Nacho: "Tenemos ganas de revancha contra el Chelsea"

(CNN Español) -- Nacho Fernández, nacido el 18 de enero de 1990, es patrimonio del Real Madrid. El jugador, de Alcalá de Henares, forma parte de la escueta lista blanca de “One Club Men”, jugadores que solo han vestido una sola camiseta.

José María Zárraga, José Antonio Camacho, Chendo, Manolo Sanchís (hijo) y Nacho, casi nada. Un logro significativo, sin dudas, teniendo en cuenta que el club de Chamartín tiene 120 años y es el más laureado de Europa. En el campo, Nacho es sinónimo de entrega, esfuerzo y, sobre todo, concentración.

Ya lo dijo "Carletto" Ancelotti en su día: “Es un jugador que tiene la capacidad de estar concentrado los 90 minutos. Siempre digo que hay dos tipos de defensas, los pesimistas y los optimistas. Y él es un defensa pesimista, porque siempre piensa que algo malo puede pasar y por eso siempre está concentrado los 90 minutos”.

Nacho ha disputado más de 400 partidos entre el primer equipo y la cantera, cuenta con 18 títulos con el primer equipo, entre ellos cuatro Champions League y cuatro Mundiales de Clubes. En el último partido de Champions League, ante el Paris Saint-Germain, jugó en dos posiciones y paró en seco al tridente mágico parisino.

CNN en Español habló en exclusiva con el mayor exponente de la cantera del Real Madrid en la magnífica Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas, en Madrid.

Nacho solo ha jugado en el Real Madrid, es un “One Club Man”

"Bueno, es especial. Es el club de mi vida desde que era pequeñito. Era el primer hincha de este club. Mi familia es el Madrid. Soy de Madrid, es el club de mi vida donde llevo desde que soy muy pequeñito. Mi objetivo no es ser un 'One Club Man', pero sí me gusta ir paso a paso, sobre todo ser feliz en el momento, como es ahora mismo, y poquito a poco, sabiendo de la dificultad lo que es seguir aumentando años de contrato en este club".

Llegó al Real Madrid con 10 años

"Son otras épocas. Mi hijo, por ejemplo, que está empezando, no sabe lo que es un campo de tierra, no sabe lo que es el barro. A mí me tocó de pequeño jugar en campos de tierra, con barro, que yo creo que al final también es bonito porque te queda un recuerdo muy bueno, pero lo vives con la felicidad de un niño cualquiera y lógicamente ahora cuando eres mayor, todos esos recuerdos son super bonitos".

Con 11 años le dijeron que tenía que dejar el fútbol. Hoy tiene cuatro Champions League



"Los recuerdos son buenos y malos, siempre lo he dicho. Era un niño normal, jugaba al fútbol al principio en mi colegio, luego en un club de Alcalá de Henares, luego fui al Madrid con 10 años y de repente con casi 12 años, me dicen que tengo diabetes, una enfermedad que lógicamente hoy en día la sigo teniendo y me dicen que se me tiene que terminar el fútbol porque era muy complicado compaginarlo. Entonces, pasó de lo peor a lo mejor porque a los tres días es cuando ya entra mi endocrino, el que me va a llevar toda la enfermedad de cuando era sobre todo pequeño y que le tengo mucho cariño, por cierto. Y entonces viene lo bueno, porque a los tres días me cambia la vida completamente, me dijeron que el fútbol era fundamental, que era prácticamente una obligación hacer deporte. Entonces, claro, para un niño pasar de un lado al otro en tan pocos días, pues eso fue bonito para mí, porque me quedó el lado bueno que es que podía seguir jugando al fútbol y aquí seguimos".

Cómo convive un futbolista profesional con una enfermedad como esta

"No es un dolor de cabeza. Yo creo que al final la diabetes te hace ser una persona más responsable, llevar todo mejor, sobre todo cuando tienes que empezar siendo pequeño. Debes cuidarte mucho más la alimentación, pero no es ningún dolor de cabeza. Es algo que va contigo ya para toda la vida. Seas futbolista o no, es una enfermedad que tienes que cuidarte y cuidándote eres una persona totalmente normal y no hay ningún tipo de problema".

