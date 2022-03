(CNN) -- La cifra mundial de muertos a causa del covid-19 superó este lunes los 6 millones, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Las muertes diarias a nivel mundial han disminuido rápidamente durante el último mes, pasando de unas 11.000 diarias en la segunda semana de febrero a unas 7.000 diarias en la actualidad, una de las tasas más bajas registradas en el último año.

Pero la pérdida sigue siendo inmensa, con cerca de un millón de muertes registradas en los últimos cuatro meses.

Alrededor de 1 de cada 1.300 personas en todo el mundo ha muerto a causa del covid-19 desde el comienzo de la pandemia, y los expertos sostienen que el recuento oficial de muertes probablemente sea insuficiente.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tuiteó el domingo que es "demasiado pronto para declarar la victoria" sobre el covid-19.

"Muchos países se enfrentan a altas tasas de hospitalización y muerte. Con la alta transmisión, la amenaza de una nueva variante más peligrosa sigue siendo real. Instamos a todas las personas a ser precavidas y a todos los gobiernos a mantenerse firmes", dijo.

It's too early to declare victory over #COVID19. Many countries are facing high rates of hospitalization & death. With high transmission, the threat of a new, more dangerous variant remains real. We urge all people to exercise caution and all governments to stay the course. pic.twitter.com/hLtKCsp4ER

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 6, 2022