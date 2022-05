ANÁLISIS | Investigadores y reporteros estudian el supuesto manifiesto después del tiroteo en Buffalo

Gobernadora de Nueva York habla sobre las publicaciones del sospechoso del 4:53

(CNN) -- Una niña negra de ocho años estaba en el supermercado con sus padres eligiendo una tarta de cumpleaños para su papá cuando comenzó el tiroteo en Buffalo, el sábado. Él se escondió con ella dentro de los refrigeradores de leche hasta que llegó la policía. Y ellos fueron los afortunados.

El hombre armado estaba supuestamente motivado por su miedo a la disminución de las tasas de natalidad de los blancos y a la afluencia de inmigrantes. Así que atacó a las familias negras. Las vidas de las 10 víctimas y de los supervivientes de la tienda de comestibles cambiarán para siempre. Pero ¿cambiará algo para mejor? ¿O este fenómeno –hombres envenenados por las mentiras de internet, radicalizados en tiroteos llenos de rabia– seguirá empeorando? Si te sientes pesimista ahora mismo, no eres el único...

Un linchamiento transmitido en vivo

OLIVER DARCY ESCRIBE:

Piénsalo de esta manera: los supremacistas blancos solían disfrazarse con túnicas blancas y reunirse en secreto bajo el manto de la noche. Ahora, se sientan en casa y se reúnen en foros de mensajes extremistas, a plena luz del día, interconectados como nunca antes. Pueden escuchar el eco de sus retorcidas creencias en las estrellas de la televisión y en los funcionarios elegidos. El video del tiroteo de Buffalo, que fue transmitido en vivo en Twitch, fue similar a un linchamiento moderno hasta cierto punto. Era una muestra de odio transmitida para que cualquiera la viera. Aunque Twitch retiró rápidamente el video original, y dijo que trató de acabar con cualquier reenvío, la masacre desde el punto de vista del hombre armado sigue estando a un clic de distancia en otros sitios. "El vídeo nunca va a desaparecer", comentó el periodista del WaPo Drew Harwell...

Previsiblemente...

-- El "espectáculo mediático" del atacante de Buffalo fue cubierto de pared a pared, aunque la mayoría de los medios restaron importancia a su nombre y enfatizaron las víctimas...

-- El número de muertos en Buffalo eclipsó los otros tiroteos masivos del fin de semana, incluyendo el incidente del domingo por la tarde en una iglesia de California, que ocurrió durante un almuerzo de recepción para una congregación taiwanesa...

-- Muchas voces en Estados Unidos dijeron que las armas son el eje de todo esto, y muchos predijeron que los intentos políticos para frenar los crímenes con armas fracasarían...

-- El consejo editorial del Buffalo News preguntó: "¿Nos cruzamos de hombros una vez más y seguimos con las cosas, fingiendo que no volverá a ocurrir?"...

-- Algunos comentaristas llamaron a las creencias conspirativas del atacante "marginales", pero otros argumentaron que estos puntos de vista son ahora la corriente principal de la derecha estadounidense...

-- Un editor de Breitbart se hizo la víctima y criticó a otros medios de comunicación por un "previsible intento de explotar" el tiroteo de Buffalo "para censurar el debate y la oposición..."

-- Algunas personalidades de la extrema derecha de internet sembraron la duda y cambiaron la culpa presentando el tiroteo como un evento de "falsa bandera"...

-- Es todo tan tristemente previsible.

Formas muy diferentes de cobertura "de los medios"

El reportero de The Washington Post John Woodrow Cox, autor de "Children Under Fire", pasó todo el sábado trabajando en una historia sobre otro tiroteo masivo, luego entró en Twitter y se enteró de lo de Buffalo. Esto es lo que dijo a Diane Kaye, de CNN:

"La conversación sobre cómo los medios de comunicación pueden inspirar este tipo de violencia exige un matiz que a menudo falta en el debate, porque 'medios' significa muchas cosas. Los periodistas convencionales –los reporteros de hechos, en contraposición a los expertos– han mejorado considerablemente en las últimas dos décadas cubriendo estos eventos de manera responsable: no repitiendo los nombres de los tiradores una y otra vez, no dando glamour a la forma en que tomaron vidas humanas, no compartiendo los videos violentos que graban, no dando a sus manifiestos de odio un tiempo de emisión innecesario. Pero los medios de comunicación también incluyen a los expertos, y los expertos de ciertos medios de comunicación dominantes han empezado a promover la ideología supremacista blanca que, según su propio relato, motivó a este tirador a cometer un asesinato en masa".

Cox se refería a la teoría de la conspiración del "gran reemplazo" o "reemplazo blanco". "Esta ideología, esta teoría, encontró un hogar en Fox News", dijo. "Tucker Carlson ha sido especialmente enérgico en la promoción de esta idea de que las élites liberales están trabajando para reemplazar a los estadounidenses blancos con inmigrantes más complacientes de los países del Tercer Mundo. Claramente, ese tipo de retórica, dondequiera que se encuentre, puede inspirar odio".

>> "En todas las variantes de la retórica del reemplazo subyace la creciente diversidad de Estados Unidos durante la última década", señalaba este artículo del NYT...

>> En CNN, el domingo por la tarde, Jim Acosta mostró un montaje de la peligrosa retórica de Carlson y habló de ella con el presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés), Derrick Johnson...

