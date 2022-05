"La violencia era normal y no era la excepción": 5 frases del testimonio de Amber Heard de este lunes

Heard habló sobre el artículo que la llevó a juicio 1:47

(CNN) -- La actriz estadounidense Amber Heard terminó de testificar en el interrogatorio directo en el caso de difamación por US$ 50 millones con su exesposo Johnny Depp este lunes, luego de una semana de interrupción en los procedimientos.

Los abogados de Depp comenzaron el contrainterrogatorio de Heard este lunes por la tarde en una demanda de Depp contra Heard por difamación en un artículo de opinión publicado en 2018 en The Washington Post. Heard presentó una contrademanda por US$100 millones.

Amber Heard: "Cada palabra es verdad"

Esto dijo Heard sobre el artículo de opinión en The Washington Post y testificó que si bien no quería que el nombre de Depp apareciera en el texto, sí quiso firmarlo con su nombre para crear conciencia sobre la violencia.

La actriz dijo que no participó en la redacción de los titulares del artículo de opinión que se publicaron tanto en línea como en el periódico impreso, pero que "cada palabra es cierta" y dijo estar orgullosa de la versión que se publicó.

"La violencia era normal y no era la excepción"

La actriz se refirió una vez más a los presuntos abusos físicos y consumo de drogas por parte de Johnny Depp, algo que, dijo, la obligaron a solicitar el divorcio de él tras un año de casados.

"Sabía que si no lo hacía, probablemente no sobreviviría literalmente. Tenía tanto miedo de que todo terminara realmente mal para mí, y realmente no quería dejarlo. Lo amaba tanto ”, dijo Oído. "La violencia ahora era normal y no la excepción".

Heard le dijo a su abogada Elaine Bredehoft que no quiso cooperar con la Policía en un incidente en mayo de 2016 porque quería proteger a Depp, y no quería que lo arrestaran, ni que un escándalo de estos saliera a la luz. "No quería que se metiera en problemas", dijo ella.

"Quiero seguir adelante"

Hablando de las dificultades que ha tenido para continuar con su carrera a raíz de la primera demanda en 2019, Heard testificó que sus escenas en la próxima secuela de "Aquaman", titulada "Aquaman and the Lost Kingdom", se redujeron desde que se hicieron esas declaraciones.

"Luché muy duro para permanecer en la película", testificó Heard. "Me dieron un guión y me dieron nuevas versiones del guión. Básicamente, sacaron un montón de mi papel".

Heard testificó que no quería ser parte del juicio que la obligó a revivir experiencias personales dolorosas que había tratado de mantener en privado.

"Tengo un bebé, quiero seguir adelante. Quiero que Johnny también siga adelante", dijo Heard. "Solo quiero que me deje en paz".

Ninguna herida 'que puedas ver'

En el contrainterrogatorio, Camille Vásquez, abogada de Depp, interrogó a Heard sobre el presunto abuso por parte del actor, mostrando fotos de la actriz en apariciones públicas después de los presuntos incidentes de abuso físico. Uno de ellos fue un supuesto golpe que le dio Depp en la cara, con tanta fuerza, que ella creyó que le había roto la nariz. El incidente habría ocurrido en 2013.

La abogada Vásquez mostró fotos de Heard durante ese viaje preguntándole por qué no tenía ninguna herida visible en la cara.

"Ninguna que puedas ver", respondió Heard, asegurando que de hecho el golpe fue tan fuerte que le sangró la nariz.

No he pagado porque "Johnny me demandó"

Como parte de su acuerdo de divorcio, Heard se comprometió a hacer donaciones benéficas con los US$ 7 millones de dólares de su divorcio, que Depp ya pagó en su totalidad.

Pero la actriz dice que no ha cumplido las promesas monetarias que hizo a la ACLU y a un Hospital Infantil de Los Ángeles, porque Depp la demandó.

"Hasta el día de hoy, ¿usted no ha pagado $3,5 millones de dólares de su propio dinero a la ACLU?", le preguntó Vásquez a Heard.

"No lo he hecho", respondió Heard.

Vásquez continuó: "¿Y hasta el día de hoy no ha pagado $3,5 millones de dólares de su propio dinero al Children's Hospital of Los Angeles?".

"Todavía no; Johnny me demandó", respondió Heard.

Se espera que el contrainterrogatorio continúe este martes a las 9 am ET.

Se espera que los argumentos finales del juicio comiencen alrededor del 27 de mayo, seguidos de las deliberaciones del jurado.

Con información de Sonia Moghe