Ejecutivo en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre de 2021 —previa aprobación de la Cámara de Diputados y el Senado de la República en ese mismo mes—, solicitado por un segmento de la población mexicana para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del presidente de México, a partir de la pérdida de la confianza.

Es una de las medidas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, e incluida en la Constitución de México en diciembre de 2019.

Como resultado de la reducción presupuestaria para la revocación de mandato presidencial, el INE dijo que la referencia que utilizará para este ejercicio será el de la consulta popular del 1 de agosto de 2021 —que se realizó para preguntarle a los mexicanos si estaban de acuerdo o no en que se investigaran a actores políticos, incluyendo expresidentes, por sus decisiones políticas tomadas en el pasado—, y en la que apenas participó el 7% del padrón electoral del país, conformado por unos 93 millones de votantes.

Los consejeros del INE acusaron al Ejecutivo y al partido oficialista, Morena, de obligarlos a realizar una revocación de mandato que no cumple las características constitucionales.

Más temprano este viernes, el presidente López Obrador dijo que la consulta de revocación de mandato era una forma "pacífica, legal y legítima" de dirimir diferencias.

"A mí me interesa el proceso democrático, el que dejemos establecido este método democrático y que se convierta en un hábito", señaló López Obrador durante una conferencia de prensa celebrada este viernes en el central estado de Tlaxcala.

El anuncio del INE sobre la convocatoria de la consulta ciudadana se da el mismo día en que se inicia la veda de propaganda gubernamental por las elecciones del 5 de junio en seis estados de México —en las que se elegirán titulares de gobernaciones así como alcaldías y diputaciones locales—, según la cual ningún gobierno o servidor público deberá promover obras o apoyos, a excepción de campañas sanitarias, educativas y de protección civil.