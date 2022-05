Sebastian Vettel dice que el cambio climático le hace cuestionar su trabajo en la Fórmula 1

Verstappen y Vettel no quieren competir en Rusia 0:51

(Reuters) -- El cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1, Sebastian Vettel, dijo este jueves que el cambio climático le había hecho cuestionar su trabajo como piloto que viaja por el mundo para correr con coches.

En su intervención en el programa Question Time de la BBC, un panel de televisión en el que se mezclan políticos e invitados famosos, el alemán fue preguntado sobre si su posición sobre el medio ambiente le convertía en un hipócrita teniendo en cuenta que formaba parte de un deporte que "consume gasolina".

"Lo hace, lo hace, y tienes razón cuando te ríes", respondió el padre de tres hijos de 34 años. "Hay preguntas que me hago todos los días y no soy un santo. Algunas cosas están bajo mi control y otras no. Es mi pasión conducir un coche, me encanta y cada vez que me subo al coche me encanta", dijo.

Y agregó: "Cuando me bajo del coche, por supuesto que también pienso: "¿Es esto algo que deberíamos hacer, viajar por el mundo, desperdiciando recursos?".

El piloto de Aston Martin lució una camiseta antes del Gran Premio de Miami del pasado fin de semana con el lema "Miami 2060, primer gran premio bajo el agua. Actúa ahora o nada después" para destacar los efectos del cambio climático.

También ha hablado abiertamente sobre el medio ambiente y las energías renovables, así como sobre los derechos humanos y las cuestiones relacionadas con el colectivo LGBTQ+.

Vettel dijo que la Fórmula 1, que está dando un gran impulso a la sostenibilidad, también desempeña un importante papel social como entretenimiento.

"Hay cosas que hago porque siento que puedo hacerlas mejor. ¿Necesito coger un avión cada vez? No, cuando puedo coger el coche", añadió el piloto, que acaba contrato con su equipo a finales de año.

La Fórmula 1 tiene como objetivo lograr una huella neta de carbono cero para 2030, con combustibles 100% sostenibles a partir de 2026, cuando se introduzca un nuevo motor.

Vettel también opinó sobre el Brexit, la guerra en Ucrania, si Finlandia debe entrar en la OTAN, la dependencia energética y la implicación del primer ministro británico, Boris Johnson, en el escándalo del "partygate" por el incumplimiento de las restricciones de la pandemia de covid-19.