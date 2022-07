¿Quién fue Bill Russell, leyenda de los Celtics y del deporte en EE.UU.?

Barack Obama entrega la Medalla de la Libertad 2010 al miembro del Salón de la Fama del Baloncesto de la NBA y defensor de los derechos humanos, Bill Russell, durante una ceremonia en la Casa Blanca en Washington D. C., el 15 de febrero de 2011. (Foto: JIM WATSON/AFP vía Getty Images)

(CNN) -- El basquetbolista Bill Russell, quien fue 11 veces campeón de la NBA con los Boston Celtics y leyenda del deporte estadounidense, falleció este domingo, según informó su familia.

Aquí presentamos un vistazo a la vida de Russell, pivote miembro del Salón de la Fama que abrió el camino para que futuras generaciones crecieran en el baloncesto y en el deporte en general.

Información personal de Bill Russell

Fecha de nacimiento: 12 de febrero de 1934

Lugar de nacimiento: Monroe, Louisiana

Nombre de nacimiento: William Felton Russell

Padre: Charles Russell

Madre: Katie (King) Russell

Matrimonios: Jeannine Fiorito (2016-actualidad); Marilyn Nault (1996-enero 2009, su muerte); Dorothy "Didi" Anstett (1977-1980, divorciada); Rose Swisher (1956-1973, divorciada)

Hijos con Rose Swisher: Karen, William Jr. "Buda" y Jacob

Formación: Universidad de San Francisco, licenciatura, 1956

Datos y logros

Pivote de 1,80 metros conocido por su defensa y su capacidad para bloquear tiros.

Ganó 11 campeonatos de la NBA en sus 13 años con los Boston Celtics en 1957, 1959-1966 y 1968-1969.

Cinco veces Jugador Más Valioso de la NBA en 1958, 1961-1963 y 1965.

Doce veces All-Star de la NBA de 1958 a 1969 y MVP del All-Star en 1963.

Fue comentarista de partidos de baloncesto televisados entre sus trabajos como entrenador.

Fundador y miembro emérito de la junta directiva de MENTOR: The National Mentoring Partnership.

Hermano menor del dramaturgo Charlie L. Russell.

Cronología

1955 y 1956 - Lidera a los Dons de San Francisco para conseguir dos campeonatos de baloncesto de la NCAA y una temporada invicta en 1956.

29 de abril de 1956 - Seleccionado en segundo lugar en el draft de la NBA por los St. Louis Hawks y luego traspasado a los Boston Celtics.

Noviembre de 1956 - Capitán del equipo de baloncesto masculino de Estados Unidos que gana el oro en los Juegos Olímpicos de Melbourne.

publicidad

Diciembre de 1956-1969 - Pivote en los Boston Celtics.

1966-1969 - Trabaja como jugador-entrenador de los Boston Celtics, lo que le convierte en el primer entrenador afroamericano de la NBA.

1973-1977 - Entrenador principal y director general de los Seattle SuperSonics.

1975 - Russell ingresa en el Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, pero no asiste a la ceremonia.

Noviembre de 1987-1988 - Entrenador jefe de los Sacramento Kings.

2001 - Se publica un libro de memorias y motivación: "Russell Rules: 11 Lessons on Leadership from the Twentieth Century's Greatest Winner".

Febrero de 2009 - El comisionado de la NBA, David Stern, anuncia que el trofeo de MVP de las Finales pasará a llamarse Premio al Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA Bill Russell.

Febrero de 2011 - Recibe la Medalla Presidencial de la Libertad.

Octubre de 2011 - Se une a otros jugadores en una demanda colectiva contra la NCAA, Electronic Arts y Collegiate Licensing Company por utilizar sus imágenes en un videojuego sin permiso ni compensación.

16 de octubre de 2013 - Es detenido por llevar una pistola Smith & Wesson del calibre 38 cargada al aeropuerto internacional Sea-Tac de Seattle. Se le emite una citación estatal y queda en libertad.

1 de noviembre de 2013 - Se inaugura una estatua de bronce de Russell en la Plaza del Ayuntamiento de Boston. La estatua es erigida por el Bill Russell Legacy Project, que también desarrolló el Bill Russell Mentoring Grant Program.

17 de julio de 2014 - Es hospitalizado brevemente tras sufrir un colapso en el escenario durante un discurso cerca de Lake Tahoe, Nevada. Los directivos de los Celtics dicen más tarde que Russell se siente mejor y se espera que vuele a casa a Seattle ese mismo día.

8 de agosto de 2014 - Un juez federal falla a favor de Russell y otros atletas universitarios que demandaron para poner fin al control de la NCAA sobre los derechos de los nombres, imágenes y parecidos de los atletas universitarios.

Julio de 2015 - Un juez federal aprueba el acuerdo final de US$ 60 millones derivado de las demandas de Russell y otros atletas universitarios. El caso de Collegiate Licensing Company y Electronic Arts se resuelve por US$ 40 millones y el caso de la NCAA se resuelve por US$ 20 millones, según lo acordado en 2014.

18 de mayo de 2018 - Es trasladado al hospital desde su casa en Seattle por deshidratación. Russell es dado de alta al día siguiente.

15 de noviembre de 2019 - En una ceremonia privada, acepta su anillo del Salón de la Fama del Baloncesto de 1975. Russell tuitea que "se negó a ser el primer jugador negro" en tener ese honor y menciona a Chuck Cooper que fue incluido en el Salón de la Fama en septiembre de 2019.

12 de septiembre de 2021 - Es incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto como entrenador. El récord de victorias de Russell como entrenador principal de la NBA es de 341-290 en la temporada regular y 34-27 en los playoffs.