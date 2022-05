No hay noticias de los defensores de Azovstal desaparecidos en Ucrania tras la caída de Mariúpol, dicen algunas familias

Catástrofe en planta siderúrgica de Mariúpol con los ojos de un dron 0:37

(CNN) -- Hace dos semanas, cientos de combatientes ucranianos pusieron fin a su defensa de la planta siderúrgica de Azovstal en Mariúpol, y ahora algunas familias dicen que siguen teniendo poca o ninguna información sobre su paradero.

"No me he contactado con mi marido ni he recibido ninguna información sobre él recientemente", dijo Anna Ivleva, la esposa de Anton, un infante de Marina ucraniano que resultó gravemente herido durante el asedio ruso a la fábrica en Mariúpol.

Hace más de un mes que no habla con él.

"La última vez que hablamos fue el 13 de abril. Y luego sus compañeros me enviaban mensajes de texto diciendo que seguía vivo", dijo Ivleva.

Aunque los funcionarios del Gobierno ucraniano han estado en contacto, ella no tiene "ninguna información" sobre dónde se encuentran los combatientes de Azovstal y en qué condiciones, dijo a CNN.

La emotiva carta de soldado ucraniano desde la planta Azovstal en Mariúpol 3:09

Sin embargo, espera que su marido siga vivo, aunque esté en cautiverio.

"Todos nosotros, las familias, las esposas y las madres de los infantes de Marina, estamos juntos, siempre estamos en contacto las 24 horas del día", dijo. "Siempre intercambiamos cualquier noticia disponible, somos como una familia".

Tras un largo asedio, la ciudad portuaria ucraniana de Mariúpol cayó bajo el control total de Rusia a principios de este mes con la rendición de Azovstal, el último bastión de la defensa ucraniana de la ciudad.

No está claro cuántos militares ucranianos están ahora bajo custodia rusa, pero el Ejército ruso ha afirmado que más de 2.000 miembros de las fuerzas ucranianas se rindieron allí.

La propaganda estatal rusa ha demonizado a los defensores de Azovstal como "nazis", lo que hace temer por el trato que puedan recibir en su cautiverio.

Más de 260 personas salen de la planta siderúrgica de Azovstal 0:51

Otra mujer llamada Yana –cuyo novio es un infante de Marina que estuvo en Azovstal– habló con CNN a condición de mantener el anonimato, citando motivos de seguridad.

"No he tenido noticias de él ni de nada", dijo. "La última vez que estuvimos en contacto fue el 11 de mayo".

El Gobierno ucraniano no ha proporcionado ninguna información sobre dónde podría estar su novio, dijo.

"La madre de mi novio fue contactada por [el Comité Internacional de la Cruz Roja, o CICR], no puedo recordar cuándo exactamente", dijo. "Solo le dijeron que estaba vivo, eso es todo".

El CICR participa en el registro de los combatientes que salen de la planta de Azovstal desde el 17 de mayo, en parte para ayudar a los prisioneros de guerra a mantenerse en contacto con sus familias. La organización lleva trabajando en Ucrania desde 2014, cuando comenzó la guerra en la región ucraniana de Donbás.

Así lucen los soldados heridos en la planta de Azovstal 1:15

Otra esposa de un defensor de Azovstal, Tetiana, dijo que su marido logró llamarla desde un número desconocido después de la rendición y dijo que algunos de sus compañeros estaban detenidos en una ciudad de la región de Donetsk, controlada por los separatistas. CNN aceptó no mencionar su apellido por las mismas razones.

"Su voz era tranquila y confiada", dijo. "Dijo que las condiciones en las que se encontraban estaban bien. Dijo que era posible que en el futuro se les permitiera recibir algunos paquetes".

Tetiana dijo que habló con su marido durante unos diez minutos, y que éste le dijo que intentaría llamar de nuevo.

Pero desde entonces, ella tampoco ha tenido noticias.

"Eso es todo, no hay más llamadas ni noticias", dijo.