Consejo para los más jóvenes que tienen diabetes

"Es algo que me enorgullece mucho porque aquí recibo muchas cartas de padres que han diagnosticado la enfermedad a los niños. Trato de contestar a todo lo que puedo con la ayuda del club y el consejo es que se cuide mucho. Lógicamente que no solo fútbol, si practica cualquier otro deporte, que es fundamental para llevar una vida sana y buena y como un niño normal, que es lo fundamental. A mí, gracias a Dios, también me ha ido todo muy bien, pero no he dejado de ser feliz por esa enfermedad, todo lo contrario. Gracias también a la ayuda de mis padres y a todos los médicos que he tenido, pues he tenido una vida totalmente normal".

Nacho Fernández y su futuro en el Real Madrid 2:00

Le encantaría retirarse en el Real Madrid, pero no de cualquier forma

"La competencia de este club es algo con lo que convivo desde que entré con 10 años, estás en el mejor club del mundo. Incluso, cuando tienes 10 años, están los mejores aquí, es algo con lo que he convivido toda mi vida, estoy acostumbrado y me ha hecho ser mejor futbolista de lo que era y me siento a gusto de pelear con los mejores. Para mí, el Real Madrid es mi casa. No me he planteado irme, pero ha habido años que, lógicamente, me he visto más fuera que dentro porque no era un año bueno para mí. Pero, en un momento dado, entre todos, el club, el entrenador y mi familia, hemos decidido. No me arrepiento, por supuesto, pero sí han habido años que han sido más complicados y, lógicamente, mi cabeza piensa en otras cosas, pero soy feliz aquí. Me gusta vivir el día a día, ser feliz como lo soy ahora, jugando partidos que al final es lo importante para el jugador y, lógicamente, me encantaría retirarme aquí, pero tampoco a cualquier precio".

¿Existe realmente la mística del Santiago Bernabéu en Champions League? 2:17

La mística del Santiago Bernabéu y su energía en Champions

"Esa energía del Bernabéu le llega al futbolista cuando está jugando. Lógicamente, cuando estás en un partido y estás 100% concentrado en jugadas, en lo que está pasando, no estás pensando en eso, pero esa energía que siente el aficionado, como tú me estás contando, el jugador, sobre todo en partidos como los del otro día (PSG) que había que remontar un partido complicado de Champions nos llega y de manera exagerada. El Bernabéu es especial, lo piensas y se te pone la piel de gallina. El vivir noches así porque son para toda la historia, son mágicas. Y esa energía los jugadores la vivimos a una intensidad muy grande. Tengo 32 años y me sigo poniendo nervioso con ese tipo de partidos. Te mentiría si te digo voy a afrontar el partido y no pasa nada. Esos nervios existen. Un jugador, sea quien sea, aunque sea una estrella mundial, seguro que esos nervios por dentro los tiene. Lógicamente, hay que saber llevarlos. Estamos acostumbrados a este tipo de partidos y según vas haciéndote mayor y vas creciendo en el fútbol ese tipo de nervios se van gestionando de una manera u otra, pero nervios hay en el futbolista y en mi caso, siempre, siempre".

El partido ante el PSG y el varapalo contra el Barcelona

"Son partidos diferentes. El PSG creo que en ningún momento nos subestimó. Creo que hizo una eliminatoria muy buena, lo que pasa es que se vieron arrollados por los últimos minutos nuestros. Creo que el PSG hizo una eliminatoria muy buena, pero lo que hemos hablado del ambiente del Bernabéu, las noches históricas que tiene este club, la grandeza que es el Real Madrid. Ellos se ven en un momento de duda y ahí nosotros supimos sacar la apisonadora, por así decirlo, y darle la vuelta a todo en prácticamente poco tiempo. Fue especial para todos, yo creo. No por la remontada, por lo que suponía el rival, porque hacía tiempo que no se vivía una eliminatoria en el Bernabéu por todo el covid y el año pasado que no pudimos jugar en casa, fue todo un cúmulo de circunstancias.

Luego, por ejemplo, lo del Barcelona es otro partido diferente, donde con la ventaja que hay en Liga es muy grande. Lógicamente, no es que nosotros saliéramos relajados, pero a lo mejor sales de otra manera y en frente siempre hay un rival que intenta buscar tus puntos débiles. Al final, somos personas, el fútbol puede cambiar de repente. Entonces es difícil de explicar. Tú puedes prepararte muy bien para un partido, pero es que en frente también tienes a un rival que está haciendo lo mismo. El fútbol también es bonito por eso, porque no siempre pasa lo mismo y por mucho que tú te prepares y a lo mejor seas incluso mejor que el rival, no siempre tienes porque ganar".

