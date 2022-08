¿Cómo han variado los precios de la gasolina en Estados Unidos este año?

Inflación en EE.UU., la mayor en 40 años 2:15

(CNN Español) -- El 11 de agosto, la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés) dio a conocer que el precio promedio de un galón de gasolina en Estados Unidos se ubicó por debajo de los US$ 4 por primera vez desde marzo.

Esto fue una buena noticia para los consumidores, pues los precios elevados no parecían ceder en el país. Además de que el costo promedio de la gasolina a nivel nacional llevaba cuatro meses sin bajar de US$ 4 por galón, en junio se incrementó de tal manera que alcanzó un récord de US$ 5,02 en medio de las vacaciones de verano.

Desde este punto récord de junio hasta ahora, los precios en las gasolineras han bajado un 21%, pues los conductores redujeron sus gastos y el temor a una recesión económica que amenazó con disminuir la demanda. A pesar de este descenso, los precios siguen siendo un 25% más altos que el año pasado por estas fechas.

Pero la disminución actual es al menos un avance. El precio de la gasolina a nivel nacional se ha mantenido por debajo de los US$ 4 hasta esta semana. La AAA señala que este martes el costo promedio en EE.UU. es de US$ 3,949.

Debido a estos descensos en el precio, se espera que para antes de fin de año el costo del galón de gasolina baje de los US$ 3 en gran parte del país.

publicidad

A la espera de que eso suceda, te presentamos en esta tabla cuál ha sido la evolución del precio promedio de la gasolina en Estados Unidos en lo va de 2022.

Con información de Anna Cooban, Matt Egan y Chris Isidore.