Sospechoso del tiroteo en un supermercado no pertenecía a Buffalo 0:23

Lo que dice el manifiesto

ESCRIBE CASEY TOLAN:

En el manifiesto, el atacante supuestamente detalla cómo se había radicalizado al leer foros de mensajes en internet, al tiempo que describe el ataque como terrorismo y a sí mismo como un supremacista blanco. Escribió que en los últimos tres años se había "acercado a la derecha" políticamente. El sospechoso comenzó a navegar por el foro de mensajes 4chan –un semillero de contenidos racistas, sexistas y nacionalistas blancos– en mayo de 2020 "tras un aburrimiento extremo" durante los primeros días de la pandemia de coronavirus, según el manifiesto. Los mensajes que había leído en el sitio le hicieron creer que "la raza blanca se está extinguiendo", entre otras creencias racistas, y le llevaron a otros sitios web extremistas, según el manifiesto...

>> Ben Collins, de NBC, quien escribió uno de los mejores artículos sobre el manifiesto racista, resumió el documento de 180 páginas de esta manera: "El manifiesto es un desvarío de un adicto a 4chan, obsesionado con 'el gran reemplazo', la teoría crítica de la raza y el resentimiento blanco".

Lo que dirá Tucker Carlson

Ya hemos visto esta horrible película. En su programa del lunes por la noche, Carlson probablemente denunciará la violencia y señalará que ya lo ha hecho muchas, muchas veces. Y luego probablemente tratará de cambiar el tema, tal vez destacando otras muertes que "Los Medios" no cubrieron tan extensamente.

Eso es solo una suposición educada. Fox no emitió ninguna declaración al respecto durante el fin de semana. Paul Farhi informó que "un portavoz de Fox News señaló el domingo por la tarde ejemplos de Carlson hablando en contra de la violencia en su programa, pero no tenía más comentarios".

Como dije en CNN, reducir la conversación a un programa o sitio específico simplifica demasiado este complejo asunto. Wesley Lowery estuvo de acuerdo: "Es un poco simplista pensar 'Bueno, si solo pudiéramos callar a Tucker Carlson, o si solo pudiéramos cerrar este foro', estas ideas tienen una notoriedad y tienen un poder de permanencia por el miedo. El miedo a los demás, el miedo a las personas que son diferentes a nosotros, siempre ha sido una de las fuerzas políticas y sociales más poderosas. Y en un momento en que los estadounidenses de todo el país –los blancos, en particular– temen el cambio demográfico, estos mensajes son extremadamente poderosos". Fox podría desaparecer "pero estas ideas no desaparecerían", añadió. Yo secundé eso y dije que silenciar a Carlson no es la respuesta. [Los Murdoch no lo van a hacer, de todos modos]. En su lugar, sus críticos deberían encontrar formas poderosas y persuasivas de demostrar que está equivocado...

El apagón del "reemplazo" en Fox

OLIVER DARCY ESCRIBE:

Mientras que la mayoría de las organizaciones de noticias se centraron en el supuesto manifiesto del sospechoso, Fox News creó un espacio seguro para sus espectadores que han comprado la teoría del Gran Reemplazo, vendida por el principal presentador de la cadena de derecha. La cadena ignoró en gran medida la teoría en la que se basa el aparente manifiesto del sospechoso. Busqué en las transcripciones y no pude encontrar ninguna mención a la teoría del Gran Reemplazo, aparte de una instancia en la que el presentador Eric Shawn se refirió brevemente a ella en la hora de las 4 de la tarde del domingo. Es una omisión llamativa de la cadena que ha promovido la teoría racista una y otra vez a su audiencia...

El foco de atención en las redes sociales

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y otros funcionarios elegidos llamaron la atención sobre las plataformas de redes sociales el domingo. El analista de Seguridad Nacional de CNN, Peter Bergen, escribió que "las redes sociales siguen siendo una fuente clave de radicalización para muchos terroristas, y está claro que las empresas de redes sociales no son capaces de vigilar por sí mismas en la medida necesaria". Describió cómo la creciente actividad de "gestión de amenazas" puede ayudar.

>> Relacionado: Kellen Browning y Ryan Mac, del NYT, publican un nuevo artículo sobre "el papel y la responsabilidad de los sitios de redes sociales en la proliferación de contenidos violentos y de odio".

El "lobo solitario" ignora el tema

Un tema de la cobertura de CNN: basta con el cliché del "lobo solitario". No es exacto. La analista Juliette Kayyem lo dijo muy bien al aire y en una columna para The Atlantic. Según el manifiesto, dijo, el atacante "no se percibía a sí mismo como alguien solo: tenía a su gente; estaban allí para él".

"Tenemos que empezar a hablar de estos incidentes en el contexto del terrorismo doméstico alimentado por la ideología del supremacismo blanco", me dijo Mara Schiavocampo. En este segmento, intentamos trazar un mapa del entorno mediático que se aprovecha del miedo de los blancos...

>> Los atacantes en lugares como Christchurch, Pittsburgh, El Paso y ahora Buffalo son "todos parte del movimiento organizado del poder blanco", dijo Kathleen Belew en PBS. "Es un movimiento que está en guerra contra nuestra democracia y contra estas comunidades objetivo...".