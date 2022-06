El jefe de policía del distrito escolar de Uvalde es puesto en licencia administrativa, anunció el superintendente

Alcalde de Uvalde exige información precisa sobre la masacre 3:18

(CNN) -- El jefe de policía del distrito escolar de Uvalde, Pedro “Pete” Arredondo, fue puesto en licencia administrativa el miércoles, según un comunicado de prensa del superintendente del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde (UCISD, por sus siglas en inglés), Hal Harrell.

“Debido a la falta de claridad que queda y al momento desconocido de cuándo recibiré los resultados de las investigaciones, he tomado la decisión de poner al jefe Arredondo en licencia administrativa a partir de esta fecha”, escribió Harrell en el comunicado a los medios.

El teniente Mike Hernandez asumirá las funciones de Jefe de Policía de UCISD, dijo Harrell.

El superintendente escribió que tenía la intención de esperar a que terminara una investigación antes de tomar decisiones de personal. “Hoy, todavía no tengo detalles de las investigaciones que están realizando varias agencias”, escribió.

Arredondo testificó el martes a puertas cerradas en Austin ante un comisión de la Cámara de Representantes de Texas que buscaba respuestas sobre lo que sucedió el 24 de mayo cuando 21 personas fueron baleadas en una escuela primaria, pero no ha hablado públicamente sobre su decisión el día del tiroteo.

El anuncio del distrito escolar se produce un día después de que el Concejo Municipal de Uvalde, del cual Arredondo es un nuevo miembro, votara para negar su solicitud de permiso de ausencia.

Harrell no es el único que parece estar frustrado por la falta de información de los investigadores.

"Mentiras, declaraciones erróneas y cambios de culpa”

Nuevas pruebas apuntan a una reacción insuficiente al tiroteo en Uvalde 2:26

El alcalde de Uvalde, Don McLaughlin, criticó el martes al Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) por su falta de transparencia y acusó a su director, el coronel Steven McCraw, de minimizar intencionalmente los errores de su agencia en las semanas posteriores a la masacre en la escuela primaria Robb.

"El coronel McCraw ha continuado, ya sea que quiera llamarlo mentira, filtración, engaño o tergiversación de la información para distanciar a sus propios soldados y Rangers de la respuesta. En cada sesión informativa, omite el número de sus propios agentes y guardabosques que estuvieron en la escena ese día”, dijo McLaughlin a los residentes en una reunión del consejo de la ciudad el martes.

"El coronel McCraw tiene una agenda y no es presentar un informe completo sobre lo sucedido y dar respuestas fácticas sobre lo sucedido a esta comunidad”, agregó.

Además, el senador estatal Roland Gutierrez, demócrata que representa al condado de Uvalde, presentó una demanda el miércoles contra el DPS, argumentando que la agencia violó la Ley de Información Pública de Texas cuando se ignoró su solicitud de información sobre el tiroteo.

“A raíz de la tragedia sin sentido, la gente de Uvalde y Texas ha exigido respuestas de su gobierno. Hasta la fecha, se han encontrado con mentiras, declaraciones erróneas y cambios de culpa”, afirma la demanda.

Las críticas y la demanda se produjeron poco después de que McCraw testificara ante un comité del Senado de Texas que la respuesta de las fuerzas del orden público fue un "fracaso abyecto" y violó el protocolo comúnmente enseñado para detener al atacante lo más rápido posible.

El director del DPS acusó a Arredondo, a quien McCraw y otros identificaron como el comandante en la escena, de ordenar a la policía que esperara en un pasillo cercano por equipos innecesarios y llaves de una puerta que ni siquiera estaba cerrada con llave.

“Tres minutos después de que el sujeto ingresó al edificio Oeste, había una cantidad suficiente de agentes armados con chalecos antibalas para aislar, distraer y neutralizar al sujeto”, dijo McCraw. “Lo único que impidió que el pasillo de agentes dedicados ingresara a las habitaciones 111 y 112 fue el comandante en la escena, quien decidió anteponer la vida de los agentes a la vida de los niños”.

A casi un mes de la tragedia

Señalar con el dedo añade más tensión a una tragedia que se ha convertido en un caso de estudio de mala vigilancia policial y peor comunicación. Ha pasado casi un mes desde que un hombre armado de 18 años mató a 19 niños y dos maestros en la escuela. Permaneció dentro de las aulas desde las 11:33 hasta las 12:50 horas, cuando la policía finalmente abrió una brecha en la puerta y lo mató, según una línea de tiempo del DPS.

Sin embargo, las autoridades han cambiado repetidamente su relato de hechos clave sobre lo que sucedió dentro de las habitaciones y lo que hizo la policía en respuesta durante esos 77 minutos.

McLaughlin dijo que las repetidas declaraciones erróneas y el cambio de culpa de las autoridades de Texas dividía a la comunidad y frustraba a las familias en duelo.

