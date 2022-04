Serena Williams aparece para anunciar que planea jugar en Wimbledon

Serena Williams dice que pudo haber muerto tras dar a luz 1:01

(CNN) -- Serena Williams aparentemente anunció que regresará a competir en Wimbledon este año.

La 23 veces campeona de Grand Slam lo deslizó implícitamente en un video de una historia de Instagram con el mariscal de campo de los Green Bay Packers, Aaron Rodgers, que estará en la competencia este verano.

"Hemos estado hablando sobre mi regreso, y él me ha estado animando y preparándome para Wimbledon", dijo Williams. "¡No puedo esperar!"

Cuando Rodgers le preguntó a Serena por qué no participaría en el US Open de este año, Serena respondió: "Wimbledon es antes del US Open, tengo que jugar Wimbledon primero. ¡Es emocionante!"

CNN se ha comunicado con la representación de Williams para obtener comentarios.

Williams, de 40 años, no juega desde el año pasado en Wimbledon, cuando se retiró durante su partido de primera ronda contra Aliaksandra Sasnovich debido a una lesión en un tendón del muslo.

Al final del video, Rodgers señaló a Williams y dijo: "Ella ha vuelto".

Williams persigue el récord de Margaret Court de 24 títulos individuales de Grand Slam. Su última victoria en un Grand Slam fue en el Abierto de Australia de 2017.

Se vio obligada a perderse el Abierto de Australia en enero siguiendo el consejo de su equipo médico, y en diciembre anunció que no estaba "como necesitaba estar físicamente para competir".

La superestrella del tenis le dijo el mes pasado a Christiane Amanpour de CNN que esperaba jugar en el Abierto de Francia en mayo si estaba físicamente lista.

Wimbledon está programado para iniciar el 27 de junio y culminar el 10 de julio en el All England Lawn Tennis & Croquet Club.

Alicia Lloyd, Christiane Amanpour y Theresa Waldrop de CNN contribuyeron a este reportaje.