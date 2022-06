Gustavo Petro: “Vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia” 1:49

(CNN Español) -- El petróleo está en el centro del debate en Colombia tras el triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez. Su propuesta de un cambio sustancial en el modelo económico, que plantea luchar contra la dependencia de los hidrocarburos, tiene el visto bueno de ambientalistas pero genera incertidumbre en el mercado. Mientras tanto se multiplican las especulaciones. Aquí, una explicación de lo que está en juego (y lo que no) con el Gobierno electo.

Colombia: ¿país petrolero o país con petróleo? Este es su peso en la economía

Colombia exportó en 2020 US$ 7.460 millones en crudo de petróleo o minerales bituminosos, según el Observatorio de Complejidad Económica. Fue el producto más exportado, y situó a Colombia en el puesto número 18 del ranking de exportadores. Estados Unidos y China fueron los dos principales mercados.

Dicho de otra manera: el 55% de los dólares que entran a Colombia entran por la venta de petróleo, explica a CNN en Español Guillermo Sinisterra, doctor en Economía y profesor de la Universidad Javeriana. La fuente que le siguen son las divisas.

¿Significa esto que deberíamos catalogar a Colombia como un "país petrolero", como sugieren algunas publicaciones de los últimos días? Para el experto no necesariamente. Así lo explica: "El petróleo sí ocupa un papel importante dentro de la economía colombiana, pero la economía colombiana se ha diversificado montón y la economía colombiana de las grandes ciudades, que son las que más PIB generan, está especializada en servicios que no tienen que ver con el petróleo. Entonces, a pesar de que el petróleo es importante, yo sí creo que caemos dentro de la categoría de país con petróleo".

Lo que dice el programa de Petro...

El programa de Gobierno elaborado por Pacto Histórico de cara a las elecciones explica su ruta para lo que llama el "desescalamiento gradual del modelo extractivista" y de la dependencia del petróleo y el carbón. "En nuestro Gobierno se prohibirán la exploración y explotación de Yacimientos No Convencionales, se detendrán los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera. No se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos, ni se permitirá la gran minería a cielo abierto".

El documento también se explaya en que propiciarán un cambio en matriz energética para mejorar su diversificación apostando a las energías limpias. Dice que el proceso se hará garantizando, entre otros factores, "las fuentes de empleo y los recursos económicos provenientes del sector".

.... y la palabra clave: nuevas

Pero ¿qué quiere decir para la explotación petrolera? "Quiere decir que no se van a asignar nuevas licencias de exploración en el territorio colombiano. Eso no implica que se vaya a parar ni la producción ni que se vayan a reversar las licencias de exploración que están vigentes en este momento", dice Sinisterra.

"El presidente ni en campaña ni ahora ha dicho que se va a acabar la producción de petróleo. Nunca lo ha dicho", enfatiza en otra parte de la entrevista.

El fracking sí es otro cantar

"Se acaba el fracking en Colombia". Esta es una de las primeras tres acciones que Petro dijo que pondría en marcha si llegaba al Gobierno en una entrevista que le hizo CNN cuando era candidato. También lo dice explícitamente el programa.

La política con respecto a esta técnica de extracción de hidrocarburos, también conocida como fracturación hidráulica, debe diferenciarse de la explicada anteriormente porque, según explica Sinisterra, el actual Gobierno encabezado por Iván Duque dio una "pelea legal" para poder hacer programas pilotos de fracking y llevó adelante dos sin que hubiera un fallo. Esos dos pilotos de fracking, que eran de Ecopetrol, no de una empresa privada, sí se acabarán según lo que ha insistido Petro.

Uno de los tantos pronunciamientos de esta semana fue el de la Alianza Colombia Libre de Fracking —integrada por aproximadamente 100 organizaciones y que se ha reunido con Petro—, que celebró las promesas del presidente electo en materia de yacimientos no convencionales y fracking, al tiempo que recordó que están "de manera explícita en su programa".

"Esperamos que las primeras decisiones ejecutivas de este nuevo Gobierno estén encaminadas a suspender los pilotos", dijo la organización, agregando que confían en que haya apoyo para el proyecto de ley que presentarán por cuarta vez, cuyo objetivo es prohibir la explotación de yacimientos no convencionales.

Qué pasó con Ecopetrol

Al día siguiente de las elecciones, que fue feriado en Colombia, la noticia se expandió en Twitter como reguero de pólvora: las acciones de Ecopetrol, la petrolera estatal, caían en la bolsa de Canadá y Estados Unidos. Los títulos cayeron un 13%, dice Sinisterra. ¿Por qué? Se han registrado caídas mayores en un día, por ejemplo de un 20%, y hubo una coyuntura especial y es que el barril de petróleo registró una "caída fuerte" de US$ 16 cuando venía con otra tendencia pero "yo también creo que el mercado lo que le está pidiendo al nuevo presidente es 'oiga, aclárenos qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer'", opina.

Ecopetrol, dice el programa de Gobierno, permanecerá "para garantizar los combustibles que el país requiere por los próximos 15 años, hacer aportes en insumos y derivados para la petroquímica, apoyar integralmente la investigación, ciencia y desarrollo de tecnologías para la transición hacia energías limpias y contribuirá con impuestos, regalías y dividendos al Estado".

Este jueves, en la Bolsa de Valores de Colombia, Ecopetrol registraba una caída de cerca del 14% hacia las 03:00 p.m. hora local. La tendencia de la semana ha sido hacia la baja.

La reacción oficial del gremio al triunfo de la izquierda

La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas felicitó a Petro y Márquez tras su triunfo y afirmó que la construcción del "modelo de país" debía convocar a todos los sectores. Afirmó que comparten el interés de "fortalecer la lucha contra el cambio climático, pero al mismo tiempo resaltaron la necesidad de una transición energética "responsable" que garantice cuatro aspectos: la estabilidad fiscal, la generación de regalías para las regiones, la seguridad y la autosuficiencia energética.

El comunicado oficial de la agrupación repasa algunos números: el sector tiene más de 95.000 empleados y 500 empresas.

Sinisterra aclara que no se debe pensar que esos empleos se vayan a "esfumar" porque, tal como se explicó, Petro no va a suspender la exploración existente. Y afirma que hay personas que están "jugando a generar pánico económico". Por otra parte, dice, también puede haber culpa de Petro por no haber aclarado la propuesta.

La gran interrogante del mercado

"La mayor pregunta que se hacen finalmente los agentes del mercado financiero y el sector privado de todo eso es de dónde nosotros vamos a sacar una fuente de dólares similar al petróleo", explica Sinisterra.

El programa de Petro y Márquez propone un cambio radical en el modelo económico que impulse la producción agropecuaria. Un clave en este marco es la puesta en marcha de una reforma agraria que ataque la desigualdad en la propiedad y el uso de la tierra, garantizando el derecho a la tierra de las familias rurales (con las mujeres como prioridad) y la formalización de la propiedad, entre otras medidas. Su objetivo es desincentivar los latifundios.

¿Cuán viable es? Sinisterra se muestra escéptico, al menos como alternativa a los ingresos que hoy percibe el país por la exportación de petróleo. En la campaña se habló de "poner a producir el campo" pero "la verdad es que hace 25 años que estamos tratando de poner a producir el campo sin éxito", dice.

Y agrega: "Si nosotros no tenemos alternativas, básicamente vamos a tener un problema de una carestía del dólar que va a presionar la inflación nacional".