Mario Vargas Llosa y Cecilia Bolocco estarán este domingo en CNN en Español

Andrés Oppenheimer entrevista a Mario Vargas Llosa, ganador del Premio Nobel de Literatura, mientras que Don Francisco reflexionará con Cecilia Bolocco sobre la maternidad.

(CNN Español) -- El próximo domingo 31 de julio CNN en Español tendrá a dos grandes invitados. El primero es el ganador del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, quien hablará de la actualidad política con Andrés Oppenheimer a las 7 p.m. (Miami). La segunda es la expresentadora de CNN en Español y Miss Universo 1987, Cecilia Bolocco, quien será una de las invitadas de “Reflexiones con Don Francisco” a partir de las 10 p.m. (Miami).

En el programa “Oppenheimer presenta”, Vargas Llosa criticó las credenciales de Pedro Castillo para ocupar la presidencia de su país, Perú, y cuestionó las prioridades del papa Francisco, quien actualmente se encuentra en Canadá, en sus visitas pastorales.

“Es una verdadera pena lo que ocurre con el Perú, creo que los peruanos no son idiotas, creo que los peruanos son inteligentes. ¿Cómo es posible que hayan votado por un presidente que tiene tan pocas credenciales? Un presidente que no ha enfrentado uno solo de los problemas del país y que nos ha llevado a la situación crítica en la que están en esta época”, afirma el escritor.

Sobre el papa Francisco, el Premio Nobel aseguró: “Es muy poco entendible que vaya a pedir perdón a los canadienses cuando tendría que haber ido a Ucrania. Todo el mundo esperaba que el papa fuera a Ucrania a dar su solidaridad con un pueblo invadido injustamente y además acusado de ser nazista, es la calumnia más injusta”.

Por su lado, Don Francisco reflexiona sobre el significado de la maternidad con Cecilia Bolocco, expresentadora de CNN en Español y Miss Universo 1987. Tras el cáncer sufrido por su hijo, ella fundó CARE, una organización dedicada a ayudar a las personas que padecen esa enfermedad.

“Yo fui coronada como Miss Universo, pero debo confesar que nunca me sentí más reina y más poderosa que el día que entré a una sala de parto sola y salí con alguien en mis brazos, es realmente conmovedor”, afirma la periodista.

Bolocco explica: “Siempre quise ser mamá. En mi primer matrimonio no se dio, mi marido no estaba preparado y no quería que tuviésemos hijos de inmediato y fue justo la época en la que trabajaba en CNN en Español y tenía un horario muy estricto y no se dio”.

“Cuando conocí a Carlos Menem y empezamos a salir, le dije: ‘Esto para mí no es un juego y si llegamos a estar juntos quiero que sepas que quiero ser madre, quiero tener un hijo’. Su respuesta fue: ‘pues tengamos un hijo’”, concluye.

“Oppenheimer presenta”, con Mario Vargas Llosa, se transmite el domingo 31 a las 7 p.m., mientras que “Reflexiones con Don Francisco”, con Cecilia Bolocco, se estrena a las 10 p.m., ambos en horario de Miami.

