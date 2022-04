Elon Musk quiere hacer de Twitter un refugio para la libertad de expresión. Eso hace sonar las alarmas

La razón por la que Twitter aceptó la propuesta de Musk 4:38

(CNN) -- Hace cuatro años, el cofundador de Twitter y entonces CEO, Jack Dorsey, estableció cuatro áreas de enfoque clave que impulsarían el crecimiento de la empresa. Una de ellas era promover lo que llamó una "conversación sana" en la plataforma.

Tras años de críticas por los aparentes fallos de Twitter para evitar que su plataforma se volviera tóxica, Dorsey reconoció la plaga del "abuso, el acoso, los ejércitos de trolls", así como los bots, las campañas de desinformación y las "cámaras de eco cada vez más divisivas" en la red social, y pidió a los investigadores que ayudaran a mejorar la situación.

"Creemos que es un vector de crecimiento a largo plazo, y es lo correcto para la gente en Twitter, y también para el mundo", dijo Dorsey en la llamada de ganancias de la compañía para el cuarto trimestre de 2018 sobre el enfoque en la "salud" de la plataforma.

En los años transcurridos desde entonces, Twitter ha hecho progresos significativos hacia ese objetivo, incluyendo la prohibición de muchas cuentas que promueven el abuso y el spam, la adición de etiquetas para la información falsa o engañosa, la prohibición del género erróneo de las personas transgénero y el lanzamiento de un equipo dedicado a estudiar y aumentar la transparencia en torno a la tecnología que determina qué contenido se promueve en el sitio. La semana pasada, Twitter dijo que adoptaría herramientas de terceros para ayudar a los usuarios a prevenir el acoso.

Pero algunos de los que han seguido el trabajo de Twitter en los últimos años se preocupan de que eso pueda cambiar ahora que el multimillonario Elon Musk logró adquirir Twitter en un acuerdo de unos US$ 44.000 millones.

Musk, un controvertido usuario de Twitter con un historial de comportamiento errático dentro y fuera de la plataforma, pidió una mayor libertad de expresión en la red social y políticas que favorecieran el abandono de la mayoría de los tuits y cuentas.

"Si hay dudas, deja que el discurso exista", dijo Musk en una entrevista en el escenario de la conferencia TED a principios de este mes. "Si se trata de una zona gris, yo diría que hay que dejar que el tuit exista. Pero, obviamente, en el caso de que haya quizás mucha controversia, no querrías necesariamente promover ese tuit".

Bajo su propiedad, Twitter podría dar marcha atrás en las medidas adoptadas en los últimos años para hacer que la plataforma sea más aceptable para sus usuarios más vulnerables, normalmente las mujeres, la comunidad LGBTQ y las personas de color, según expertos en seguridad.

Además de alejar a los empleados que han trabajado o apoyado los esfuerzos por mejorar la moderación de contenidos en la plataforma, revertir los avances de Twitter en materia de "conversaciones saludables" también supone el riesgo de perder usuarios en un momento en el que la empresa ha estado luchando por revertir su lento crecimiento. También podría alejar a los anunciantes que desconfían de que sus anuncios aparezcan junto a contenidos perjudiciales. Aunque Musk ha dicho que su apuesta por Twitter "no es una forma de ganar dinero", sigue siendo un negocio y la publicidad sigue siendo su principal motor de ingresos.

Aunque es más pequeña que algunas plataformas rivales, Twitter también tiene una gran influencia en el mundo online (y offline) porque es popular entre las figuras influyentes de los medios de comunicación, la política y el entretenimiento, y porque a menudo ha actuado como modelo para otras plataformas sobre cómo abordar los espinosos problemas de contenido dañino. Por lo tanto, los cambios en las políticas de Twitter podrían tener efectos más amplios en la política y la sociedad.

No cabe duda de que Twitter no ha sido perfecto en lo que respecta a la moderación de contenidos, pero como dice Kirsten Martin, profesora de Ética Tecnológica en la Escuela de Negocios Mendoza de Notre Dame, "Twitter se ha esforzado constantemente por ser una empresa de medios sociales responsable, no solo a través de su moderación de contenidos, sino también de sus contrataciones en el ámbito de la ética del aprendizaje automático".

"Me preocuparía cómo esto cambiaría los valores de Twitter", añadió Martin.

Twitter y Musk no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Un multimillonario con un historial de troleo

Musk tiene una reputación mixta en la industria tecnológica. Es, sin duda, uno de los innovadores y empresarios más ambiciosos y exitosos de esta época, pero también es alguien que ha rondado la polémica, a menudo desde su propio perfil de Twitter, donde tiene 83 millones de seguidores.

