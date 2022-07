Los relatos de Trump exigiendo con enojo ir al Capitolio el 6 de enero circularon en el Servicio Secreto durante el año pasado

Hutchinson reitera testimonio sobre conducta de Trump 0:44

(CNN) -- El entonces presidente Donald Trump exigió enojado ir al Capitolio de EE.UU. el 6 de enero de 2021 y reprendió a su equipo de protección cuando no se salió con la suya, según dos fuentes del Servicio Secreto que dicen que se enteraron del incidente por varios agentes, incluido el conductor de la camioneta presidencial donde ocurrió.

Las fuentes le dijeron a CNN que circularon historias sobre el incidente, incluidos detalles similares a cómo la exasistente de la Casa Blanca, Cassidy Hutchinson, lo describió al comité selecto de la Cámara que investigaba el 6 de enero, en los meses inmediatamente posteriores al ataque al Capitolio de EE.UU. y antes de que ella testificara esta semana.

Si bien los detalles de quienes escucharon los relatos difieren, las fuentes del Servicio Secreto dicen que se les dijo que ocurrió una confrontación enojada. Y sus relatos se alinean con partes significativas del testimonio de Hutchinson, que Trump y sus aliados han atacado como rumores y también han tratado de desacreditar su testimonio en general.

Al igual que Hutchinson, una fuente, empleada del Servicio Secreto desde hace mucho tiempo, le dijo a CNN que los agentes que transmitieron la historia describieron a Trump como "exigente" y que el expresidente dijo algo similar a: "Soy el maldito presidente de Estados Unidos , no puedes decirme qué hacer". La fuente dijo que originalmente escuchó que ese tipo de lenguaje se usó poco después del incidente.

"Se había lanzado hacia adelante; no estaba claro por las conversaciones que tuve que en realidad hizo contacto físico, pero podría haberlo hecho. No lo sé", dijo la fuente. “Nadie dijo que Trump lo agredió; dijeron que trató de lanzarse sobre el asiento; por qué razón, nadie tenía idea”.

El empleado dijo que había escuchado sobre el incidente varias veces desde febrero de 2021 de otros agentes, incluidos algunos que formaban parte del destacamento de protección presidencial durante ese período, pero ninguno de los cuales estuvo involucrado en el incidente.

La fuente agregó que los agentes a menudo contaban historias de ataques de ira de Trump, incluido el expresidente tirando y rompiendo cosas.

"No solo platos", agregó la fuente, en referencia a cómo Hutchinson testificó esta semana que vio salsa de tomate en la pared y un plato de porcelana destrozado en el piso del comedor de la Casa Blanca después de que Trump arrojara su almuerzo a la pared al escuchar sobre el entonces fiscal general William Barr diciendo a un medio de comunicación que no hubo un fraude generalizado en las elecciones de 2020.

La otra fuente del Servicio Secreto, que habló con el conductor y otro agente que no estaba allí, dijo que escuchó que Trump arremetió verbalmente contra su equipo, pero no sobre ningún altercado físico. Ninguna de las fuentes le dijo a CNN que habían oído hablar de Trump tratando de agarrar el volante.

Tres de las personas presentes en el encuentro en el SUV presidencial, una versión blindada modificada de un Chevrolet Suburban, eran Trump, el jefe de equipo Robert "Bobby" Engel y el conductor cuya identidad no se conoce públicamente en este momento.

La propia Hutchinson no vio el incidente de primera mano. Ella testificó en la audiencia del comité selecto el martes que el entonces subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Tony Ornato, le informó al respecto. Ella dijo que Ornato le contó la historia frente a Engel.

Ella testificó que Ornato le dijo que Engel le informó repetidamente a Trump en su camino de regreso a la Casa Blanca después del discurso de Trump en Ellipse que no era seguro ir al Capitolio.

Según Hutchinson, Ornato contó que Trump gritaba: "Soy el maldito presidente. Llévame al Capitolio ahora". Luego, Trump "estiró la mano hacia la parte delantera del vehículo para agarrar el volante", recordó Hutchinson que dijo Ornato. Agregó que, según Ornato, Trump usó su otra mano para "abalanzarse" sobre Engel.

Hutchinson también testificó que Trump y su jefe, el entonces jefe de gabinete del presidente Mark Meadows, estaban al tanto de la posibilidad de violencia el 6 de enero de 2021 y que los partidarios de Trump tenían armas cuando se reunieron en el Ellipse ese día.

Tanto Engel como Ornato testificaron ante el comité a puerta cerrada, pero sus declaraciones no se usaron en la audiencia del martes.

Ni Engel ni Ornato han comentado públicamente sobre el testimonio de Hutchinson.

Otro funcionario del Servicio Secreto le dijo previamente a CNN que Engel negó que Trump agarrara el volante o se abalanzara sobre un agente en su destacamento, y que Ornato negó haberle dicho lo mismo a Hutchinson. El funcionario no disputó que Trump ordenó a sus agentes que lo llevaran al Capitolio.

Ornato tiene una relación cercana con Trump y su equipo, ya que anteriormente se desempeñó como jefe de su equipo de protección y luego se le otorgó una licencia inusual de sus deberes en el Servicio Secreto para ser destacado en la Casa Blanca como subjefe de gabinete de operaciones.

El relato de Hutchinson sobre el presunto incidente estuvo entre las partes más impactantes de la audiencia del martes, lo que se sumó a un retrato ya condenatorio de cómo Trump estaba desesperado por llegar al Capitolio en ese momento.

La representante demócrata Zoe Lofgren de California, miembro del comité, dijo que los agentes pueden acudir al panel y disputar los reclamos bajo juramento.

“Nadie niega que el presidente quería ir al Capitolio donde esta turba armada estaba atacando al Congreso y tratando de anular las elecciones”, dijo Lofgren en una entrevista en AC360 de CNN el miércoles por la noche. "Ese es el punto principal impactante como fue la historia sobre la sacudida de la limusina. La verdadera importancia legal fue que él quería ir allí y nadie lo discute".

La representante Stephanie Murphy de Florida, otro miembro demócrata del comité, dijo en "Meet the Press NOW" de NBC que "el Sr. Ornato no tenía recuerdos tan claros de este período como yo diría que la Sra. Hutchinson".

"Pero siempre nos alegra que amigos que recuerden cosas vuelvan y hablen con nosotros", agregó.

Josh Campbell de CNN contribuyó a este informe.