“Lo que le importa a Uvalde es que estas familias desconsoladas y esta comunidad en duelo obtengan una investigación completa y un reporte preciso de lo que sucedió ese día”, dijo. “Las pequeñas luchas internas, los titulares de clickbait y los chivos expiatorios por motivos políticos no están ayudando a nadie”.

CNN se ha comunicado con el Departamento de Seguridad Pública de Texas, la oficina del fiscal de distrito, el presidente de la comisión de investigación de la Cámara de Representantes de Texas y con la oficina del FBI en San Antonio para obtener más comentarios.

La demanda del senador estatal desafía el secreto del DPS

Profesor de Uvalde: no hay excusa para la demora de la policía 2:06

En su demanda presentada el miércoles, Gutierrez impugnó las decisiones del DPS de ocultar información al público, incluidas imágenes de la cámara corporal de la policía, audio del 911 e informes balísticos.

“DPS ha violado el Capítulo 552 del Gobierno de Texas al no proporcionar documentos públicos que se supone que son públicos dentro de un tiempo razonable”, afirma la demanda.

En una sección titulada “El encubrimiento”, la demanda señala que DPS ha utilizado una excepción a la ley para mantener los registros privados.

"Estas agencias gubernamentales han utilizado la 'excepción de aplicación de la ley en curso' a la ley de registros abiertos de Texas para prohibir el acceso a información que podría arrojar luz sobre la respuesta al tiroteo en la escuela", afirma la demanda.

Gutierrez le pidió al Tribunal de Distrito del Condado de Travis que dictamine que DPS proporcione de inmediato los documentos en su solicitud de registros.

La fiscal de distrito Christina Mitchell Busbee emitió un comunicado hace dos semanas afirmando que el FBI y los Texas Rangers investigaban el tiroteo y que “cualquier publicación de registros de ese incidente en este momento interferiría con dicha investigación en curso e impediría una investigación exhaustiva y completa”.

Aún así, Kelley Shannon, directora ejecutiva de Freedom of Information Foundation of Texas, instó a la transparencia en un comunicado el miércoles.

“Es importante tener en cuenta que la Ley de Información Pública de Texas no requiere que los investigadores encargados de hacer cumplir la ley retengan información del público sobre un delito”, afirmó Shannon. “La excepción de aplicación de la ley a la liberación es discrecional. De hecho, muchos policías y fiscales de todo Texas divulgan rutinariamente información de investigación al público cuando sienten la necesidad de hacerlo, ya sea para ayudar a atrapar a un sospechoso buscado, para buscar más pistas sobre un delito o para mostrar el desempeño positivo de la policía”.

El alcalde dice que está frustrado por la falta de transparencia

¿Por qué este grupo lucha por relajar las leyes de armas en Oklahoma? 7:41

En la reunión del consejo de la ciudad, McLaughlin señaló que los agentes de al menos ocho agencias policiales estaban en el pasillo fuera de las aulas el día del tiroteo. McLaughlin dijo que no tiene ningún deseo de volver a buscar un cargo electo y que “no está encubriendo a nadie”, y dijo que todas las agencias que respondieron deben rendir cuentas.

Dijo que la filtración de ciertos fragmentos de información en las últimas semanas “sigue creando caos en nuestra comunidad y evita que salga a la luz toda la verdad”.

En particular, apuntó a lo que dijo que era un reporte falso de que la policía local no estaba cooperando con los investigadores, y expresó su frustración por quedarse en la oscuridad.

“Estoy igual de frustrado, tal vez no tan frustrado como las familias que han perdido a sus seres queridos, pero me enoja no poder darles respuestas o no poder obtenerlas”, afirmó McLaughlin.

McLaughlin dijo que estaba destinado a recibir un reporte diario de las autoridades desde su inicio, pero no se ha proporcionado ninguno. “Se acabaron las contemplaciones. Como lo sabemos, lo compartiremos. No vamos a contenernos más”, dijo.

McLaughlin ha criticado la falta de transparencia de los investigadores antes, diciendo en una reunión del consejo de la ciudad el 7 de junio: “Tuvimos algunos pasos en falso con el DPS al publicar algunos hechos o cosas diferentes, pero no eran los Rangers quienes lideraban la investigación. No culpo a nadie”, indicó.

“Nos dijeron una cosa un día, y al día siguiente la narrativa cambió. Le dijeron durante una semana que un maestro abrió la puerta con una piedra, y al final de la semana esa historia también desapareció. Esos son los errores de los que estoy hablando”, agregó.

La reunión del consejo de la ciudad también cuestionó la ausencia de Arredondo del ojo público.

Jamiel Lynch, Andy Rose, Christina Maxouris, Amanda Musa, Rosalina Nieves, Amy Simonson, Travis Caldwell y Steve Almasy de CNN contribuyeron a este reporte.