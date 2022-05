Las 5 cosas que debes saber este 16 de mayo: Tiroteo en un supermercado se convierte en otra tragedia estadounidense

Las víctimas mortales del tiroteo en Buffalo. Finlandia pide pista para estar en la OTAN. Sequía de California se agrava. Vuelve el caso de Depp y Heard. Los ganadores de los Billboard Music Awards. Además, las imágenes de una “luna de sangre”. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

¿Quién es Payton Gendron, el sospechoso del ataque en Buffalo?

Un joven hombre de 18 años, identificado como Payton Gendron, de Conklin, Nueva York, fue acusado de homicidio premeditado luego de presuntamente disparar a varias personas en un supermercado de Buffalo. 11 de las 13 personas a las que disparó eran negros, según el reporte de las autoridades. Diez personas murieron y Gendron se encuentra detenido y enfrentaría más cargos. ¿Quién es, qué hizo antes de la masacre y por qué el incidente es investigado como un crimen de odio? Entérate aquí.

Finlandia solicitará unirse a la OTAN

Adiós a la neutralidad: el gobierno de Finlandia, a través de una declaración conjunta del presidente Sauli Niinistö y la primera ministra Sanna Marin, informó que solicitará unirse a la OTAN pese a las posibles represalias de Rusia. "Somos socios cercanos de la OTAN, pero es una decisión histórica que nos unamos a la alianza y esperamos que tomemos las decisiones juntos", dijo Marin.

Así es la gobernante que desafía a Putin 2:22

California vive una crisis de agua, pero su uso aumenta

A la sequía reportada que tiene los embalses en niveles críticos, a los incendios forestales en varios lugares y las olas de calor, se suma otro problema: residentes y empresas de todo el estado están usando más agua de lo de debido. Algunos defensores indican que el gobierno estatal se centra en el problema equivocado.

4 razones por las que la economía parece desmoronarse (y qué hacer)

La palabra “recesión” se sigue escuchando en EE.UU. como en 2007. ¿Qué ocurre? La verdad es que probablemente no haya recesión en este momento (aunque no se descarta), pero hay muchas señales de que puede haber una a la vuelta de la esquina. En todo caso, no hay que entrar en pánico. Descubre qué es lo que se puedes hacer al respecto.

¿Cómo se explica la contracción económica en EE.UU.? 5:13

El caso de Johnny Depp contra Amber Heard vuelve a los tribunales

Este lunes continúa el caso por difamación de Johnny Depp contra Amber Heard. Ambos han testificado en el tribunal y los dos han negado las acusaciones de abuso por parte del otro. Mientras se desarrolla el juicio, en TikTok la batalla legal de estas celebridades ha convertido a usuarios en influencers y a otros en objetos de ataques.

Así fue la relación entre Johnny Depp y Amber Heard 3:31

A la hora del café

Eclipse total: las imágenes de una “luna roja”

Varios lugares de Norteamérica y Sudamérica pudieron apreciar el eclipse total de Luna, que ocurrió entre la noche del domingo y el amanecer de este lunes. Así se vio.

Billboard Music Awards 2022: la lista completa de ganadores

La ceremonia de este año tuvo lugar en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Drake, Olivia Rodrigo y Bad Bunny estuvieron entre los más galardonados.

El FC Barcelona Femenino hace historia al ganar la liga española con puntaje perfecto

El equipo catalán cerró el domingo la temporada 2021/2022 con 30 triunfos en 30 partidos disputados. Como si no fuera demasiado, hubo otros récords.

El Museo Nacional del Latino Estadounidense del Smithsonian abrirá en junio

Una exhibición llamada "¡Presente! Una historia latina de Estados Unidos" se podrá apreciar desde el 18 de junio. Descubre qué contiene y cuál es su objetivo.

Las estrellas internacionales de la NBA se apoderan de la liga y esto podría ser solo el principio

En una liga formada principalmente por estrellas estadounidenses, tener a un serbio, a un griego y a un camerunés como mejores jugadores de la liga es un momento histórico para la NBA.

La cifra del día

US$ 12 millones

Es la cifra por la que Christie’s vendió los fósiles de un Deinonychus antirrhopus, un dinosaurio de 100 millones de años cuyas características inspiraron la película “Jurassic Park”.

La cita del día

“Respetaré siempre la decisión del pueblo colombiano y trabajaré con el presidente que escoja el pueblo de Colombia”

Lo dijo Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, en entrevista exclusiva con José Levy.

Y para terminar…

Habrá nuevo campeón en la NBA: Celtics de Boston vs. Heat de Miami

Los Bucks de Milwaukee, campeones defensores, quedaron eliminados a manos de los Celtics de Boston. ¿Qué ocurrió con los Bucks? Raúl Sáenz lo analiza con el comentarista en español del Heat de Miami, que ahora se enfrentará a los Celtics en la final de la conferencia este.