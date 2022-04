Conoce el legado de Madeleine Albright 1:15

(CNN) -- Madeleine Albright murió justo cuando las fuerzas históricas asesinas que ella había tratado de sofocar durante su carrera están haciendo estragos en Europa nuevamente, desatadas por su némesis, Vladimir Putin, de quien ella había advertido constantemente que era una grave amenaza para la paz.

La primera mujer secretaria de Estado de EE.UU. fue exiliada dos veces como niña refugiada del país de su nacimiento, la antigua Checoslovaquia, por la tiranía fascista y comunista. Esa experiencia y el impacto que tuvo en su familia forjaron su destino como académica, diplomática y patriota estadounidense. También formó su enfoque de la Europa posterior a la Guerra Fría y los devastadores conflictos en Bosnia y Kosovo durante su tiempo en la administración Clinton, así como su fuerte apoyo a la expansión de la OTAN a las naciones del antiguo Pacto de Varsovia. Mientras mantenía a Ucrania como rehén antes de la invasión, Putin trató de obligar a la alianza occidental a revertir ese movimiento hacia el este.

El fallecimiento de Madeleine Albright se produce en un momento en que Europa está nuevamente invadida por los temores de una Rusia beligerante, los flujos masivos de refugiados, la matanza de civiles y el temor a una guerra nuclear, a medida que la invasión de Ucrania por parte de Putin hace añicos 30 años de estabilidad estratégica.

Hasta el final de su vida, Albright hizo sonar la alarma sobre las intenciones y el carácter de Putin y predijo el desastre estratégico y la resistencia sangrienta que enfrentaría si invadía Ucrania.

"En lugar de allanar el camino de Rusia hacia la grandeza, invadir Ucrania aseguraría la infamia del señor Putin al dejar a su país diplomáticamente aislado, económicamente lisiado y estratégicamente vulnerable frente a una alianza occidental más fuerte y unida", escribió Albright en un ensayo en The New York Times en vísperas de la guerra el mes pasado. “Ucrania tiene derecho a su soberanía, sin importar quiénes sean sus vecinos. En la era moderna, los grandes países aceptan eso, y también debe hacerlo el señor Putin”, escribió Albright. "Ese es el mensaje que sustenta la diplomacia occidental reciente. Define la diferencia entre un mundo gobernado por el estado de derecho y uno que no responde ante ninguna regla".

Esas palabras, algunas de las últimas que Madeleine Albright publicaría, definieron una carrera diplomática caracterizada por un apoyo incondicional a la democracia y el derecho de las personas a vivir en libertad, pero también por la voluntad de tratar de convencer a los hombres fuertes, incluidos Putin o el difunto tirano norcoreano Kim Jong Il, el padre del actual líder dinástico del estado estalinista, a quien había visitado en 2000.

'Inteligente, pero una muy mala persona'

Albright tuvo una oportunidad temprana de examinar el carácter de Putin, y fue la primera funcionaria estadounidense de alto nivel en reunirse con el nuevo presidente ruso, a principios de 2000, poco después de que recibiera el cargo de Boris Yeltsin.

Salió de su primer encuentro de tres horas en el Kremlin elogiando el "enfoque de poder hacer" del líder ruso mientras buscaba formas de involucrar a Moscú para evitar un regreso al frío de la Guerra Fría. Pero como reveló en The New York Times el mes pasado, su opinión privada, registrada mientras volaba a casa, fue más mordaz y siniestra y ha sido confirmada por eventos posteriores.

"'Putin es pequeño y pálido', escribí, 'tan frío que parece casi un reptil'", recordó Madeleine Albright en el ensayo del diario. También citó otra de sus impresiones en ese momento que auguraba más de 20 años de creciente hostilidad hacia Occidente, que culminó en la invasión.

"'Putin está avergonzado por lo que le pasó a su país y está decidido a restaurar su grandeza'", escribió Albright, citando sus impresiones en ese momento.

Irónicamente, Madeleine Albright usó esa reunión para tratar de convencer a Putin de mostrar piedad en una guerra contra los separatistas en la república rusa de Chechenia, que involucró un bombardeo implacable que mató a miles de civiles. "Ninguno de nosotros se anduvo con rodeos sobre Chechenia", dijo a los periodistas después de no poder aliviar una ofensiva de Moscú que ahora se ve como un modelo para el bombardeo implacable de civiles en Ucrania en un intento por doblegar su voluntad y resistencia.

Albright generalmente apoyó los esfuerzos para convencer a Rusia de que la OTAN no representaba una amenaza para su seguridad, en un momento en que la administración de Obama intentaba "restablecer" las relaciones con Moscú.

Pero en 2014, cuando Putin anexó el territorio ucraniano de Crimea en lo que, en retrospectiva, fue un ensayo para su marcha hacia el resto del país el mes pasado, Albright volvió a advertir sobre las ambiciones más amplias del líder ruso.

"Putin está delirando", dijo en el programa "New Day" de CNN en marzo de ese año. "Creo que no tiene los hechos, está recibiendo propaganda o su propia propaganda", dijo, respondiendo a las afirmaciones de Rusia de que tenía derecho a estar en Crimea, que reflejan la justificación del líder ruso para la guerra más amplia ocho años después.

Nuevamente, en 2016, Madeleine Albright advirtió sobre la necesidad de confrontar a Putin, llamándolo "inteligente, pero una muy mala persona" en una entrevista con Die Presse de Austria.

Pero las lealtades políticas internas de Albright como demócrata la habían llevado ocasionalmente a ignorar sus propios instintos. En 2012, por ejemplo, argumentó que el entonces candidato presidencial republicano y ahora senador Mitt Romney de Utah no sabía de lo que estaba hablando cuando dijo que Rusia era la amenaza de seguridad número uno. Pero a diferencia de muchos otros, ella dijo "lo siento".

"Personalmente, le debo una disculpa al ahora senador Romney", dijo Albright en una audiencia de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes en 2019. "Subestimamos a Rusia y Putin los ha vuelto a poner en escena".

Madeleine Albright, profesora de la Universidad de Georgetown, pasó décadas estudiando la autocracia comunista y fascista antes de ser arrancada de una relativa oscuridad para ser la embajadora del entonces presidente Bill Clinton en las Naciones Unidas. Esa experiencia también formó su crítica abierta al expresidente Donald Trump, de quien advirtió que era una amenaza para la democracia estadounidense mucho antes de que negara su derrota en las elecciones de 2020 y de la incitación a la insurrección del Capitolio de Estados Unidos.

"No lo estoy llamando fascista, digo que tiene instintos antidemocráticos que me preocupan mucho", le dijo a Fareed Zakaria de CNN en 2018. Albright puso sus comentarios sobre Trump en el contexto de la necesidad de confrontar a los movimientos antidemocráticos desde el principio, antes de que se convirtieran en un extremismo peligroso. La demagogia antiinmigrante de Trump y su hostilidad hacia los refugiados la preocupaban, especialmente como alguien que había buscado un refugio de la tiranía en EE.UU.

Al final de su vida, Albright no ocultó su temor de que las viciosas fuerzas políticas del extremismo, que habían definido su destino y causado tantas carnicerías a lo largo de décadas en Europa, se agitaran nuevamente.

"Tengo 80 años y he visto muchas cosas. Me tomó mucho tiempo encontrar mi voz", dijo Albright a Zakaria en la entrevista de 2018.

“No tuve un trabajo de alto nivel hasta los 55 años. Y no me voy a callar, francamente. Sí creo que es importante que los que han visto este tipo de cosas lancen una advertencia".