ANÁLISIS | Detuvieron a un hombre chino llamado 'Ma'. La noticia borró US$ 26.000 millones de las acciones de Alibaba

(CNN Business) -- Para el magnate tecnológico chino Jack Ma, hay un precio para la libertad: US$ 26.000 millones.

Alibaba, el gigante chino del comercio electrónico cofundado por Ma, vio caer sus acciones cotizadas en Hong Kong hasta un 9,4% el martes después de que los medios de comunicación estatales de China informaran que un individuo apellidado "Ma" había sido detenido por motivos de seguridad nacional, en la ciudad de Hangzhou, donde tiene su sede Alibaba .

Según la televisora estatal china CCTV, el sospechoso fue puesto bajo "medidas obligatorias" el 25 de abril bajo la sospecha de "colusión con fuerzas hostiles antichinas en el extranjero" para "incitar a la secesión" e "incitar a la subversión del poder del Estado".

El informe de una sola frase, que fue rápidamente retomado por otros medios de comunicación estatales y alertado a través de las plataformas de noticias chinas, desencadenó el pánico de ventas del mercado en Hong Kong, borrando en cuestión de minutos unos US$ 26.000 millones del valor de mercado de Alibaba.

En medio del frenesí, Hu Xijin, antiguo editor jefe del tabloide nacionalista estatal Global Times, se apresuró a aclarar en el Twitter chino Weibo que el informe era engañoso porque el nombre del sospechoso en cuestión tiene tres caracteres. El nombre chino de Jack Ma, Ma Yun, solo tiene dos caracteres. (Más tarde, la CCTV actualizó discretamente su informe original para que coincidiera con la apreciación de Hu).

Para disipar aún más las preocupaciones, el Global Times informó que el acusado nació en 1985 en Wenzhou (mientras que Jack Ma nació en 1964, en Hangzhou), y trabajó como director de Investigación y Desarrollo de hardware en una empresa de TI.

Las aclaraciones provocaron un repunte, y Alibaba recuperó la mayor parte de sus pérdidas al final del día.

La reacción de montaña rusa del mercado es la última señal de lo nerviosos que se están poniendo los inversores con respecto al asediado sector tecnológico chino, que ha sido objeto de las duras medidas regulatorias del Gobierno de China desde finales de 2020.

A pesar de las recientes señales del Gobierno chino de que se está preparando para revertir su campaña debido al impacto económico, como informó por primera vez The Wall Street Journal, el frenesí del mercado el martes indica que la confianza de los inversores sigue siendo inestable.

"Me pareció un episodio extraño", dijo Victor Shih, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de California en San Diego. "Una especie de advertencia al sector tecnológico en su conjunto, o tal vez a Jack Ma personalmente. ¿Quién sabe? Pero lo cierto es que se demostró que el Gobierno ni siquiera tiene que detener a un alto ejecutivo tecnológico para borrar decenas de miles de millones de dólares de la valoración de mercado de una empresa. Basta con hacer pública algún tipo de información", añadió Shih.

"Eso es bastante poderoso. Y ciertamente lo que ocurrió ayer fue una clara ilustración de ese poder, sin importar si se cumplió o no".

Pero el hecho de que los inversores se apresuraran a creer que Jack Ma, el multimillonario de más alto perfil de China, caería en manos de las autoridades de seguridad del Estado revela algo de la realidad política en la que viven ahora muchos magnates chinos.

"Ya no importa si es realmente él. Lo importante es que mucha gente cree que es él, mucha gente espera que sea él, eso sí es interesante", decía un comentario popular en Weibo, que obtuvo 57.000 likes.

El giro en el sentir del público contra Ma es casi tan espectacular como su historia de pobreza a riqueza. Hasta hace unos tres años, el profesor de Inglés convertido en multimillonario era ampliamente adorado por su carisma, su franqueza y su éxito autodidacta. (Incluso algunos fans le apodaban "Papi Ma" o "Daddy Ma").

Pero a medida que las empresas tecnológicas como Alibaba ampliaron sus imperios comerciales, se convirtieron en el blanco de la creciente frustración y el resentimiento de los jóvenes trabajadores chinos, hartos de las extenuantes jornadas laborales, la alta presión y el estancamiento de los salarios. (El respaldo de Jack Ma a la llamada cultura laboral "996" de China, que significa trabajar de 9 a 21 horas seis días a la semana, suscitó intensas críticas en 2019).

Mientras los gigantes tecnológicos caían en la mira del Gobierno chino, los "capitalistas malvados" han sido culpados cada vez más por varios males sociales, desde la competencia implacable, el aumento vertiginoso de los precios de la propiedad hasta la falta de movilidad social.

"En pocos años, 'Daddy Ma' ha sido etiquetado como un 'capitalista podrido' en la opinión pública, y mucha gente está deseando la caída de Ma", escribió Xiang Dongliang, un bloguero, en WeChat.

"Pero la pregunta es si derribar a los capitalistas y expulsar a las [llamadas] fuerzas extranjeras realmente mejorará la vida de todos".

Jack Ma se alejó de la vida pública y mantuvo un perfil bajo desde que la oferta pública inicial de Ant Group en Estados Unidos fue detenida por los reguladores, a finales de 2020. En su día, se encontraba entre las figuras más abiertas de China, pero no ha publicado nada en Weibo, donde tiene casi 25 millones de seguidores, desde octubre de 2020.

Su última publicación en Weibo, sobre una reunión con un centenar de directores de escuela para debatir el futuro de la educación en China, se vio inundada de críticas.

"No me sorprenderá que el viejo Ma sea encarcelado algún día", decía el comentario más destacado. "¡Solo eres un capitalista! No pretendas ser una buena persona!", clamaba otro comentario.

Jack Ma permaneció en silencio durante todo el martes, mientras los rumores contra él se arremolinaban en internet en China. Los hashtags sobre la detención del sospechoso apellidado Ma estuvieron entre los principales trending topics en Weibo, atrayendo cientos de millones de visitas.

"Solo guarda silencio, que es una 'forma especial de existir'", escribió Zhang Feng, un columnista, en un artículo de WeChat ampliamente compartido tras el incidente.

"Este tipo de silencio tiene un profundo significado. Para un personaje público, su discurso es una 'extensión' de su existencia. Cuando una persona deja de hablar, aunque sigue viva, sigue haciendo cosas, al menos una parte de ella se ha 'desvanecido'".