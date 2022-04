(Crédito: Arturo Holmes/Getty Images)

(CNN Español) – En estos tiempos es muy común ver la colaboración de artistas con diferentes tipos de marcas y Snow Tha Product no es la excepción.

La rapera mexicoestadounidense se unió a la compañía de bebidas energéticas Rockstar para el tema "Cobrar", en el que rinde tributo a sus raíces y en específico a sus padres.

"Cobrar nació porque yo, siendo mexicoestadounidense, siempre he querido representar a personas como mis padres, que son inmigrantes, que vinieron a este país a trabajar, a dar todo su esfuerzo, todo su empeño para que nosotros pudiéramos tener una vida mejor", dijo Snow Tha Product a Zona Pop CNN en una entrevista.

"Yo quería hacer una canción donde pueda enseñar ese esfuerzo y que nosotros, los hijos de los inmigrantes que vinieron a este país, vinimos a cobrar. Vinimos a decir 'ey, por todo ese trabajo que hicieron mis padres, vine yo a respaldarlos y a exigir que por fin nos den lo que nos debe'", agrega la rapera.

En la canción, Snow habla de cómo los hijos de inmigrantes buscan cobrar los frutos del sacrificio del trabajo de sus padres, aceptando en ocasiones trabajos con un pobre salario, pero todo para sacar adelante a su familia.

"Muchas veces nuestros padres vinieron y tuvieron que tener empleo donde no necesariamente les pagaban bien, donde a veces trabajan en el campo. Yo sé que mi familia estaba en el campo, de ayuda, o sea que encontraban cualquier tipo de trabajo donde a veces les pagaban muy poquito. Entonces lo que yo he podido hacer es decir 'ok yo voy a llegar a mis metas, yo voy a seguir subiendo, y yo voy a poder ahora darle dinero a mi familia o tratar de ayudar'", dijo la cantante a Zona Pop CNN.

¿Por qué unirse a esta campaña?

En el video musical del tema se muestra a otros jóvenes hispanos que están construyendo su futuro en el país. Para la rapera, este factor fue importante al momento de unirse a la campaña y crear el tema. Cuenta que quiere ver compromisos reales de compañías y no un intento por llegar a una comunidad específica.

"Muchas compañías quieren aparentar como que como que quieren representar a la comunidad, pero la verdad no quieren, no les importa", dice Snow Tha Product.

"Yo no quiero ser parte de cosas que nomás quieren aparentar. Quiero ser parte de cosas honestas", agrega.

Aceptó crear esta canción porque la propuesta la pareció que vino desde un lugar honesto, dice, una honestidad centrada en "tratar de representar, en buscar esas respuestas que a veces para una compañía tan grande puede ser difícil escuchar", explica.

"La atención a los detalles, tratar de encontrar cada persona que representa los hijos de migrantes, tomar cada detalle y decir le vamos a poner ese foco y representar la manera correcta".

Los inicios musicales de Snow Tha Product

Quizás muchos en Latinoamérica conocieron de Snow Tha Product gracias a su famosa BZRP Music Session #39, un tema que la llevó a ella y al productor argentino Bizarrap a una nominación al Latin Grammy como mejor canción de rap/hip hop. La canción acumula más de 91,7 millones de reproducciones en Spotify y supera las 162 millones de reproducciones en YouTube.

Pero muchos años antes de llegar al estudio de Biza, la "mexicana con tremendo flow" ya estaba haciendo música. En 2016 lanzó su disco "Half Way There... Pt. 1", y desde ese entonces ha dado a conocer decenas de sencillos.

Pero el camino no siempre fue fácil, cuenta.

"Mis inicios en la música fueron humildes, fue hacer shows de cinco personas o de nadie. Vender discos en la calle. La policía me llegó a quitar los CDs por estar vendiendo en la calle sin permiso. He pasado por bastante por tratar de llegar a mi meta", cuenta.

La cantante cuenta que no fue a la universidad pero por esa razón siempre trató de superarse para demostrarle a sus padres que esta fue la decisión correcta.

"Ahora que se está dando todo y gracias a Dios me está yendo bien es como una manera de sentir como por esto fue por lo que me decidí a ser artista y gracias a Dios pues estamos bien", dijo.

Uno de los atractivos de Snow Tha Product es que rapea magistralmente tanto en español como en inglés. ¿Cómo descubrió que tenía un talento excepcional para el rap bilingüe?

Empecé a rapear en inglés, todos mis amigos hablaban inglés y siempre he hablado español.

Entonces cuando yo escribo una canción y le meto palabras en español y todos se quedan '¡wow, sabes español, no sabía!' y se me hizo curioso que la gente pensara que soy mexicana, que mis padres son de México y que no hablo español", explica.

Por esta razón, dice Snow Tha Product, es que decidió seguir metiéndole sus barras en español a su rap, para "enseñarles lo que es representar, lo que es ser mexicano".