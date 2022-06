Los ganadores del Premio James Beard de 2022 son...

El chef mexicano que acaba de lograr un hito histórico 0:44

(CNN) -- Un restaurante indio de comida callejera en Asheville, Carolina del Norte, y una chef negra de un restaurante de alta cocina en Savannah, Georgia, ganaron el lunes por la noche dos de los principales premios de la comunidad culinaria estadounidense.



Mashama Bailey, chef del restaurante The Grey de Savannah, es la ganadora del Premio James Beard 2022 a la mejor cocinera.

"La gente negra y morena, los inmigrantes, las tiendas familiares han estado burbujeando bajo la superficie de esta industria, trabajando duro durante mucho tiempo para establecer nuestro lugar en la comida estadounidense. Estoy subida sobre las espaldas de muchos de ellos y hoy una niña o un niño negros pueden verse a sí mismos como futuros chefs reconocidos", dijo Bailey al aceptar el premio.

Chai Pani, un restaurante de Asheville que sirve brillantes y crujientes bocadillos callejeros indios, obtuvo el Premio James Beard al restaurante más destacado.

"Los restaurantes son mucho más grandes que la suma de lo que hay dentro de sus cuatro paredes. Un restaurante tiene el poder de transformar: transformar a la gente que trabaja allí, transformar a la gente que entra, transformar las comunidades en las que estamos, transformar la sociedad. Los restaurantes pueden transformar el mundo", dijo Meherwan Irani, chef y fundador de Chai Pani, que también tiene un local en Decatur, Georgia.

La ceremonia de entrega de los Premios James Beard para restaurantes y chefs se celebró el lunes por la noche en la Ópera Lírica de Chicago.

La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, dio la bienvenida a la ceremonia de entrega de premios a Chicago y dijo que reforzaba la buena fe gastronómica de la ciudad. Fue una de las muchas oradoras que hablaron de las dificultades causadas por la pandemia de covid-19.

"Su esfuerzo, dedicación y resiliencia... para superar los retos de esta gran pandemia es un testimonio del proverbio: 'Lo que no te rompe te hace más fuerte'".

Los premios de 2022 son los primeros que se conceden bajo nuevas políticas y procedimientos y un nuevo código ético provocado por las denuncias de comportamiento inadecuado de los chefs y la falta de diversidad.

Los premios en muchas categorías clave se suspendieron abruptamente en 2020 y quedaron en pausa en 2021 en medio de la agitación de la industria y el trabajo de la fundación en el nuevo marco.

La Fundación James Beard, sin ánimo de lucro, se creó hace más de 30 años, poco después de la muerte del "pionero gastronómico" James Beard, "para celebrar, apoyar y elevar a las personas que están detrás de la cultura gastronómica de Estados Unidos".

Beard fue el presentador de "I Love to Eat", el primer programa gastronómico de la cadena de televisión en 1946, y The New York Times lo calificó de "decano de la cocina estadounidense" en 1954.

Esta es la lista completa de los nominados a los Premios James Beard de restaurantes y chefs de 2022. Los ganadores de cada categoría aparecen destacados en negrita.

Restaurantero destacado

Ashok Bajaj, Knightsbridge Restaurant Group (Rasika, Bindaas, Annabelle y otros), Washington

GANADOR: Chris Bianco, Tratto, Pane Bianco y Pizzeria Bianco, Phoenix

Kevin Gillespie, Red Beard Restaurants (Gunshow y Revival), Atlanta

Akkapong "Earl" Ninsom, Langbaan, Hat Yai, Eem y otros, Portland, Oregon

Chris Williams, Lucille's Hospitality Group, Houston, Texas

Ellen Yin, High Street Hospitality Group (Fork, a.kitchen + bar, High Street Philly y otros), Filadelfia