A lo largo de los años, Musk ha utilizado Twitter para hacer afirmaciones engañosas sobre la pandemia de covid-19, para hacer una acusación infundada de que un hombre que ayudó a rescatar a los niños de una cueva en Tailandia es un depredador sexual, para burlarse de las personas que muestran sus pronombres de género en la plataforma y para hacer innumerables bromas relacionadas con los números 420 y 69. También ha tuiteado una foto (ya borrada) comparando al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con Adolf Hitler, y ha comparado al nuevo CEO de Twitter, Parag Agrawal, con Iósif Stalin.

Musk y otros han señalado que la mayor parte del consejo de administración de Twitter tiene poca experiencia en el uso real de la plataforma. No se puede decir lo mismo de Musk, un ávido usuario de Twitter con un rabioso número de seguidores que entiende bien la dinámica de la plataforma. Sin embargo, la experiencia de Musk en el uso de Twitter, como hombre blanco y ultrarrico, es intrínsecamente diferente a la de la mayoría de los usuarios, y especialmente a la de aquellos que son mujeres o pertenecen a otras comunidades marginadas que Twitter ha tratado de proteger y que ahora pueden estar en riesgo si sus políticas de moderación se revierten.

"Cada vez que alguien dice libertad de expresión, siempre significa libertad de expresión para los poderosos. No significa libertad de expresión para los menos poderosos", dijo Leslie Miley, una exgerente de Ingeniería de Twitter que comenzó su equipo de seguridad de productos y dejó la compañía en 2015. "[Musk] dice que quiere convertirla en una plataforma de libertad de expresión. Lo que quiere es una plataforma para decir lo que quiera –y quiere que otras personas como él digan lo que quieran– sin ninguna responsabilidad".

Por su parte, Musk dijo en Twitter el lunes: "Espero que incluso mis mayores críticos sigan en Twitter, porque eso es lo que significa la libertad de expresión".

Usuarios destacados, como la desarrolladora de juegos Brianna Wu, han denunciado durante años cómo las turbas de Twitter pueden pasar de la incitación al odio en línea al daño en el mundo real. Ahora le preocupa que el progreso que ella y otros usuarios impulsaron en Twitter se revierta.

"Ha habido muchas batallas duras sobre estas políticas [de seguridad] entre bastidores", dijo Wu, que ahora trabaja como directora ejecutiva de un PAC para progresistas, a CNN Business. "Me preocupa enormemente que Musk vaya a hacer retroceder todo el duro trabajo que se ha hecho para combatir el discurso de odio en la plataforma".

El plan de Musk para Twitter

En la conferencia TED a principios de este mes, Musk presentó su visión a grandes rasgos para Twitter, incluyendo hacer público su algoritmo para aumentar la transparencia en torno a sus decisiones sobre la aplicación y promoción de contenidos, una medida que, según los expertos, está lejos de ser una solución milagrosa. Además, Musk dijo que Twitter debería ser más "reacio a eliminar cosas" y "muy cauteloso con las prohibiciones permanentes".

"Mi fuerte sentido intuitivo es que tener una plataforma pública que sea de máxima confianza y ampliamente inclusiva es extremadamente importante para el futuro de la civilización", dijo Musk.

Muchos seguidores de la empresa han especulado con que Musk podría restablecer la cuenta de Twitter del expresidente Donald Trump, que fue vetada a principios del año pasado tras la insurrección en el Capitolio estadounidense. Esa medida podría tener enormes implicaciones en las próximas elecciones presidenciales de 2024, ya que Twitter era una herramienta clave para que Trump aglutinara a sus bases, promoviera a sus aliados políticos y se burlara de los críticos, y difundiera afirmaciones falsas y engañosas.

"Si Musk compra Twitter, seguramente devolverá a Trump a la plataforma, abriendo la puerta a una candidatura viable en 2024", dijo el lunes en Twitter Joan Donovan, directora de Investigación del Centro Shorenstein de Harvard sobre medios de comunicación, política y políticas públicas, antes de que se anunciara el acuerdo.

Trump, por su parte, dijo el lunes a Fox News que no tiene previsto volver a unirse a Twitter, si se le invita, y que en su lugar empezará a utilizar su propia aplicación Truth Social (Trump solo ha publicado en el sitio una vez, en febrero). "Espero que Elon compre Twitter porque lo mejorará y es un buen hombre, pero me voy a quedar en TRUTH", dijo Trump a Fox.

