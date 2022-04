Tres de cada 1.000 personas en Estados Unidos han muerto por covid-19 desde el inicio de la pandemia

A Beijing le preocupa el resurgimiento de casos de covid-19 3:12

(CNN) -- Desde el comienzo de la pandemia, tres de cada 1.000 personas en Estados Unidos murieron por covid-19.



Estados Unidos tenía una población total de alrededor de 331,4 millones en 2020, según la Oficina del Censo de EE.UU. Y en los últimos dos años, más de 993.000 personas han muerto por covid-19.

El covid-19 ha sido especialmente mortal para las personas de 65 años o más. Alrededor de las tres cuartas partes de todas las muertes por covid-19 se han producido en este grupo de edad y, en general, aproximadamente 12 de cada 1.000 personas mayores en Estados Unidos han muerto a causa de covid-19.

Las tasas de mortalidad también varían ampliamente según el estado.

En Mississippi, Arizona y Oklahoma, más de cuatro de cada 1.000 personas han muerto por covid-19. En Hawái, Vermont y Utah, la tasa de mortalidad es de una de cada 1000 personas.

En general, el covid-19 ha sido la tercera causa principal de muerte en Estados Unidos tanto en 2020 como en 2021, según datos de los CDC.

publicidad

Estados Unidos está en una "fase de transición" de la pandemia

El doctor Anthony Fauci, principal asesor médico del presidente Joe Biden y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU. (NIH, por sus siglas en inglés) afirmó que "Ciertamente, ahora mismo, en este país, estamos fuera de la fase de pandemia", en el programa PBS NewsHour el martes.

"Es decir, no tenemos 900.000 nuevas infecciones al día y decenas y decenas y decenas de miles de hospitalizaciones y miles de muertes. Ahora mismo estamos en un nivel bajo. Así que, si se pregunta si ya salimos de la fase de pandemia en este país, la respuesta es sí", dijo.

Este miércoles, Fauci dijo a CNN que sus comentarios habían sido malinterpretados para dar a entender que la pandemia ha terminado, "lo cual no es lo que dije".

"No hemos superado la pandemia. No dejen que nadie se quede con esa malinterpretación de que la pandemia ha terminado, sino que estamos en una fase distinta de la pandemia", dijo. "Una fase de transición, que con suerte, llevará a un mayor control donde podamos realmente regresar a alguna forma de normalidad sin interrupciones totales a la sociedad, la economía, las escuelas, etc.".