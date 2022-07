Omar Apollo se une a los conciertos virtuales Camp McDonald’s; el cantante recuerda cuando trabajó para la cadena

McDonald's busca reducir uso de plásticos en Cajita Feliz 0:53

(CNN Español) – En su adolescencia, Omar Apollo comenzó a trabajar en una de las cadenas de McDonald’s de Indiana, en Estados Unidos, para generar dinero que lo llevase a su sueño: hacer música, ser un artista.

Cinco años más tarde, el cantante mexicoestadounidense vuelve a ese restaurante de cómida rápida para, si se quiere, cerrar un círculo. Y es que ahora trabaja con ellos de una manera muy distinta, en su rol de artista.

Omar Apollo es parte del line-up de cuatro cantantes que ofrecen conciertos virtuales en el especial de verano boreal llamado Camp McDonald’s, un campamento virtual a través de la app de la compañía.

Omar Apollo fue cajero de McDonald’s

"Yo comencé a trabajar con McDonald’s cuando tenía como 16 años hasta como los 18. Empecé a trabajar ahí para hacer música", dijo Omar Apollo a Zona Pop CNN a través de una conversación vía Zoom.

"Estaba trabajando como cajero, no quería trabajar en la cocina. Quería que la gente viese mi cara [risas]", dice Omar Apollo.

La propuesta le llegó cuando el cantante recorría Estados Unidos con su gira "Desvelado", con la que hizo una parada en Coachella y se presentó en ciudades como San Francisco, Las Vegas, Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Atlanta, Miami y otras.

"Estaba de gira [cuando llegó la propuesta]. Me gusta hacer cosas con las que me sienta bien", cuenta.

La participación ha llevado a seguidores mexicanos a sentirse representados en la iniciativa.

"Me gusta cuando la gente me dice que se pueden identificar conmigo y he estado recibiendo tuits en donde me dicen que le gusta que haya un mexicano colaborando con McDonald’s. Es importante que la gente vea representación, yo no crecí con eso. Me gusta ver que la gente dice sentirse inspirada y eso es lo que rescato de esto, sin duda", dice Omar Apollo a Zona Pop CNN.

Esta no es la primera vez que esta marca incorpora a un artista latino en sus especiales. En 2020 el cantante colombiano J Balvin lanzó un combo con la cadena.

¿Cómo ver el concierto de Omar Apollo?

Si tienes la app de McDonald’s puedes disfrutar de la presentación de Omar Apollo este domingo 17 de julio. La entrada virtual tiene un costo de US$1.

Los seguidores del artista podrán disfrutar de la selección de temas que preparó para esta ocasión, entre los que no faltan una de las canciones favoritas del artista, "Evergreen".

"Escogí cinco canciones, quería tocar una canción de mariachi como para tener un poco de representación y Evergreen, otra de mis canciones favoritas", dijo Omar Apollo a Zona Pop CNN.

"Evergreen" es parte de "Ivory", el álbum debut de Omar Apollo que lanzó el 8 de abril. De ese disco también se desprenden temas como la ranchera "En el olvido".

Además, esta semana dio a conocer su nuevo tema "Archetype", que será parte de la versión "Marfil" de su disco "Ivory", al cual se suman cinco temas inéditos.