Chef destacado

Reem Assil, Reem's, Oakland y San Francisco

GANADORA: Mashama Bailey, The Grey, Savannah, Georgia

Peter Chang, Peter Chang, Virginia y Maryland

Jason Vincent, Giant, Chicago

Rachel Yang y Seif Chirchi, Joule, Seattle

Restaurante destacado

Brennan's, Nueva Orleans

Butcher & Bee, Charleston, Carolina del Sur

GANADOR: Chai Pani, Asheville, Carolina del Norte

Parachute, Chicago

The Walrus and the Carpenter, Seattle

Chef emergente

Angel Barreto, Anju, Washington

Calvin Eng, Bonnie's, Nueva York

Cleophus Hethington, Benne on Eagle, Asheville, Carolina del Norte

Serigne Mbaye, Dakar Nola, Nueva Orleans

GANADOR: Édgar Rico, Nixta Taqueria, Austin, Texas

Crystal Wahpepah, Wahpepah's Kitchen, Oakland, California

Mejor restaurante nuevo

Angry Egret Dinette, Los Ángeles

Bacanora, Phoenix

BARDA, Detroit

Dhamaka, Nueva York

Horn BBQ, Oakland, California

Kasama, Chicago

Leeward, Portland, Maine

GANADOR: Owamni, Minneapolis

Oyster Oyster, Washington

Roots Southern Table, Farmers Branch, Texas

Ursula, Nueva York

Chef repostero destacado

GANADORA: Warda Bouguettaya, Warda Pâtisserie, Detroit

Margarita Manzke, République, Los Ángeles

Claudia Martínez, Miller Union, Atlanta

Rubén Ortega, Xochi, Houston

Caroline Schiff, Gage & Tollner, Nueva York

Panadero destacado

Maya-Camille Broussard, Justice of the Pies, Chicago

Atsuko Fujimoto, Norimoto Bakery, Portland, Maine

GANADOR: Don Guerra, Barrio Bread, Tucson, Arizona

Caroline Schweitzer y Lauren Heemstra, Wild Crumb, Bozeman, Montana

Zak Stern, Zak the Baker, Miami

Hospitalidad destacada

GANADOR: Cúrate, Asheville, Carolina del Norte

House of Prime Rib, San Francisco

Hugo's, Houston, Texas

Sylvia's Restaurant, Nueva York

Ticonderoga Club, Atlanta

Oferta de vinos destacada

GANADOR: The Four Horsemen, Nueva York

Frenchette, Nueva York

The Little Nell, Aspen, Colorado

Maydan, Washington

Rebel Rebel, Somerville, Massachusetts



Bar destacado

Alley Twenty Six, Durham, Carolina del Norte

Attaboy, Nashville, Tennessee

barmini by José Andrés, Washington

GANADOR: Julep, Houston

Nobody's Darling, Chicago

Mejores chefs

Mejor chef: California

GANADOR: Brandon Jew, Mister Jiu's, San Francisco

Bryant Ng, Cassia, Santa Mónica, California

Sarintip "Jazz" Singsanong, Jitlada, Los Ángeles

James Syhabout, Commis, Oakland, California

Pim Techamuanvivit, Nari, San Francisco

Mejor chef: Grandes Lagos (Illinois, Indiana, Michigan, Ohio)

Omar Anani, Saffron De Twah, Detroit

Jason Hammel, Lula Cafe, Chicago

Noah Sandoval, Oriole, Chicago

John Shields y Karen Urie Shields, Smyth, Chicago

GANADOR: Erick Williams, Virtue Restaurant & Bar, Chicago

Mejor chef: Atlántico Medio (Washington, Delaware, Maryland, Nueva Jersey, Pensilvania, Virginia)

Angel Barreto, Anju, Washington

Amy Brandwein, Centrolina, Washington

Jesse Ito, Royal Izakaya, Filadelfia

GANADORA: Cristina Martínez, South Philly Barbacoa, Filadelfia

Chutatip "Nok" Suntaranon, Kalaya Thai Kitchen, Filadelfia

Mejor chef: Medio Oeste (Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Wisconsin)

GANADOR: Dane Baldwin, The Diplomat, Milwaukee

Karen Bell, Bavette La Boucherie, Milwaukee

Jorge Guzmán, Petite León, Minneapolis

Gregory León, Amilinda, Milwaukee

Sean Sherman, Owamni, Minneapolis

Yia Vang, Union Hmong Kitchen, Minneapolis

Mejor chef: Montaña (Colorado, Idaho, Montana, Utah, Wyoming)

Jose Ávila, El Borrego Negro, Denver

Cody Cheetham, Tavernetta, Denver

GANADORA: Caroline Glover, Annette, Aurora, Colorado

Dana Rodríguez, Work & Class, Denver

Eric Skokan, Black Cat Farm Table Bistro, Boulder, Colorado

Mejor chef: Estado de Nueva York

Amanda Cohen, Dirt Candy, Nueva York

JJ Johnson, FIELDTRIP, Nueva York

Ayesha Nurdjaja, Shuka, Nueva York

GANADOR: Chintan Pandya, Dhamaka, Nueva York

Junghyun Park, Atomix, Nueva York

Mejor chef: Noreste (Connecticut,Massachusetts, Maine, Nueva Hampshire, Rhode Island, Vermont)

Vien Dobui, CÔNG TỬ BỘT, Portland, Maine

Tiffani Faison, Orfano, Boston

Courtney Loreg, Woodford Food & Beverage, Portland, Maine

GANADOR: Nisachon Morgan, Saap, Randolph, Vermont

Damian Sansonetti, Chaval, Portland, Maine

Mejor chef: Noroeste y Pacífico (Alaska, Hawai, Oregon, Estado de Washington)

Carlo Lamagna, Magna Kusina, Portland, Oregon

GANADOR: Robynne Maii, Fête, Honolulu

Thomas Pisha-Duffly, Oma's Hideaway, Portland, Oregon

Sheldon Simeon, Tin Roof, Kahului, Hawai

Mutsuko Soma, Kamonegi, Seattle

Mejor chef: Sureste (Georgia, Kentucky, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee, Virginia Occidental)

Katie Button, Cúrate, Asheville, Carolina del Norte

Greg Collier, Leah & Louise, Charlotte, Carolina del Norte

Philip Krajeck, Rolf and Daughters, Nashville

Cheetie Kumar, Garland, Raleigh, Carolina del Norte

GANADOR: Ricky Moore, SALTBOX Seafood Joint, Durham, Carolina del Norte

Mejor chef: Sur (Alabama, Arkansas, Florida, Louisiana, Mississippi, Puerto Rico)

Blake Aguillard y Trey Smith, Saint-Germain, Nueva Orleans

GANADOR: Adam Evans, Automatic Seafood and Oysters, Birmingham, Alabama

Timothy Hontzas, Johnny's Restaurant, Homewood, Alabama

Melissa M. Martin, Mosquito Supper Club, Nueva Orleans

Isaac Toups, Toups' Meatery, Nueva Orleans

Mejor chef: Suroeste (Arizona, Nuevo México, Nevada, Oklahoma)

GANADOR: Fernando Olea, Sazón, Santa Fe

Martín Ríos, Restaurante Martín, Santa Fe

Salazar Brothers, La Guelaguetza, Albuquerque, Nuevo México

Giovanni Scorzo, Andreoli Italian Grocer, Scottsdale, Arizona

Jamie Tran, The Black Sheep, Las Vegas

Mejor chef: Texas