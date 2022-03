Ellos serán los próximos turistas espaciales de Blue Origin 1:27

Nueva York (CNN Business) — Inicialmente se había elegido a Pete Davidson como el próximo nombre que acapararía los titulares por volar a bordo del cohete de turismo espacial suborbital desarrollado por la compañía de Jeff Bezos, Blue Origin, después de que la compañía comercial de viajes espaciales lanzara varios otros rostros famosos en sus vuelos anteriores.

Pero el comediante abandonó abruptamente la misión después de que un cambio de horario retrasó el vuelo una semana. Su asiento se le dio a Gary Lai, empleado de la compañía desde hace mucho tiempo, el arquitecto jefe del mismísimo cohete en el que volará. A Lai se le unirán cinco clientes de pago que tenían los medios para repartir una suma no revelada por uno de los codiciados asientos de la cápsula de la tripulación.

El despegue del vehículo de lanzamiento New Shepard estaba programado para el martes por la mañana, pero la compañía dijo que esperaba fuertes vientos en sus instalaciones cerca de Van Horn, Texas. Blue Origin ahora tiene como objetivo este jueves a las 8:30 a.m. CT. (9:30 a.m. hora de Miami). Aquellos interesados ​​en captar la acción, que se espera que se parezca mucho a las tres excursiones suborbitales anteriores de Blue Origin, pueden sintonizar el webcast de Blue Origin el jueves por la mañana.

El vuelo será breve. Es una excursión de ida y vuelta de aproximadamente 10 minutos que comenzará con el cohete encendiendo sus motores y alcanzando más de tres veces la velocidad del sonido mientras impulsa la cápsula de la tripulación a más de 96 km sobre la superficie de la Tierra. Los pasajeros experimentarán unos minutos de ingravidez y vistas panorámicas del planeta, antes de que la gravedad los arrastre de regreso a la Tierra y la cápsula despliegue el paracaídas para asegurar un aterrizaje suave cerca del sitio de lanzamiento.

No está claro en este momento cuánto desembolsaron los clientes que pagaron en esta misión, y Blue Origin no ha revelado un precio fijo del boleto. Pero sí sabemos que al menos un posible pasajero ganó una subasta por un boleto para volar junto a Bezos el año pasado por la enorme cantidad de US$ 28 millones. (Ese pasajero, sin embargo, no terminó volando en el vuelo de Bezos). También sabemos que otro actor en el juego del turismo espacial suborbital, Virgin Galactic, está vendiendo sus asientos por US$ 450.000 cada uno. Ya sea que los pasajeros pagaron unos cientos de miles de dólares o unos pocos millones, es seguro decir que estas misiones no serán asequibles para el consumidor promedio en el corto plazo.

Aquí hay un vistazo a algunos de los próximos turistas espaciales que se lanzarán en la misión de Blue Origin.

Gary Lai

Lai, el único pasajero que no pagó por el vuelo suborbital, estuvo entre los primeros 20 empleados de Blue Origin después de unirse a la compañía en 2004.

Ha sido acreditado como el "arquitecto del sistema New Shepard" y posee múltiples patentes relacionadas con el vehículo de lanzamiento, según un comunicado de Blue Origin.

Lai será el segundo pasajero asiático-estadounidense en viajar a las fronteras del espacio en un vuelo espacial suborbital, después de que la empleada de Virgin Galactic e ingeniera aeronáutica indio-estadounidense Sirisha Bandla se uniera a Richard Branson en su vuelo espacial el año pasado.

Marty Allen

Marty Allen es un inversionista ángel y exdirector ejecutivo de una tienda de suministros para fiestas y una empresa de diseño de armarios.

El nativo de Pensilvania ahora vive en California. En una entrevista con la estación de noticias local WPVI-TV con sede en Filadelfia, Allen dijo que visitar el espacio ha sido un sueño para él desde la infancia.

Jim Kitchen

Jim Kitchen es empresario y miembro de la Escuela de Negocios Kenan-Flagler de la Universidad de Carolina del Norte, donde imparte clases sobre cómo iniciar "empresas sociales y recaudar fondos", según su biografía universitaria.

Kitchen, un ávido viajero que documenta sus paseos en Instagram, ha visitado los 193 países miembros de la ONU. Pero al igual que los otros pasajeros, dice que visitar el espacio ha sido un sueño desde hace mucho tiempo.

George Nield

George Nield es el presidente y fundador de Commercial Space Technologies, una empresa que tiene como objetivo promover y facilitar las actividades espaciales comerciales. Anteriormente trabajó como administrador asociado de la Oficina de Transporte Espacial Comercial de la Administración Federal de Aviación, según Blue Origin, donde era responsable de otorgar licencias y regular las actividades de lanzamiento comercial.

Si bien pasó gran parte de su carrera en el aspecto regulatorio del incipiente sector del turismo espacial, Nield expresó su entusiasmo por poder finalmente experimentar la "magia" del viaje de primera mano.

Sharon Hagle

Sharon Hagle despegará junto a su esposo, Marc Hagle, en el vuelo del martes, convirtiéndose en la primera pareja casada en volar juntos en un vuelo espacial comercial.

Es la fundadora de SpaceKids Global, una organización sin fines de lucro que trabaja para alentar a los estudiantes, y especialmente a las niñas, a seguir carreras en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas (los llamados programas STEM).

Marc Hagle

Marc Hagle es el director ejecutivo de una empresa de desarrollo de propiedades residenciales y comerciales con sede en el área de Orlando, Florida.

Hace unos quince años, los Hagle reservaron boletos para volar en un futuro vuelo de Virgin Galactic después de celebrar un aniversario de bodas experimentando casi la ingravidez a bordo de un jet de Zero Gravity Corp., le dijo a su periódico local Florida Today.