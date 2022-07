¿Quién es Viktor Bout, el traficante de armas ruso conocido como el 'mercader de la muerte', que sería parte de un intercambio de prisioneros de EE.UU.?

EE.UU. analiza un intercambio de prisioneros con Rusia 1:22

(CNN) -- El futuro de dos ciudadanos estadounidenses detenidos en Rusia podría depender de la liberación de un traficante de armas ruso convicto, apodado el "mercader de la muerte" por sus acusadores, cuya historia de vida inspiró una película de Hollywood.

Viktor Bout, exmilitar soviético, actualmente cumple una condena de 25 años de prisión en Estados Unidos por cargos de conspiración para matar estadounidenses, adquirir y exportar misiles antiaéreos y brindar apoyo material a una organización terrorista. Bout sostiene que es inocente.

El Kremlin ha pedido durante mucho tiempo la liberación de Bout, criticando su sentencia en 2012 como "infundada y tendenciosa".

CNN informó el miércoles que la administración Biden ofreció a Bout en un posible canje por la estrella del baloncesto estadounidense Brittney Griner y el exmarine estadounidense Paul Whelan, según personas informadas sobre el asunto.

El mismo día, Brittney Griner testificó en un tribunal ruso como parte de su juicio por cargos de drogas luego de su arresto en febrero en un aeropuerto de Moscú. Whelan fue arrestado por presuntos cargos de espionaje en 2018 y sentenciado a 16 años de prisión en un juicio que las autoridades estadounidenses calificaron de injusto.

Sus familias han instado a la Casa Blanca a garantizar su liberación, incluso a través del intercambio de prisioneros si es necesario. Ahora, en el centro de esa oferta está Bout, un hombre que eludió las órdenes de arresto internacionales y la congelación de activos durante años.

El empresario ruso, que habla seis idiomas, fue arrestado en 2008 en una operación encubierta dirigida por agentes antidrogas estadounidenses en Tailandia haciéndose pasar por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Finalmente, fue extraditado a EE.UU. en 2010 después de un prolongado proceso judicial.

"Viktor Bout ha sido el enemigo número uno del tráfico internacional de armas durante muchos años, armando algunos de los conflictos más violentos del mundo", dijo Preet Bharara, fiscal federal en Manhattan cuando Bout fue sentenciado en Nueva York en 2012.

"Él finalmente fue llevado ante la justicia en un tribunal estadounidense por aceptar proporcionar una cantidad asombrosa de armas de grado militar a una organización terrorista declarada comprometida con matar estadounidenses".

El juicio se centró en el papel de Bout en el suministro de armas a las FARC, un grupo guerrillero que libró una insurgencia en Colombia hasta 2016. EE.UU. dijo que las armas estaban destinadas a matar ciudadanos estadounidenses.

Pero la historia de Viktor Bout en el comercio de armas iba mucho más allá. Ha sido acusado de montar una flota de aviones de carga para traficar armas de grado militar a zonas de conflicto en todo el mundo desde la década de 1990, alimentando sangrientos conflictos desde Liberia hasta Sierra Leona y Afganistán. Las denuncias de actividades de tráfico en Liberia llevaron a las autoridades estadounidenses a congelar sus activos estadounidenses en 2004 y bloquearon cualquier transacción estadounidense.

Bout ha sostenido repetidamente que operaba negocios legítimos y actuaba como un mero proveedor de logística. Se cree que tiene unos 50 años, pero su edad está en disputa debido a los diferentes pasaportes y documentos.

"Sus primeros días son un misterio", dijo a CNN en 2010 Douglas Farah, miembro principal del Centro Internacional de Evaluación y Estrategia y coautor de un libro sobre Bout.

Farah le dijo a la revista Mother Jones en 2007 que, según su pasaportes múltiples, Viktor Bout nació en 1967 en Dushanbe, Tayikistán, hijo de una contable y un mecánico de automóviles. Dijo que Bout se graduó del Instituto Militar de Idiomas Extranjeros, una conocida escuela secundaria para la inteligencia militar rusa.

"Era un oficial soviético, muy probablemente un teniente, que simplemente vio las oportunidades presentadas por tres factores que surgieron con el colapso de la URSS y el patrocinio estatal que implicó: aeronaves abandonadas en las pistas de Moscú a Kyiv que ya no pueden volar debido a la falta de dinero para combustible o mantenimiento, enormes almacenes de excedentes de armas que estaban custodiados por guardias que de repente recibían poco o ningún salario y la creciente demanda de esas armas por parte de clientes soviéticos tradicionales y grupos armados emergentes desde África hasta Filipinas", dijo Farah a la revista.

Bout ha dicho que trabajó como oficial militar en Mozambique. Otros han dicho que en realidad fue en Angola, donde Rusia tenía una gran presencia militar en ese momento, dijo Farah a CNN. Se hizo conocido por primera vez cuando las Naciones Unidas comenzaron a investigarlo a principios y mediados de la década de 1990 y Estados Unidos comenzó a involucrarse.

Viktor Bout, quien supuestamente usó nombres como "Victor Anatoliyevich Bout", "Victor But", "Viktor Butt", "Viktor Bulakin" y "Vadim Markovich Aminov", se cree que fue la inspiración para el traficante de armas interpretado por Nicolas Cage en la película de 2005 "Lord of War".

En 2002, Jill Dougherty de CNN se reunió con Bout en Moscú. Ella le preguntó sobre las acusaciones en su contra: ¿vendió armas a los talibanes? ¿A Al Qaeda? ¿Suministró a los rebeldes en África y le pagaron con diamantes de sangre? Él negó cada afirmación.

“Es una acusación falsa y es una mentira”, dijo. "Nunca he tocado diamantes en mi vida y no soy un tipo de diamantes y no quiero ese negocio".

"No tengo miedo", le dijo a Dougherty. "No hice nada en mi vida de lo que debería tener miedo".

Reportes anteriores de Ashley Hayes y CNN.