Anne Heche está en condición estable tras accidente que dejó su auto envuelto en llamas en Los Ángeles

(CNN) — La actriz Anne Heche se encuentra en condición estable desde este domingo, dos días después de que el auto que conducía chocara contra una casa y se prendiera fuego, informó uno de sus representantes.

"Su familia y amigos piden sus pensamientos y oraciones, y el respeto a su privacidad durante este momento difícil", dijo el representante.

Heche estuvo previamente en una unidad de cuidados intensivos con "quemaduras graves" luego del accidente el viernes, según le indicó a CNN una fuente cercana a la actriz durante la mañana del sábado.

"Tiene suerte de estar viva", dijo la fuente. "Tiene quemaduras graves y una larga recuperación por delante. Su equipo y su familia todavía están tratando de procesar lo que llevó al accidente", añadió.

El vehículo iba a gran velocidad cuando se salió de la carretera y se estrelló con una residencia, dijo Jeff Lee, agente de información pública de la Policía de Los Ángeles, a CNN este viernes.

La trasladaron en estado crítico

A Heche la trasladaron en estado crítico a un hospital local paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD, por sus siglas en inglés). Los rescatistas tardaron más de una hora en "acceder, confinar y extinguir por completo las llamas obstinadas dentro de la estructura gravemente dañada", dijo LAFD.

No se reportaron otros heridos.

Horas antes de que Heche se accidentara, un nuevo episodio de su podcast "Better Together" se lanzó este viernes. Pero desde entonces se eliminó de la página de inicio de Apple Podcast.

Durante parte del podcast, Heche y la otra presentadora, Heather Duffy, hablan sobre beber vodka y vino. Heche menciona que está teniendo un "mal día". Ahora bien, no está claro cuándo se grabó el podcast. CNN se ha comunicado con los representantes de Heche para obtener comentarios.

"Hoy ha sido un día único", dijo Heche en el podcast. "No sé qué pasó, a veces los días simplemente son malos y no sé si alguna vez te pasa, pero mamá dice que algunos días son... no son buenos, son muy malos. Y no sé por qué algunos días simplemente terminan así, y las cosas realmente no me sacuden", añadió.

Este sábado, una fuente policial familiarizada con la investigación le dijo a CNN que las autoridades aún no habían interrogado a Heche sobre las circunstancias del incidente.

Las heridas que sufrió no han permitido que los agentes la entrevisten, indicó la fuente policial.

El Departamento de Policía de Los Ángeles investiga el choque y un incidente anterior de atropello con fuga, conocido como "hit and run" en inglés, dijo un portavoz de la agencia a CNN en la noche del sábado.

La Policía dijo que no se han realizado arrestos.

La trayectoria de Anne Heche

Heche saltó a la fama por la telenovela "Another World", donde interpretó el papel doble de las gemelas Vicky Hudson y Marley Love de 1987 a 1991 y ganó un premio Daytime Emmy. Su trayectoria siguió con películas como "Donnie Brasco", "Six Days Seven Nights" y "Wag the Dog".

Su relación romántica con Ellen DeGeneres a finales de la década de 1990 resultó en una intensa atención por parte de los medios, para gran frustración profesional de Heche. En una entrevista de 2021 con Page Six, Heche dijo que se sentía "en la lista negra" después de hacer pública su relación.

"No hice una foto de estudio durante 10 años", dijo Heche, quien salió con DeGeneres de 1997 a 2000.

Heche ha aparecido en numerosas series de televisión más recientemente, incluyendo "The Brave", "Quantico" y "Chicago P.D." Tiene varios proyectos de actuación actualmente en posproducción, según su perfil de IMDb.

Josh Campbell, de CNN, contribuyó a este informe.