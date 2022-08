Serena Williams comienza el US Open con una contundente victoria en la rama individual

Los mejores momentos de Serena Williams como tenista 1:08

(CNN) -- Serena Williams, en el que probablemente sea el último torneo de tenis de su carrera histórica, abrió la competencia individual con una victoria por 6-3, 6-3 sobre Danka Kovinić en la primera ronda del US Open en el estadio Arthur Ashe.

Williams comenzará su participación en dobles con su hermana Venus el miércoles.

El mismo miércoles, Williams se enfrentará a la No. 2 del mundo, Anett Kontaveit de Estonia, en los octavos de final de individuales. Será la primera vez que se enfrenten.

Después de problemas tempranos con su servicio el lunes por la noche, Williams ganó 10 de los últimos 13 juegos contra Kovinić, una montenegrina de 27 años que ocupa el puesto 80 en el mundo.

Después del partido, durante una ceremonia para celebrar su carrera en el tenis, Williams dijo que recibió un impulso de la multitud de casi 24.000 personas. "La multitud estaba loca", dijo.

Williams cometió dos faltas dobles en el primer juego, pero eventualmente aumentó su porcentaje de primer servicio al 66%. Ganó 33 de 43 puntos con su primer servicio.

publicidad

Un momento clave llegó en el sexto juego del primer set cuando Kovinić apareció al borde de una ventaja de 4-2. Pero un tiro de Williams que parecía largo y desviado no lo fue. Fue el primero de 11 puntos consecutivos para Williams.

Este fue el tercer partido de Williams desde que anunció que "evolucionará lejos del tenis".

Serena Williams: polémicas dentro de la cancha 2:22

"Nunca me ha gustado la palabra jubilación. No me parece una palabra moderna. He estado pensando en esto como una transición, pero quiero ser sensible sobre cómo uso esa palabra, lo que significa algo muy específico e importante para una comunidad de personas", dijo Williams en un artículo de Vogue publicado a principios de este mes.

"Tal vez la mejor palabra para describir lo que estoy haciendo es evolución. Estoy aquí para decirles que me estoy alejando del tenis, hacia otras cosas que son importantes para mí", dijo.

En su conferencia de prensa posterior al partido, se le preguntó si definitivamente este es su último torneo.

"Sí, he sido bastante vaga al respecto, ¿verdad?", dijo con una sonrisa. "Voy a seguir siendo vaga porque nunca se sabe".

Pero antes en la cancha, Williams, de 40 años, dijo que era una decisión difícil seguir adelante.

"Creo que cuando te apasiona algo y lo amas tanto, siempre es difícil alejarse", dijo. "A veces creo que es más difícil alejarse que no hacerlo. Ese ha sido mi caso".

Cuando Gayle King le preguntó qué sería ganar para ella en el futuro, Williams señaló su empresa de capital de riesgo y también dijo que quiere trabajar en su vida espiritual.

La victoria individual de Williams fue presenciada por su esposo, Alexis Ohanian, y su hija, Olympia, con la joven usando cuentas blancas en el cabello, que hacían recordar el aspecto de Williams cuando ganó el primero de sus seis títulos del US Open cuando era adolescente en 1999.

"Espero despertarme y decir, está bien, no tengo que correr a la cancha hoy", dijo Williams. "Espero ser simplemente una mamá. Es una niña tan buena. Solo quiero ser una buena madre para ella".

También el lunes, Daria Snigur de Ucrania, quien tuvo que jugar partidos de clasificación para entrar al torneo, derrotó a la cabeza de serie No. 7 Simona Halep de Rumania en tres sets 6-2, 0-6, 6-4.

"Este partido (es) por Ucrania, por mi familia, por todos los seguidores que me apoyaron. Quiero agradecerles a todos", dijo Snigur emocionada.

Fue el primer partido de Grand Slam de Snigur en este nivel. Ganó el título individual femenino de Wimbledon en 2019.

Jill Martin de CNN contribuyó a este informe.