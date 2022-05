Las 5 cosas que debes saber este 23 de mayo: Tres meses han pasado desde que inició la guerra de Rusia en Ucrania

Rusia impone restricciones a la movilidad en Mariúpol. Colombia, a menos de una semana de acudir a las urnas. Registran más casos de la viruela del mono. Continúa la crisis de fórmula láctea para bebés. Además, empezó el Roland Garros con una nueva estrella. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1

La guerra de Rusia en Ucrania, tres meses después

Los combates comenzaron el 24 de febrero y ahora, casi tres meses después, la invasión militar no ha sido el éxito militar que Moscú esperaba. No obstante, la escala de muerte y destrucción ha sido enorme y ha provocado la huida de millones de personas. A medida que los combates se han trasladado al este de Ucrania, la evidencia del horror por parte de las fuerzas rusas se ha hecho inocultable. Esta es la situación actual en varias zonas clave.

2

La recta final de las elecciones en Colombia

Este domingo los candidatos a la presidencia de Colombia cerraron sus campañas en varios lugares del país. La veda electoral inicia este lunes, lo que significa que no se podrá publicar encuestas y los candidatos no podrán hacer campaña en plaza pública. A una semana de la jornada electoral, el presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que las elecciones en su país no se van a suspender, como sugirió el sábado el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro.

3

Más de 100 casos de viruela del mono en 12 países

Las autoridades siguen informando más casos de esta rara enfermedad en varios países, incluido Estados Unidos, en donde un funcionario aseguró que se esperan más casos en los próximos días. En Argentina, el Ministerio de Salud informó el domingo que una persona procedente de España está siendo investigada como un posible caso de viruela del mono. Esta es la situación actual en todo el mundo.

4

Sigue la crisis de fórmula láctea para bebés en EE.UU.

La ciudad de Nueva York declaró el estado de emergencia debido a la escasez nacional en el suministro de fórmula infantil. El domingo llegó a Indianápolis un avión militar estadounidense cargado con 35 toneladas de fórmula láctea procedente de Alemania. Con este cargamento, y otros más que vendrán, se espera atender la crisis. No obstante, este primer cargamento no iría a las tiendas. Esta es la razón.

5

Identifican a mujer cuya voz se escuchó entre los escombros de Miami

Según el Departamento de Bomberos de Miami-Dade la "voz entre los escombros" pertenecía a Theresa Velásquez, una ejecutiva musical de Live Nation que tenía 36 años cuando falleció, junto con sus padres, en la tragedia del edificio colapsado en Miami. Lee esta historia.

publicidad

A la hora del café

“Saturday Night Live” se despide de dos miembros de su elenco

El programa cerró su temporada 47 con la despedida de Kate McKinnin y Pete Davidson. Mira los segmentos en video.

Bernard Sumner y Stephen Morris, exintegrantes de Joy Division, hablan sobre Ian Curtis

Han pasado 42 años desde que Curtis, cantante de Joy Division, se quitó la vida tras una lucha contra la epilepsia y la depresión. Sus excompañeros hablan sobre su legado.

El meteórico ascenso del tenista Carlos Alcaraz, de 19 años

"Soy uno de los jugadores favoritos para ganar Roland Garros", dice el joven español previo a su primer partido en el torneo. Ya es del Top 10 y no miente, es uno de los favoritos. Las cifras lo indican.

¿Usar gafas te hace lucir más inteligente?

Admítelo: si ves a alguien que lleva gafas, crees que esa persona tiene más posibilidades de tener un coeficiente intelectual superior a la media. ¿De dónde vienen los estereotipos buenos y malos sobre las gafas?

Helicóptero de paramédicos rescató a un hombre en un acantilado

No se sabe cómo quedó atrapado el hombre en ese lugar. Pero este video ilustra la manera rápida y contundente en que se libra de una muerte segura.

La cifra del día

10 años

El “Harlem Shake”, la popular canción que se volvió viral gracias a un baile que se convirtió en un formato replicado en muchas partes del mundo, fue lanzada hace una década, el 22 de mayo de 2012.

La cita del día

“Estábamos sucios y cansados. La gente que nos rodeaba estaba muriendo. No quería sentir que era parte de eso, pero era parte de eso”

Lo dijo un soldado ruso, en diálogo exclusivo con CNN, al relatar su experiencia en Ucrania y las razones por las que abandonó la guerra de Putin.

Y para terminar…

Zlatan Ibrahimovic celebró el título del Milan… a lo Zlatan

El A.C. Milan se consagró este domingo campeón del fútbol italiano y Zlatan Ibrahimovic lo celebró a lo grande. Mira el video del sueco, que a sus 40 años sigue cosechando títulos al máximo nivel del fútbol europeo.