Donovan también señaló que, bajo el liderazgo de Musk, Twitter podría "convertirse aún más en un terreno de guerras culturales". Con un mandato de "libertad de expresión", el tipo de acoso que la moderación de contenidos apacigua se pondrá en marcha apuntando a los grupos LGBTQ, a las mujeres, las personas BIPOC y a cualquiera que luche por los derechos civiles".

Musk dijo en un comunicado el lunes que también quiere "hacer que Twitter sea mejor que nunca mejorando el producto con nuevas características, haciendo que los algoritmos sean de código abierto para aumentar la confianza, derrotando a los bots de spam y autenticando a todos los humanos".

Una plataforma con más trabajo por hacer

Cada una de las principales plataformas de redes sociales se ha enfrentado a la presión de los legisladores, los investigadores y el público para hacer más por combatir el abuso, el acoso y la desinformación, y han adoptado diferentes enfoques con distintos grados de éxito. En muchos casos, Twitter ha sido considerado un líder en el sector en cuanto a la forma de tratar los contenidos problemáticos, y en cuanto a la transparencia de su enfoque y el éxito de sus esfuerzos. En particular, Twitter fue la primera de las principales plataformas en prohibir a Trump por violar su política de incitación a la violencia, lo que empujó a otras plataformas a seguir su ejemplo.

"Hoy no es genial, pero es mejor", dijo Wu. "Creo que la gente no entiende lo mucho que tenemos que perder".

El CEO de Anti-Defamation League, Jonathan Greenblatt, dijo que tiene la esperanza de que Twitter siga siendo un lugar donde la gente pueda hablar libremente y al mismo tiempo sentirse segura. "Cuando digo seguro y protegido, me refiero a la intolerancia y al tipo de troleo terrible que lo hace demasiado tóxico para muchos de nosotros", añadió.

Otros, sin embargo, son menos optimistas. Imran Ahmed, CEO del Center for Countering Digital Hate, dijo que Musk tiene una "visión muy poco sofisticada" de los factores que una plataforma debe considerar cuando "proporciona acceso a los malos actores a la gente normal".

Los contenidos dañinos pueden tener consecuencias en el mundo real –el genocidio de Myanmar y los disturbios en el Capitolio son dos de los ejemplos más atroces, pero un diluvio de acoso y amenazas veladas de daño fuera de la red también pueden afectar gravemente a los usuarios de forma individual– y las plataformas de medios sociales se enfrentan a un difícil acto de equilibrio al considerar cómo permitir que los usuarios se expresen con la mayor libertad posible y, al mismo tiempo, protegerlos de tales daños.

Aunque Musk ha dicho que quiere permitir "toda la expresión legal en Twitter", las líneas de lo que es legal pueden ser borrosas y varían de un país a otro, y también pueden cambiar pronto, ya que los reguladores se centran en los daños que las plataformas de medios sociales pueden tener en los usuarios, especialmente los jóvenes, y en los procesos cívicos.

"Twitter ha empezado a hablar de la moralidad de lo que hace, de una manera que implica que lo entiende", dijo Ahmed. Pero con Musk, "parece que... tenemos que ir a reeducar a otro tipo de multimillonario, libertario, hombre-niño que [Twitter] es el mundo real... Espero que pueda ver la diferencia entre ser un imbécil y ser peligroso".

Algunos expertos también se preguntan si una plataforma menos moderada sería un negocio sostenible. Varias plataformas nuevas lanzadas en los últimos años han prometido adoptar un enfoque menos restrictivo en cuanto a la moderación de contenidos, a menudo con la esperanza de atraer a usuarios de derechas frustrados con los gigantes de las grandes tecnologías, pero han fracasado en gran medida a la hora de conseguir una adopción significativa. El ejemplo más reciente: Truth Social de Trump. Los anunciantes en línea también dudan de que sus anuncios aparezcan junto a contenidos peligrosos o controvertidos.

"El público en general no quiere ver más teorías de la conspiración y más acoso y más discurso de odio", dijo Karen Kornbluh, miembro sénior y director de la Iniciativa de Innovación Digital y Democracia en el German Marshall Fund. "Existe esta [desconexión] entre lo que dice que quiere hacer [flexibilizar las restricciones de contenido], que suena como una iniciativa de guerra cultural, frente a decir que quiere aumentar sus ganancias. No parece tener sentido".