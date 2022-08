Muere Leandro Lo, campeón mundial brasileño de jiu-jitsu, tras recibir un disparo en la cabeza

(Reuters) -- El campeón mundial de jiu-jitsu brasileño Leandro Lo murió este domingo tras recibir un disparo en la cabeza, según confirmó su abogado a Reuters.

Lo, de 33 años, cuyo nombre completo era Leandro Lo Pereira do Nascimento, estaba en un concierto en la ciudad brasileña de San Pablo cuando tuvo un altercado con otro hombre y recibió un disparo en la frente.

Fue trasladado al hospital, pero horas después fue declarado en muerte cerebral.

Leandro Lo era uno de los atletas de jiu-jitsu brasileño más exitosos de todos los tiempos, habiendo ganado ocho campeonatos mundiales como cinturón negro desde 2012.

The IBJJF and Jiu Jitsu community are extremely saddened to hear of the passing of Leandro Lo. Lo was one of the greatest athletes our sport has ever produced. An example of a true black belt, martial artist and champion on and off the mats. Rest in peace legend. 🙏🏼🕊 pic.twitter.com/lHK3n8pF4K

— IBJJF (@ibjjf) August 7, 2022