Cómo es ver en directo, en el terreno de juego a Mbappé

"Veo mucho fútbol, he visto muchísimos partidos de Mbappé, ya habíamos jugado contra Mbappé aquí en el Madrid y era un grandísimo jugador, pero ahora es... no sé. A mí, sinceramente, en directo me sorprendió tanto en el partido de ida como como en el de vuelta. Creo que ha conseguido llegar a un nivel muy, muy alto. Tiene todo el camino por delante para para marcar una época, sin dudas. Y si todo le respeta y sigue siendo igual de profesional, que creo que lo es, puede marcar una época, sin duda. Verlo en directo es una pasada. Me encantaría que jugara con nosotros porque es un jugador muy marca del Real Madrid. Así que ojalá, ojalá pueda venir".

Haaland y Mbappé: ¿relevo de Messi y Cristiano Ronaldo?

"Son el relevo, por números, por goles, por lo que están haciendo en el momento... pero luego, que puedan llegar a esos récords que tienen ellos (Cristiano Ronaldo y Lionel Messi) de goles, de asistencias, de copas ganadas… es muy difícil. Tienen un camino por delante muy complicado, pero son el relevo y ojalá ese relevo lo puedan cumplir aquí".

El ADN del Real Madrid en Champions League

"Ese sentimiento, esa energía cada vez que hay un partido de Champions es especial. La gente sabe que, cuando viene la Champions, no es cualquier partido. Los jugadores también lo sentimos así. Y ese ADN es como esa obligación a ganar, a dar siempre el máximo. Somos el equipo con más Copas de Europa de la historia y te obliga a cada año no a ganar, pero sí por lo menos a intentarlo".

Revancha contra el Chelsea

"Este año creo que estamos mejor a nivel de equipo, sobre todo por la situación en Liga. El año pasado estábamos en una posición un poco más complicada. Este año tenemos una buena ventaja y mucha confianza. El año pasado, el Chelsea estaba muy fuerte. De hecho, ellos fueron finalmente los campeones y aún así competimos. Este año tenemos mucha ilusión de enfrentarnos a ellos, de esa revancha y, lógicamente, poder eliminarlos. Será una eliminatoria muy complicada, muy dura, muy disputada. Ellos tienen un gran equipo, una gran plantilla, sobre todo, que es muy importante para este tipo de eliminatorias, y son actuales campeones y no va a ser nada fácil".

¿Merece Karim Benzema ganar un Balón de Oro? 0:33

Benzema y el Balón de Oro



"Karim Benzema lo lleva demostrando ya bastantes años, llevo muchos años con Karim y lo que está haciendo esta temporada y las anteriores es muy difícil de ver a ningún otro jugador en Europa, es un jugador mundial. Por supuesto que merecería ganar un Balón de Oro y yo, como compañero, estaría encantado de tener otro compañero más. El Balón de Oro ya lo ganó Cristiano, y Modrić, y tener otro compañero Balón de Oro sería espectacular".

Así vive el fútbol Nacho Fernández



"Vivo todo muy intensamente dentro de mí. Soy muy intenso, sobre todo conmigo mismo, y me gusta estar siempre concentrado porque para mí cada jugada es fundamental como defensa, lógicamente. Entonces, es verdad que no suelo enfadarme mucho con los rivales. He discutido con muchos, lógicamente, pero no suelen sacarme del partido por eso. La concentración, sobre todo conmigo mismo, es fundamental".

Nadie le quita la ilusión de ir al Mundial de Qatar

"La ilusión de jugar con mi país no me la quita nadie, pase lo que pase. Tuve la suerte de ir al último Mundial con España. Ahora hay otro seleccionador y es verdad que en las últimas convocatorias no me está llamando, pero la ilusión no la voy a perder nunca. Lo que tengo que intentar es seguir jugando en el Real Madrid a buen nivel, que es lo que estoy haciendo ahora y ya veremos qué pasa en el futuro".

Entrevista completa: