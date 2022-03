Honduras ratifica extradición de Juan Orlando Hernández. Will Smith abofeteó a Chris Rock. ¿Y ahora qué? Los detalles de la última fecha de las eliminatorias sudamericanas de cara a Qatar 2022. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Es "imposible" vivir en Mariúpol, dice el alcalde, y hace un llamado a la evacuación completa

El alcalde de Mariúpol dijo que los corredores de evacuación habían quedado en gran parte bajo el control de las fuerzas rusas, después de que semanas de bombardeos dejaran la ciudad en pedazos, mataran a un número desconocido de civiles y obligaran a cientos de miles de residentes a abandonar sus hogares. Vadym Boichenko pidió la evacuación completa de la población restante de Mariúpol donde, según sus palabras, es "imposible" vivir.

Honduras ratifica extradición de Juan Orlando Hernández

El pleno de la Corte Suprema de Justicia de Honduras ratificó la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, confirmó a CNN Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial. Estados Unidos solicitó en enero la entrega de Hernández, que enfrenta cargos relacionados con el tráfico de drogas. El exmandatario se ha declarado en varias ocasiones inocente.

Ratifican extradición del expresidente Juan Orlando Hernández 2:33

Pánico en el supermercado a medida que Shanghái ordena el confinamiento

Riñas en la sección de frutas y verduras, pasillos repletos de compradores en pánico y estantes vacíos. Los videos publicados en las redes sociales el domingo muestran escenas caóticas en Shanghái después de que las autoridades anunciaran que parte de la ciudad entraría en un confinamiento a gran escala para detener la propagación del covid-19.

Videos muestran compras de pánico en Shanghái por estricto confinamiento 2:30

Los precios siguen en aumento y los CEO salen ganando

Los precios están subiendo en casi todas partes, y las empresas se han apresurado a culpar de esas subidas al costo de hacer negocios. Y aunque el salario de los trabajadores estadounidenses aumentó un 4% el año pasado, el mayor incremento desde 2001, se está pagando mucho más por las cosas: cuando se ajustan a la inflación, los sueldos y salarios cayeron un 2,4%. Mientras tanto, los CEO se están hinchando de dinero. Análisis.

Aumentan los precios y las compras de pánico de casas 1:16

Will Smith abofeteó a Chris Rock. ¿Y ahora qué?

A estas alturas parece que todo el mundo ha visto o escuchado que Will Smith abofeteó a Chris Rock en los premios de la Academia del domingo después de que Rock hiciera una broma sobre la esposa de Smith, Jada Pinkett Smith. El incidente ha llevado a la gente a tomar partido sobre si Smith estaba defendiendo el honor de su esposa o si se había pasado de la raya. También ha hecho que la gente se haga preguntas sobre el futuro del actor.

¿Qué opinas sobre la reacción de Will Smith? Opiniones divididas en Hollywood 2:43

A la hora del café

CNN revela detalles de su nuevo servicio de streaming, CNN+

Considerado el lanzamiento más importante de la cadena desde que comenzó a transmitir por televisión en 1980, CNN+ es el primer y único servicio de streaming dedicado exclusivamente al mundo de las noticias en Estados Unidos.

Perú, Colombia y Chile se juegan su futuro: ¿cuál llegará a Qatar?

Llegó el momento. Los partidos finales de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 se juegan este martes y, con ello, se decidirá el destino de tres selecciones: Perú, Colombia y Chile. Aquí, todos los detalles de la fecha.

¿Zlatan o Lewandowski? Solo uno jugará en el Mundial 0:47

Así avanza la investigación sobre la muerte de Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters

La muerte del baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, conmocionó al mundo de la música. Las circunstancias de su fallecimiento en Bogotá —donde participaría de un festival con la banda— siguen siendo poco claras, pero esto es lo que sabemos hasta ahora.

Difunden análisis toxicológico del baterista Taylor Hawkins 2:41

Estudios vinculan el coronavirus con un mayor riesgo de nuevos diagnósticos de diabetes

Dos años después de la pandemia, los científicos y los médicos están cambiando su atención a las consecuencias a largo plazo del covid-19, denominado "covid largo". Estudios recientes agregan la diabetes a la lista de posibles resultados prolongados del covid-19.

Una adolescente logra ser admitida en 49 universidades de Estados Unidos

Una estudiante de último año de secundaria de Georgia ha recibido cartas de admisión de 49 universidades y más de US$ 1 millón en ofertas de becas. ¿Su clave para obtener buenos resultados? La gestión del tiempo. Aquí cuenta su historia.

La cifra del día

US$ 6.900 millones

Este es el dinero que prevé el presupuesto de Estados Unidos presentado por el presidente Joe Biden para la OTAN y para "contrarrestar la agresión rusa en apoyo a Ucrania". Aquí, el detalle de su plan económico.

La cita del día

"Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Me pasé y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no son una representación del hombre que quiero ser. No hay cabida para la violencia en un mundo de amor y amabilidad".

Will Smith publicó en Instagram una disculpa a Chris Rock tras el golpe que le propinó en la ceremonia de los Oscar, luego de que el presentador hiciera una broma sobre su esposa, quien padece alopecia.

Will Smith se disculpa con Chris Rock. ¿Qué le escribió? 1:03

La selección del día

Los mejores rastreadores de sueño en 2022

Conoce la calidad de tu sueño y el tiempo que realmente descansaste con estos rastreadores.

Y para terminar...

Elon Musk quiere conquistar Marte en este poderoso cohete

SpaceX dice que Starship es el cohete más poderoso que se ha construido. Esto es todo lo que debes saber sobre el vehículo que Elon Musk planea utilizar para establecer una ciudad autosostenible en Marte.