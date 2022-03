Ucranianos ayudan a proteger estatuas históricas de Lviv 0:57

(CNN) -- Una manifestante antiguerra interrumpió uno de los principales programas de noticias de la televisión estatal rusa alrededor de las 9.31 p.m. de Moscú portando un cartel.



"NO A LA GUERRA. Detengan la guerra. No creas la propaganda; aquí mienten", dice el cartel.

"Rusos contra la guerra", dice la última línea del cartel en inglés.

Lo que sabemos de la manifestante: la mujer que sostiene el cartel es una empleada del canal, según OVD-Info, un grupo independiente de vigilancia de las protestas por los derechos humanos.

En su canal de Telegram, OVD-Info informó que la empleada es Maria Ovsyannikova. Amigos de Ovsyannikova dijeron a OVD-Info que se encuentra actualmente en el Departamento de Policía de Ostankino en Moscú.

CNN no puede verificar de forma independiente que la mujer que se vio interrumpiendo el telediario sea Ovsyannikova, pero las fotos que aparecen en los perfiles de las redes sociales con su nombre parecen coincidir con la mujer que se vio en la pantalla.

Video capta golpes de un policía a un manifestante en San Petersburgo 0:43

La agencia de noticias estatal rusa TASS confirmó la información de OVD-Info, citando una fuente, y añadió que podría ser procesada.

OVD-Info también obtuvo un video supuestamente realizado por Ovsyannikova antes de interrumpir el noticiero.

"Lo que está ocurriendo ahora en Ucrania es un crimen, y Rusia es el país agresor, y la responsabilidad de esta agresión recae en la conciencia de una sola persona. Este hombre es Vladimir Putin", dice Ovsyannikova en el video, señalando que su padre es ucraniano y su madre rusa.

"Desgraciadamente, durante los últimos años, he estado trabajando en el Canal Uno y haciendo propaganda del Kremlin, y ahora estoy muy avergonzada de ello", dice. "Es una vergüenza que haya permitido decir mentiras desde las pantallas de televisión, vergüenza que haya permitido hacer zombies al pueblo ruso".

"Me avergüenza haber guardado silencio en 2014, cuando todo esto estaba empezando", dice. "No fuimos a las manifestaciones cuando el Kremlin envenenó a Navalny, nos limitamos a observar en silencio este régimen antihumano y ahora el mundo nos ha dado la espalda para siempre, y otras diez generaciones de nuestros descendientes no podrán evadir la vergüenza de esta guerra fraternal".

"Somos gente rusa, pensante e inteligente, y solo está en nuestro poder detener toda esta locura", dice. "¡Vayan a los mítines y no tengan miedo! No pueden reubicarnos a todos".

Los videos de la interrupción se publicaron rápidamente en las redes sociales poco después de su emisión. CNN obtuvo el video de una transmisión en vivo del perfil de VK del Canal Uno de Rusia.

A los pocos minutos, esa transmisión en vivo fue eliminada.