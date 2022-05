Los latinos en Estados Unidos dicen que son discriminados por otros latinos tanto como los demás

Latinos dicen ser discriminados por otros latinos, según encuesta 0:47

(CNN) -- Los latinos en Estados Unidos con piel más oscura están experimentando la discriminación de sus compañeros latinos y de los no latinos en casi la misma proporción, dice una nueva encuesta del Centro de Investigación Pew.

El informe, publicado este lunes, se basa en una encuesta realizada en marzo de 2021 entre una muestra seleccionada al azar de 3.375 adultos hispanos extraída de paneles originalmente reclutados mediante métodos probabilísticos.

Entre los latinos de piel más oscura, alrededor del 41% dijo que fue discriminado o tratado injustamente por otro latino y el 42% dijo que había sido discriminado por personas no latinas, según la encuesta.

Los latinos de piel más clara dijeron que experimentaban discriminación, pero no tanto como los de piel oscura. Los investigadores descubrieron que alrededor del 25% de los que participaron en la encuesta dijeron que la discriminación procedía de otros latinos, mientras que el 29% dijo que era de personas no latinas, dice el informe.

Aunque no hay un desglose general de la procedencia de los encuestados, la encuesta muestra que el país de origen influye en su experiencia con la discriminación.

publicidad

Latinos en EE.UU. tienen más riesgo de padecer alzheimer 4:50

Alrededor de un tercio de los latinos nacidos fuera de EE.UU. o en Puerto Rico dijeron que se enfrentaron a la discriminación o al trato injusto por parte de otro latino, muestra la encuesta. En un informe anterior, los investigadores de Pew señalaron que el 40% de los encuestados dijo que la discriminación basada en la raza o el color de la piel es más o menos la misma tanto en el lugar de su nacimiento como en Estados Unidos.

Ana González-Barrera, investigadora principal del Pew Research Center, dijo que el informe pone de relieve un aspecto de la discriminación a la que se enfrentan los latinos en Estados Unidos que no ha sido ampliamente estudiado en el pasado.

"No se habla tanto de las experiencias de los latinos que son discriminados desde dentro del grupo", dijo González-Barrera. "No hay mucha investigación, al menos no algo que se pueda señalar".

En general, los latinos dijeron que fueron criticados por hablar en español en público (23%), que les llamaron con nombres ofensivos (20%) y casi todos dijeron que a veces o a menudo escuchan a sus amigos y familiares latinos decir comentarios o bromas racialmente insensibles.

González-Barrera dijo que los investigadores encontraron que los latinos más jóvenes son más propensos a reportar que escuchan esos comentarios o experimentan discriminación que las personas de 65 años o más.

La encuesta muestra que la mitad de los latinos de entre 18 y 29 años de edad informaron haber escuchado esos comentarios racialmente insensibles dirigidos a latinos y no latinos. Alrededor del 38% de los latinos de 65 años o más dijeron haber escuchado a otros latinos hacer comentarios similares. Aquellos con experiencia universitaria eran más propensos a decir lo mismo que los que tenían un nivel educativo más bajo, dijeron los investigadores.

El color de piel, una "diferencia" para los latinos

El colorismo está muy arraigado en el idioma español y la movilidad social en algunas partes de América Latina ha dependido en gran medida de la complexión de la piel de una persona durante generaciones, dicen los expertos.

"En la cultura popular sigue existiendo esa creencia —subconsciente o no— de que si te casas con alguien más claro que tú, tienes más posibilidades de ascender", dijo previamente a CNN María Peña, portavoz de medios hispanos de la Biblioteca del Congreso.

Tras el asesinato de George Floyd, activistas de todo EE.UU. y altos dirigentes latinos dijeron que era hora de que los latinos examinaran y combatieran su propio racismo y colorismo.

Pareja negra demanda por discriminación tras avalúo de su casa 3:33

"Hemos permanecido en silencio cuando nuestras tías nos han animado a asociarnos con personas que tienen la piel más clara que nosotros para poder mejorar la raza. Nos hemos odiado a nosotros mismos por nuestro color de piel, la textura del pelo, nuestras curvas y nuestros acentos", escribieron los líderes de las organizaciones más importantes en una carta publicada en The Miami Herald.

Meses más tarde, un incidente entre una latina y un adolescente negro en la ciudad de Nueva York puso de manifiesto el arraigo del sentimiento anti-negro en la comunidad latina.

Miya Ponsetto fue vista en un video atacando a un chico de 14 años que estaba con su padre en el Hotel Arlo y acusó al chico de haberle robado el teléfono móvil, según informó la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan. Los investigadores determinaron más tarde que el adolescente no cogió su teléfono.

Ponsetto ha insistido en que la raza no fue un factor en el incidente. A principios de este año, se declaró culpable de detención ilegal en segundo grado como delito de odio.